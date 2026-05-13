Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,5%) recupera los 17.600 puntos sin avances en las conversaciones de paz

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,46%, que le impulsa hasta los 17.654,9 puntos. El principal selectivo español ver el verde tras apuntarse cuatro sesiones consecutivas de caídas.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en positivo. El Dax alemán ha subido un 0,75%; el Cac francés, un 0,35%; el FTSE 100 británico, un 0,61% y el FTSE Mib italiano, un 1%, el más alcista del Viejo Continente.

- Los grandes índices de Wall Street se dividen entre pérdidas y ganancias. El Dow Jones cae un 0,51%, mientras el S&P 500 sube un 0,24% y el Nasdaq Composite avanza un 0,58%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 0,87%, hasta los 106,83 dólares.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, suma un 0,2%, hasta los 102,38 dólares por barril.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aterrizado este miércoles en China. Lo hace acompañado de los CEO de 16 grandes corporaciones estadounidenses y con el objetivo de constituir un comité de inversiones y comercio con China.

- Los inversores están muy atentos a una cita que pondrá sobre la mesa acuerdos para vender a los asiáticos productos agrícolas, aviones comerciales y otros bienes, así como fijar normas en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, según declaraciones de funcionarios de EEUU a The New York Times.

- El acuerdo de paz sigue sin llegar a Oriente Próximo. El pasado lunes, Donald Trump dijo que la propuesta de Irán para consolidar el alto el fuego y comenzar un proceso de negociación definitivo era "totalmente inaceptable".

- TSK ha debutado este miércoles en bolsa. La compañía asturiana ha dado el toque de campana a las 12:00 horas y ha cerrado la sesión en los 5,30 euros por acción tras avanzar un 4,95% en la sesión.

- La eurozona frenó su crecimiento al 0,1% en el primer trimestre, pero la UE lo mantuvo en el 0,2%.

- El euro no puede con la zona de resistencias de los 1,18 dólares verdes y vuelve a girarse a la baja.

- El oro presenta problemas para superar la media móvil de medio plazo que pasa por los 4.760 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, lucha por mantenerse por encima de los 81.000 dólares a la espera de nuevos alicientes para marcar nuevos máximos.