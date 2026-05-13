Boeing inicia su gran remontada: del caos industrial a la recuperación bursátil

El principal desafío para Boeing sigue siendo la capacidad de producción y la gestión de riesgos, pese a su solidez en demanda y contratos estratégicos.

En 2025, Boeing registró un beneficio neto positivo y un récord de cartera de pedidos de 682.000 millones de dólares, con más de 6.100 aviones pendientes de entrega.

La compañía mantiene una posición clave en el duopolio global junto a Airbus y en la defensa de EE.UU., lo que le garantiza ingresos recurrentes y predecibles.

Boeing ha iniciado una recuperación bursátil tras años marcados por accidentes, pandemia y huelgas, gracias a una reestructuración entre 2024 y 2025.

Una de las compañías más castigadas de Wall Street en los últimos años parece estar dejando atrás la mala reputación que ha lastrado su cotización. Pocas empresas han generado tanta controversia como Boeing: accidentes aéreos, una pandemia que paralizó la producción y huelgas recurrentes. Todo ello configuró un escenario que representaba un riesgo impensable de asumir apenas unos años atrás.

Sin embargo, la reestructuración llevada a cabo durante 2024 y 2025 está logrando recuperar la confianza inversora en una compañía que, pese a todo, conserva algunas de las ventajas competitivas más sólidas del mercado. Esta recuperación se refleja en el precio de la acción, inmersa en una tendencia alcista desde finales de 2024.

Boeing aglutina en este momento dos potentes catalizadores. Por un lado, el duopolio que comparte con Airbus en la producción de aviación comercial, y por otro, su posición central en los programas de inversión en defensa de Estados Unidos, uno de los países con mayor gasto militar a escala global.

Ambos frentes generan ingresos recurrentes y predecibles, en los que la principal preocupación no es la demanda, sino garantizar que la operativa se ejecute sin interrupciones ni imprevistos.

La llegada de Kelly Ortberg como consejero delegado en agosto de 2024 marcó el inicio de lo que podría convertirse en la mayor remontada del sector aeroespacial en décadas. Desde entonces, la recuperación de la confianza avanza de forma gradual pero visible.

A cierre del 13 de mayo de 2026, la acción acumula una revalorización del 8% en lo que va de año y del 19,5% en los últimos doce meses, mostrando una notable resiliencia frente a la incertidumbre geopolítica y beneficiándose de su exposición a un sector de defensa en pleno auge.

Una empresa sin riesgo de demanda

Uno de los primeros factores que analiza cualquier inversor al valorar una compañía es el crecimiento de la demanda y la sostenibilidad de ese crecimiento a largo plazo. En el caso de Boeing, este riesgo es reducido. La compañía cerró el ejercicio 2025 con una cartera de pedidos de 682.000 millones de dólares, un récord histórico que incluye más de 6.100 aeronaves comerciales pendientes de entrega.

Las aerolíneas de todo el mundo necesitan incorporar aviones nuevos y más eficientes durante las próximas décadas para atender el crecimiento del tráfico aéreo global, especialmente en Asia y África, y Boeing es uno de los únicos dos proveedores capaces de satisfacer esa demanda.

El ejercicio 2025 supuso además un hito financiero relevante: fue el primer año con beneficio neto positivo desde 2018, con 2.238 millones de dólares sobre unos ingresos récord de 89.500 millones y 600 entregas de aeronaves comerciales, el mayor volumen en siete años.

La demanda no es el problema de Boeing. El problema ha sido, y en parte sigue siendo, la capacidad de producir con la calidad y la cadencia que ese backlog exige.

Un protagonista de la defensa estadounidense

Si la recuperación comercial constituye la tesis principal de inversión, los contratos gubernamentales añaden una dimensión estratégica de largo alcance. En un contexto de incremento sostenido del gasto en defensa tanto en Estados Unidos como en Europa, Boeing cuenta ahora con el catalizador estructural que le faltaba en el segmento militar.

El ejemplo más representativo de este crecimiento es el contrato alcanzado en 2025 con el Pentágono para el programa Next Generation Air Dominance (NGAD), con una adjudicación inicial valorada en torno a los 20.000 millones de dólares, que posiciona a Boeing en el centro de la próxima generación aérea estadounidense.

La recuperación de Boeing descansa sobre fundamentos reales, pero su historia reciente obliga a no perder de vista los riesgos. El más inmediato es el de ejecución en producción, la compañía ha sufrido paradas y restricciones regulatorias en cuatro de los últimos años. A ello se suma un elevado endeudamiento financiero. Boeing está en el camino correcto, pero el sector aeroespacial ha demostrado repetidamente que los imprevistos forman parte del negocio.

Análisis técnico

A nivel semanal, Boeing mantiene una estructura técnica de recuperación progresiva. Desde mínimos de 2025, el valor ha ido reconstruyendo su estructura alcista, escalando hasta los 236 dólares actuales después de haber corregido tras toparse con la directriz bajista localizada en los 255 dólares.

En cuanto a indicadores adelantados, el RSI se sitúa en 57, en zona neutral-alcista y con pendiente ascendente, lo que deja margen técnico para continuar avanzando hacia la zona de sobrecompra sin que el oscilador suponga una resistencia inmediata.

Análisis técnico de Boeing

Por debajo, la SMA de 50 periodos en 219 dólares actúa como primer soporte dinámico relevante, mientras que las SMA de 100 y 200 periodos, ambas en torno a los 195 dólares, conforman una zona de soporte estructural de gran importancia.

La clave del momento reside en si Boeing es capaz de superar con convicción la resistencia de los 242-253 dólares, nivel que de romperse al alza abriría el camino hacia cotas significativamente superiores.

En caso contrario, un rechazo en esta zona y una pérdida posterior de los 219 dólares obligaría a extremar la gestión del riesgo ante una posible recaída hacia la zona de soporte estructural.

*** Yago Serrano Maristany es analista de XTB.