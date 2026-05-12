Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 ha continuado corrigiendo en el inicio de esta semana, aunque finalmente ha logrado salvar los 17.800 puntos, lo que deja la opción de la reacción alcista tras el testeo a la media móvil de medio plazo que pasa por los 17.782 puntos.

En Wall Street, sin embargo, vimos otra sesión de avances en la que tanto el S&P 500 como el Nasdaq continuaron marcando nuevos máximos históricos a pesar de ver el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el miércoles de la semana pasada para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,25 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que movemos nuestro stop loss hasta los 10,55 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo recientemente por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 39,35 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 37,90 euros en base cierres.