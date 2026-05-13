Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote en los mercados

El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una caída del 1,56%, situándose en los 17.573,6 puntos. El selectivo no pudo aguantar la presión vendedora y terminó cerrando sobre el precio objetivo que configura la presencia de la media móvil de medio plazo lo que implica que todas las opciones están abiertas para la sesión de hoy.

En Wall Street también tuvimos una sesión de correcciones aunque el cierre de la sesión estuvo muy alejado de la zona de los mínimos intradiarios hasta el punto de ver al Dow Jones en positivo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el miércoles de la semana pasada para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,30 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que movemos nuestro stop loss hasta los 10,55 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo recientemente por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Repsol: El valor vuelve a subir gracias a un barril de petróleo que asciende por lo que estaremos atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 23,10 euros, colocando un stop loss en los 22,15 euros en base cierres.