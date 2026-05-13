ArcelorMittal: su comportamiento lateralizado permite trazar una doble estrategia

El aumento de volumen y la superación de medias móviles refuerzan el optimismo sobre el valor, pese al contexto geopolítico y macroeconómico complejo.

El análisis técnico propone una doble estrategia de inversión: una para perfiles conservadores esperando retrocesos y otra para más arriesgados ante superación de máximos recientes.

La acción muestra alta volatilidad, oscilando entre los 40 y 57,24 euros, y actualmente busca superar resistencias técnicas clave en los 50,74 y 53,35 euros.

ArcelorMittal destaca en el Ibex 35 tras publicar un balance positivo en el primer trimestre de 2026, superando expectativas de ingresos y EBITDA.

Los mercados europeos registran una mejora del optimismo en la sesión de este martes. El principal motor de este cambio de tendencia es la caída en los precios del crudo, que está actuando como alivio para el mercado de acciones.

Esta tregua llega a pesar de un contexto geopolítico y macroeconómico complejo: las conversaciones diplomáticas entre EEUU e Irán siguen congeladas y los inversores aún muestran cautela tras el reciente repunte de la inflación en Estados Unidos, reflejo directo del coste económico derivado del conflicto en Oriente Próximo.

Por su parte, el Ibex 35 buscará el rebote en la sesión de hoy tras acumular cuatro jornadas consecutivas de descensos y crear apoyo en la media móvil de medio plazo. Si observamos a todos sus integrantes, destacamos el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal, que suben con fuerza en los primeros movimientos.

La compañía ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un balance positivo, destacando un crecimiento en los ingresos y un EBITDA que ha superado las expectativas del mercado, lo que ha impulsado los márgenes operativos. Aunque el beneficio neto ha sido menor en comparación con el mismo periodo del año anterior, las cifras de ganancias por acción han logrado batir las previsiones.

En el plano financiero, la deuda neta ha experimentado un incremento debido a las necesidades de capital circulante, lo que ha condicionado temporalmente la generación de caja operativa. A pesar de ello, la empresa mantiene firmes sus objetivos para el conjunto del año, respaldada por la expectativa de un aumento generalizado de la producción y las ventas.

Si analizamos los títulos de la acerera bajo el punto de vista técnico, observamos que ArcelorMittal es una acción altamente cíclica. Si nos centramos en lo ocurrido durante el último ejercicio, observamos dos estructuras claramente diferenciadas.

La primera es una estructura formada por una secuencia de mínimos y máximos crecientes, acompañados por sus tres medias móviles más representativas (las de corto, medio y largo plazo; es decir, las de 50, 100 y 200 periodos), que han logrado impulsar el precio de las acciones hasta la zona de los 57,24 euros , máximos interanuales alcanzados el pasado 25 de febrero, en formato intradiario.

En cambio, a partir de ese momento, y ya centrándonos en lo ocurrido en el medio y corto plazo, se observa un incremento notable de la volatilidad en los títulos de ArcelorMittal. De esta manera, desde finales del pasado mes de febrero se ha producido una fase de ajuste muy virulenta que terminó por llevar los precios de cotización cerca de la zona de los 40 euros.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal.png Eduardo Bolinches TradingView

Desde ahí, el valor se ha vuelto a reactivar en un entorno muy volátil que nos ha dejado abierto un hueco alcista bastante importante, con origen en la zona de los 45,37 euros, y que ha terminado por impulsar el precio de las acciones a buscar la resistencia de los 53,40 euros.

Es justo esta referencia técnica la que vamos a tener en cuenta a la hora de elaborar algún tipo de estrategia sobre la compañía. Además, hay un hecho favorable que debería seguir impulsando sus acciones en el corto plazo, y es que el precio se sitúa cómodamente por encima de sus tres medias móviles más importantes, un hecho positivo para el valor.

Por otro lado, trazando también los correspondientes niveles de retroceso proporcional de Fibonacci al último proceso bajista comentado anteriormente, observamos que ArcelorMittal está tratando de superar una zona de control clave y consistente como es el 61,8% de Fibonacci, nivel situado en los 50,74 euros por acción. Luego tenemos una zona de control en los 53,35 euros.

Otro de los hechos favorables para que podamos pensar en una reanudación de las alzas es el aumento en el volumen de cotización que se ha producido justo cuando el valor ha retrocedido hacia la zona de los 46 euros, un entorno donde podemos apreciar incluso una fase de cierta acumulación de títulos en la acerera.

Teniendo en cuenta este escenario técnico, y con el fin de poder buscar rentabilidad en el valor, trazaremos una doble estrategia. La primera sería esperar a que ArcelorMittal volviera a la parte baja del lateral en el que se encuentra; es decir, que acometiera caídas hasta la zona de los 50,75 euros.

En cuyo caso, podríamos introducir una orden de compra de, como mucho, un tercio del capital que destinamos a un valor de estas características, buscando un primer objetivo hacia la zona de los 53 euros. Esta estrategia estaría adaptada para perfiles más conservadores.

Si nuestro perfil de inversión es algo más arriesgado, esperaremos a que ArcelorMittal logre superar los máximos de la semana pasada; es decir, que se sitúe o cierre en una sesión por encima de los 54,56 euros. En ese caso, podríamos introducir una orden de compra buscando un objetivo claramente situado en los máximos interanuales, en la zona de los 57,40 euros.

En cualquiera de las dos estrategias, la que primero se active, estará condicionada a la colocación de una orden de protección de no más del 3% desde el nivel de entrada.