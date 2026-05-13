Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,5%) recupera los 17.600 puntos sin avances en las conversaciones de paz
El petróleo de referencia en Europa, el Brent, continúa por encima de los 107 dólares por barril.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:35 Así abre Wall Street
- 14:31 El IPP de EE. UU. se dispara en abril y presiona a la Fed
- 10:09 Analizamos el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 09:00 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:09 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:30 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,46%, que le impulsa hasta los 17.654,9 puntos. El principal selectivo español ver el verde tras apuntarse cuatro sesiones consecutivas de caídas.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en positivo. El Dax alemán ha subido un 0,75%; el Cac francés, un 0,35%; el FTSE 100 británico, un 0,61% y el FTSE Mib italiano, un 1%, el más alcista del Viejo Continente.
- Los grandes índices de Wall Street se dividen entre pérdidas y ganancias. El Dow Jones cae un 0,51%, mientras el S&P 500 sube un 0,24% y el Nasdaq Composite avanza un 0,58%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 0,87%, hasta los 106,83 dólares.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, suma un 0,2%, hasta los 102,38 dólares por barril.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aterrizado este miércoles en China. Lo hace acompañado de los CEO de 16 grandes corporaciones estadounidenses y con el objetivo de constituir un comité de inversiones y comercio con China.
- Los inversores están muy atentos a una cita que pondrá sobre la mesa acuerdos para vender a los asiáticos productos agrícolas, aviones comerciales y otros bienes, así como fijar normas en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, según declaraciones de funcionarios de EEUU a The New York Times.
- El acuerdo de paz sigue sin llegar a Oriente Próximo. El pasado lunes, Donald Trump dijo que la propuesta de Irán para consolidar el alto el fuego y comenzar un proceso de negociación definitivo era "totalmente inaceptable".
- TSK ha debutado este miércoles en bolsa. La compañía asturiana ha dado el toque de campana a las 12:00 horas y ha cerrado la sesión en los 5,30 euros por acción tras avanzar un 4,95% en la sesión.
- La eurozona frenó su crecimiento al 0,1% en el primer trimestre, pero la UE lo mantuvo en el 0,2%.
- El euro no puede con la zona de resistencias de los 1,18 dólares verdes y vuelve a girarse a la baja.
- El oro presenta problemas para superar la media móvil de medio plazo que pasa por los 4.760 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, lucha por mantenerse por encima de los 81.000 dólares a la espera de nuevos alicientes para marcar nuevos máximos.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
La sesión de hoy ha sido una jornada dividida en dos partes. La primera mitad fue muy bajista, con los números rojos dominando el parque madrileño; sin embargo, tras alcanzar el mínimo de la jornada en los 11.465 puntos, los alcistas enseñaron sus cartas.
En ese momento comenzó una remontada muy importante en el transcurso de la tarde que provocó un giro hacia el lado positivo del Ibex 35. El índice español cotizó entre un mínimo de 11.465 y un máximo intradía de 11.690 puntos.
Otro de los protagonistas de la jornada fue TSK, que inició su andadura en bolsa protagonizando también subidas importantes.
A pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el Ibex 35 suma un 0,39% situándose en los 11.642 puntos.
El podio de ganadores está formado por ArcelorMittal (+6,40%), Acerinox (+3,09%) y Acciona Energía (+2,31%).
Por el contrario, los valores más penalizados son Indra (-2,69%), Amadeus (-2,26%) y Rovi (-2,25%).
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3M y Nvidia tiran del Dow Jones frente al castigo de IBM y Home Depot
3M lidera los avances en el Dow Jones Industriales con una subida del 3,04%, seguida por Nvidia (+2,32%) y UnitedHealth (+1,76%).
En el lado opuesto, IBM encabeza las pérdidas cediendo cerca del 3%, lastrada también por los descensos de Home Depot (–2,69%) y Salesforce (–2,23%).
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El selectivo español acelera su remontada y vuela hacia los 17.655 puntos
El selectivo español consolida su racha alcista y ya se anota un 0,47%, conquistando los 17.655 enteros.
El sector siderúrgico lidera el rally con subidas del 6,52% en ArcelorMittal y del 3,62% en Acerinox, un empuje que anula por completo el lastre de Indra, que cae un 0,82%.
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Iberdrola y bp superan los 2.500 puntos de recarga en España y Portugal
Cerca del 70% de los equipos operativos son ultrarrápidos, con potencias de entre 150 y 600 kW.
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Los inventarios de crudo en EE. UU. caen el doble de lo previsto
El Departamento de Energía de EE. UU. (AIE) reportó una fuerte caída de 4,306 millones de barriles en las reservas de petróleo crudo, duplicando el descenso de 2,000 millones esperado por el consenso.
Por su parte, los inventarios en el centro de distribución de Cushing también disminuyeron notablemente en 1,702 millones de barriles, superando la caída de 0,648 millones del dato previo.
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Catherine Mann (BoE) advierte sobre la volatilidad de los bonos y el riesgo de endurecimiento excesivo
Catherine Mann, miembro del Banco de Inglaterra, ha alertado de que el dilema entre inflación y actividad económica es cada vez más crudo.
Mann advirtió que la política monetaria no puede contrarrestar los choques de costes energéticos y que un mayor endurecimiento podría generar volatilidad si los nuevos inversores deshacen posiciones, encareciendo el coste del endeudamiento (gilts) más de lo previsto.
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El Ibex 35 reconquista los 17.600 puntos impulsado por el sector del acero
El selectivo español consolida su giro al alza y se anota un avance del 0,19%, superando la cota de los 17.600 puntos.
El motor de esta subida es el sector de las acereras: ArcelorMittal lidera las ganancias disparándose más de un 5%, secundado por Acerinox que suma un sólido 3,66%.
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Fitch eleva la calificación del Banco Santander y sus principales filiales a A+
Fitch Ratings ha mejorado la calificación crediticia a largo plazo de Banco Santander de A a A+ con perspectiva estable tras revisar su metodología.
La agencia también ha elevado al mismo nivel (A+) a sus filiales Santander Totta, Santander Consumer Finance y Santander Consumer Bank, mientras que los depósitos de Totta suben a AA-. La nota a corto plazo se mantiene en F1.
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El euro tantea los 1,17 dólares apoyado por sus medias móviles
El euro encadena su tercera sesión a la baja frente al dólar y presiona el soporte clave de los 1,17 dólares.
En los 1,1709 dólares (–0,23%), la moneda única confía en el freno conjunto de sus medias móviles de medio y largo plazo para evitar la pérdida de esta cota psicológica tan importante.
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El Ibex 35 consuma la remontada y gira en positivo
Giro radical en el selectivo español, que reacciona desde los mínimos del día y se anota una subida del 0,08%.
El impulso alcista ha permitido perforar los máximos de las últimas tres horas de negociación, mejorando notablemente el tono técnico de la sesión y dejando atrás los números rojos.
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Redeia presenta una batería de medidas para reforzar el sistema eléctrico
Redeia ha presentado una nueva batería de medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 espera la apertura americana en rojo
El selectivo español intenta reconquistar y situarse cómodamente por encima de los 17.500 puntos a la espera de la apertura americana.
La sesión se mantiene en terreno negativo en su conjunto, reflejando las dudas de unos inversores indecisos que buscan en Wall Street el catalizador definitivo para definir el rumbo del mercado.
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Los rendimientos de EE. UU. se disparan y el 10 años roza el 4,5%
La rentabilidad de los bonos estadounidenses acelera su escalada tras los últimos datos macroeconómicos y las tensiones geopolíticas.
El rendimiento del Tesoro a 10 años repunta con fuerza y se sitúa en el 4,46%, acechando la cota psicológica del 4,50% ante la perspectiva de tipos altos por más tiempo.
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Resumen a media sesión
El Ibex 35 cotiza a la baja (-0,48%) en una jornada dispar para las bolsas europeas. En Wall Street, los futuros muestran signo mixto: el Nasdaq busca el rebote mientras el Dow Jones cede cerca de un 0,50%.
Por su parte, el oro cae a 4.680 dólares la onza, el bitcoin pierde un 0,43% y el petróleo logra estabilizarse aunque todavía se mantiene por encima de los 100 dólares ejerciendo presión a la baja en los mercados de renta variable.
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Nuevos mínimos intradía para el Ibex 35 que se hunde hasta los 17.500 puntos
El selectivo español cede un 0,42% y se hunde hasta la zona de los 17.500 puntos tras perder los mínimos de la jornada.
Los bajistas dominan por completo el mercado y dejan el índice con apenas valores en verde. En medio del castigo generalizado, observamos a ArcelorMittal cotizar en la parte alta de la tabla, con un avance del 4,56%.
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El IPP de EE. UU. se dispara en abril y presiona a la Fed
La inflación mayorista estadounidense volvió a acelerarse en abril con un salto mensual del 1,4%, batiendo con creces el 0,5% previsto por el consenso y el 0,7% anterior.
El dato subyacente tampoco dio tregua al escalar un 1,0%, una cifra que supera ampliamente el 0,3% estimado por los analistas y que añade más presión sobre los tipos de interés.
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La OPEP ajusta previsiones por la tensión geopolítica
La producción de la OPEP+ cayó en abril a 33,19 millones de bpd (–1,74 millones) por los recortes en Oriente Medio derivados de la guerra de Irán. Esto ha llevado al cartel a rebajar su previsión de crecimiento de la demanda global para 2026 hasta los 1,17 millones de barriles diarios.
Sin embargo, de cara a 2027, la organización eleva su optimismo y aumenta la estimación de crecimiento a 1,54 millones de barriles diarios de petróleo.
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Las ventas minoristas en Brasil baten las expectativas
El consumo brasileño muestra solidez tras crecer un 4,0% interanual en marzo, batiendo el 2,8% previsto por el mercado y superando el 0,2% del mes previo.
En términos mensuales, las ventas avanzaron un 0,5%, cifra que mejora el estancamiento del 0,0% esperado por el consenso pero que se queda una décima por debajo del 0,6% anterior.