Alberto Cortina y Alberto Alcocer sellan un acuerdo para votar de forma conjunta en las juntas de accionistas de ACS

Tras el acuerdo, su participación conjunta en ACS se sitúa en el 4,77%, tras reducirse un 0,22% recientemente.

El acuerdo afecta a todas sus sociedades de inversión y a cualquier voto delegado por terceros, y tiene duración indefinida con opción de salida previa notificación.

El pacto obliga a ambos empresarios a decidir el sentido del voto por unanimidad, y en caso de desacuerdo, deberán abstenerse.

Alberto Cortina y Alberto Alcocer han firmado un acuerdo para votar de forma conjunta en todas las juntas de accionistas de ACS.

Alberto Cortina y Alberto Alcocer han formalizado un pacto de sindicación de acciones que les compromete a unificar el sentido de sus votos en las futuras asambleas de ACS.

Así lo ha remitido este miércoles la constructora a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El documento oficializa un importante movimiento estratégico entre dos de sus accionistas más conocidos.

El acuerdo fue firmado el pasado 30 de marzo de 2026 —antes de la celebración de la junta de accionistas del pasado 8 de mayo— y vincula a ambos empresarios tanto a título personal como en representación de sus respectivas sociedades de inversión.

Se trata de Percacer, Corporación Financiera Alcor, Imvernelin Patrimonio e Inversiones Alcoto 2009.

Según detalla el propio documento remitido al supervisor bursátil, la finalidad central de esta alianza es "dar estabilidad a la toma de decisiones en la junta general de la sociedad", garantizando la adopción de acuerdos a través de una "actuación coordinada".

Unanimidad o abstención

El pacto consagra lo que los firmantes definen como una "única unidad de decisión" para ejercer sus derechos como accionistas.

Esta sindicación no hace distinciones y se aplicará a todos los puntos del orden del día, ya se trate de juntas generales ordinarias o extraordinarias de ACS.

Para que la maquinaria funcione sin fisuras, Cortina y Alcocer han establecido una hoja de ruta.

Antes de cada asamblea de la compañía, están obligados a mantener una reunión previa (presencial o telemática) para analizar los asuntos a debatir y acordar qué van a votar. El sentido de ese voto conjunto deberá decidirse siempre por "acuerdo unánime".

¿Qué ocurre si los socios difieren en su visión? El pacto también contempla este escenario. Si tras debatir un punto del orden del día no logran alcanzar la unanimidad, los accionistas se verán obligados a abstenerse de votar en dicho asunto.

El control de este bloque llega al punto de afectar a terceros. Si cualquier inversor externo decide delegar sus votos en alguna de las partes firmantes, esos votos prestados también quedarán sujetos a las mismas reglas de este sindicato.

Una vez acordada la postura, cualquiera de los miembros está habilitado para emitir el voto en nombre de todo el bloque.

El acuerdo nace con una duración indefinida. No obstante, los accionistas han dejado abierta una vía de salida amistosa: el pacto podrá disolverse si alguna de las partes notifica a la otra su intención de abandonarlo con al menos un mes de preaviso.

Eso sí, mientras pertenezcan al sindicato, la lealtad es innegociable. El texto legal reconoce el "carácter esencial" de las obligaciones contraídas.

Si alguno de los firmantes rompe la disciplina y decide votar por su cuenta, la otra parte tendrá derecho a exigir el cumplimiento del pacto y a reclamar una "indemnización por daños y perjuicios".

Venta de acciones

Por otro lado, y según recoge Europa Press, ambos empresarios han reducido un 0,22% su participación en el capital de la compañía de Florentino Pérez después de que esta se haya revalorizado un 400% en los últimos cinco años.

La última notificación aportada por Cortina y Alcocer en relación con su participación tras la sindicación del voto apuntaba a que tenían el control del 4,77% de las acciones, lo que supone una disminución del 0,22% respecto al 4,99% que notificaron el pasado mes de septiembre.

Esto se traduce en 595.000 acciones menos, valoradas a día de hoy en 78 millones de euros.

No obstante, el momento de la venta no fue notificado, por lo que el valor varía de 40 millones de euros en septiembre del año pasado a 51 millones a principios de 2026 y a los 78 millones actuales.

El mayor accionista de la compañía continúa siendo Florentino Pérez, con el 13,6% del capital, seguido de Criteria Caixa (9,4%), Blackrock (5%) y los empresarios Cortina y Alcocer (4,77%).