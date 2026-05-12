Inditex tiene en los 49,50 euros su última baza para sostener la presión bajista

Inditex también está inmersa en la negociación de su nuevo convenio laboral, con protestas de trabajadores en toda España.

El contexto internacional, marcado por la tensión entre EEUU e Irán y el repunte del petróleo, afecta negativamente a los mercados y a Inditex.

Inditex enfrenta una fuerte presión bajista y el nivel de 49,50 euros es clave para evitar mayores caídas en su cotización.

La tensión entre EEUU e Irán y el bloqueo de la paz mantienen en alerta a los mercados. El repunte del petróleo Brent aviva el temor a una mayor inflación. Este escenario amenaza con forzar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés en lugar de bajarlos, lo que podría desestabilizar fuertemente las bolsas.

Por su parte, el Ibex 35, que acumula ya tres sesiones consecutivas de caídas, buscará no perder la zona de los 17.700 puntos. Si examinamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Inditex, que caen en los primeros compases.

En la última cuenta de resultados presentada por el grupo textil, Inditex cumplió con el guion previsto. Sin embargo, el momento de incertidumbre que está viviendo el mercado por el conflicto en Oriente Medio está impidiendo que la cotización lo esté celebrando.

Inditex también está sumida en pleno proceso de negociación del nuevo convenio laboral, con protestas de sus trabajadores en toda España contra el preacuerdo firmado con los sindicatos.

Si analizamos los títulos de Inditex bajo el punto de vista técnico y nos centramos en lo ocurrido desde el pasado mes de agosto, observamos que el valor repuntó con fuerza tras un periodo de gran volatilidad.

Este repunte del precio de sus acciones se inició en la zona de los 39,45 € y dio paso a una formación de mínimos y máximos relativos ascendentes, la cual llevó a la textil gallega a alcanzar unos máximos históricos en formato intradiario en la jornada del pasado 19 de febrero, en la zona de los 57,29 euros.

Tras alcanzar esos máximos históricos, los títulos de Inditex entraron en una fase correctiva. Por lo tanto, podemos hablar de una tendencia de largo plazo alcista, pero de una de corto y medio plazo correctiva.

El valor viene drenando los excesos de sobrecompra acumulados tras esos máximos, encadenando varias sesiones consecutivas de caídas que llevaron al precio de su cotización a buscar la zona próxima a los 48,15 euros por título. Allí se encontró, durante el pasado mes de marzo, con la presencia de la media móvil de 200 periodos, que logró detener su deterioro.

Evolución de las acciones de Inditex.png Eduardo Bolinches TradingView

La consecución de esta caída provocó que los títulos de Inditex comenzaran un interesante rebote posterior que llevó al valor a buscar la zona de los 54 euros. No obstante, no pudo ni siquiera cerrar el hueco bajista generado desde la zona de los 55,86 euros durante el pasado mes de febrero, mostrando síntomas de una clara debilidad.

Desde ahí, los bajistas volvieron a presionar e Inditex encontró freno en la subida de nuevo. Esta vez fue ante la presencia de la media móvil de medio plazo, que otra vez propició ventas importantes en las últimas jornadas.

Técnicamente, podemos extender una directriz alcista desde los mínimos alcanzados el pasado mes de septiembre hasta los niveles actuales de cotización y nos daremos cuenta de que Inditex se encuentra en una zona clave y crítica a la vez, en los 49,50 euros.

Este nivel no es baladí, sino que es la intersección entre la directriz alcista o zona de mínimos crecientes y la media móvil de largo plazo, que deberían detener su deterioro a corto plazo. Si no se detienen las caídas e Inditex pierde la zona de los 49,30 euros, lo más probable es ir a buscar la zona de los 48 euros, donde se tanteará un nivel de soporte intermedio cuya pérdida implicaría una mayor corrección técnica.

De esta manera, y dado que Inditex se encuentra en un momento clave, si tenemos títulos en cartera y nuestro perfil es conservador, no dejaremos que la textil gallega cierre por debajo de la zona de los 49,30 euros. En cuyo caso, ejecutaremos una orden de protección, ya que la probabilidad de ir a buscar niveles sensiblemente inferiores sería bastante elevada.

Solamente para perfiles de inversión más agresivos se podrían buscar compras especulativas. En el caso de que la textil gallega aguante esos 49,30 euros y el valor inicie algún tipo de rebote técnico, se generará la primera señal de entrada únicamente con la superación del 50% del cuerpo de la vela desplegada durante la sesión de ayer lunes. Es decir, con la superación de los 50,55 euros por título en niveles de cierre diarios.

En ese momento, Inditex generará la suficiente confianza como para pensar en un rebote técnico de corto plazo que puede llevarnos a la zona de los 52 euros como su primer objetivo.

Así pues, hoy por hoy existen bastantes probabilidades de que Inditex continúe con su proceso correctivo y se produzca ese cambio de tendencia de medio plazo de alcista a neutral o incluso bajista.