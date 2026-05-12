El Tesoro eleva la rentabilidad de las letras a nueve meses al 2,521%, máximos desde noviembre de 2024

En la subasta de letras a tres meses, el interés marginal subió al 2,163%, el más alto desde marzo de 2025.

La demanda de los inversores ha superado ampliamente lo adjudicado, alcanzando más de 6.623 millones de euros en total.

La rentabilidad de las letras a nueve meses se ha elevado al 2,521%, el nivel más alto desde noviembre de 2024.

El Tesoro Público español ha colocado 2.512,6 millones de euros en letras a tres y nueve meses, dentro del rango previsto.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 2.512,6 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a inversores. En el caso de la deuda a más largo plazo, el interés ha alcanzado niveles no vistos desde noviembre de 2024.

En esta tercera subasta de mayo, los inversores han seguido mostrando interés por los títulos españoles y la demanda ha superado los 6.623 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados.

En concreto, el organismo financiero dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 826,848 millones de euros en letras a tres meses.

El interés marginal se ha colocado en el 2,163%, por encima del 2,123% de la emisión previa del mismo tipo de papel y el más elevado desde marzo de 2025. La demanda ha superado los 2.487 millones de euros.

En la subasta de letras a nueve meses, se han adjudicado 1.685,705 millones de euros, más que el importe de 4.135,892 millones demandado por los inversores.

La rentabilidad se ha situado en 2,521%, más elevada que el 2,471% de la subasta anterior de la misma referencia. Se trata del interés más elevado desde noviembre de 2024.

Tras la emisión de este martes, el Tesoro Público español volverá a los mercados de deuda el próximo 21 de mayo, con una emisión de bonos y obligaciones del Estado con la que cerrará las subastas del mes.