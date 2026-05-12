Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,6%) pierde los 17.600 puntos lastrado por el petróleo y la inflación de EEUU
Esta es la cuarta sesión consecutiva en negativo del selectivo español. Trump advirtió este lunes de que el alto el fuego con Irán es "increíblemente frágil".
LAS CLAVES
- 17:54 Así cierra el Ibex 35
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:31 La inflación en EE. UU. repunta más de lo previsto y presiona a los mercados
- 09:59 Analizamos el comportamiento de las acciones de Inditex
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:54 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:20 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:28 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 1,56%, hasta los 17.573,6 puntos. Esta es la cuarta jornada consecutiva de descensos para el selectivo de la bolsa española.
- Las principales bolsas europeas vuelven a ampliar los descensos tras haberlos reducido a primera hora de la mañana. El Dax alemán se deja un 1,62%; el Cac 40 francés, un 0,95%; el FTSE 100 británico, un 0,07%, y el FTSE Mib italiano, un 1,38%.
- El rojo se extiende por Wall Street. Cerca de la media sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones cede un 0,42%; el S&P 500, un 0,81%, y el Nasdaq Composite, un 1,47%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 3,08%, hasta los 107,42 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 3,29%, hasta los 101,3 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF suma un 0,8%, hasta los 46,6 euros/megavatio hora.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de que el alto el fuego con Irán es "increíblemente frágil" tras la respuesta de la República Islámica al plan de acuerdo de paz, que el republicano calificó de "pedazo de basura".
- La tregua en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su momento más débil después de que el propio Trump calificara el domingo de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles.
- Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de Estados Unidos, en medio de la escalada bélica de Teherán, que el domingo atacó con un dron un buque comercial en aguas de Qatar.
- La tasa de inflación de Estados Unidos se aceleró el pasado mes de abril hasta el 3,8% interanual, medio punto porcentual más que en marzo. Se trata, además, de la mayor subida de los precios desde mayo de 2023.
- El euro vuelve a frenarse ante la resistencia de los 1,18 dólares verdes. No puede con dicha zona.
- El oro presenta problemas para superar la media móvil de medio plazo que pasa por los 4.768,7 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, intenta mantenerse por encima de los 81.000 dólares a la espera de nuevos alicientes para marcar nuevos máximos.
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Santander lanza en España Navigator Global, su plataforma para impulsar la expansión internacional de las empresas
Santander ha lanzado en España Navigator Global, su plataforma digital -ya operativa en otros países- para acompañar a las empresas en su expansión internacional, reforzando así su compromiso con el crecimiento global del tejido empresarial español.
Navigator Global es una plataforma digital diseñada para guiar a las empresas en todo su proceso de internacionalización, desde la identificación de los más de 40 mercados con mayor potencial hasta la ejecución de su estrategia de entrada, conectándolas con información estratégica, expertos locales y soluciones adaptadas a cada etapa.
Es la primera vez que un banco crea una solución integral para compañías que quieran operar en mercados internacionales.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de caídas para el Ibex 35, que acumula ya cuatro sesiones consecutivas de retrocesos, dejando por el camino varios huecos bajistas.
La sesión de hoy ha ido de más a menos. Tras una apertura en rojo, las caídas fueron agudizándose a medida que transcurría la sesión y, sobre todo, tras conocerse los datos de IPC en EEUU, que salieron peor de lo esperado.
El Ibex 35 no tuvo respuesta de los alcistas y en estos momentos cotiza muy cerca de mínimos intradiarios, con una caída del 1,52% en los 17.581 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Amadeus (+1,20%), Repsol (+0,81%) y Naturgy (+0,41%).
Las mayores caídas son para: ACS (-5,03%), Acciona (-4,67%) y Acciona Energía (-3,69%).
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El Nasdaq 100 lidera los números rojos en Wall Street
Los principales índices de Nueva York extienden sus pérdidas a media sesión. El sector tecnológico se lleva la peor parte, arrastrando al Nasdaq 100 a un retroceso del 1,43%.
Por su parte, el S&P 500 cede un 0,74%, mientras que el Dow Jones de Industriales resiste mejor el impacto pero cotiza a la baja con un recorte del 0,56%.
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El selectivo español frena la sangría en los 17.580 puntos
El Ibex 35 ha detenido su caída al filo de los 17.580 puntos, buscando estabilizarse tras el severo correctivo de la jornada. Pese al freno, el mercado muestra extrema debilidad: solo cinco valores cotizan en positivo y ninguno logra sumar más del 1%.
En la parte baja, los números rojos se agravan con fuerza, liderados por los desplomes de Acciona y ACS, que ya superan el 4%, y de Acciona Energía, que se hunde un 3,36%.
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Red Eléctrica contrataca en la batalla del apagón y acusa a la CNMC de "conflicto de interés"
Redeia (participada en un 20% por el Estado) abre un frente institucional sin precedentes contra el regulador dando a entender que éste es juez y parte en lo que le ocurre al sistema eléctrico.
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McDonald's lidera el Dow Jones en una sesión de castigo para Caterpillar y Boeing
En el lado alcista destacan McDonald's (+1,27%), Walmart (+1,06%) y Amgen (~1%), favorecidas por su perfil defensivo.
En la parte baja, Caterpillar lidera los recortes con una caída del 2,55%, seguida por Boeing (-2,43%) y Goldman Sachs (-1,86%).
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El euro busca soporte en los 1,1730 dólares tras sufrir un duro revés
El euro en su cruce contra el dólar intenta frenar las caídas y busca apoyo en la zona de soporte clave de los 1,1730 dólares, tras el fracaso de los últimos intentos alcistas por impulsar la cotización.
La sesión actual dibuja una vela técnica de implicaciones muy bajistas, reflejando la pérdida de control por parte de los compradores; en estos momentos, la divisa comunitaria cede un 0,42% frente al billete verde.
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El Ibex 35 acelera la caída tras perder soportes clave
La pérdida de la media móvil de 50 sesiones (medio plazo) ha desatado las órdenes de venta y ha acelerado el desplome del Ibex 35 en la recta final de la jornada.
El selectivo español agrava su correctivo tras ceder también el nivel psicológico de los 17.600 puntos, lo que debilita drásticamente su estructura técnica de corto plazo.
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Nuevos mínimos intradía para el Ibex 35
El selectivo español agrava los números rojos y marca nuevos mínimos de la sesión al ampliar su caída hasta el 1,34%, situándose a un paso del nivel de los 17.600 puntos.
El castigo del mercado se ceba especialmente con el sector de las infraestructuras y las energías renovables; ACS y Acciona lideran las pérdidas de la jornada con desplomes que ya superan el 3%.
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Así abre Wall Street
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El selectivo español no encuentra catalizadores antes de la apertura americana
El selectivo español cotiza cerca de mínimos intradiarios antes de la apertura de Wall Street, presionado por el mal dato de IPC estadounidense. El índice dibuja máximos decrecientes en gráfico de 5 minutos, alejándose de los 17.700 puntos para caer un 1,15% hasta los 17.646 enteros.
En el plano empresarial, Repsol lidera las subidas con un avance del 1,23% gracias al repunte del crudo, mientras que Acciona se sitúa en el farolillo rojo de la sesión al desplomarse un 3,44%.
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Ark Invest compra acciones de Circle en pleno rally
La gestora liderada por Cathie Wood ha aumentado la exposición de trres de sus fondos a Circle, la empresa emisora de stablecoins y disparada en Wall Street a raíz de la publicación de sus resultados.
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El Ibex 35 amplía las caídas y pierde el 1%
Los alcistas del Ibex 35 tiran la toalla tras conocer el informe de empleo ADP y, muy especialmente, un dato de inflación en Estados Unidos que ha resultado peor de lo esperado por el mercado.
El repunte de los precios al otro lado del Atlántico ha enfriado los ánimos de los inversores, provocando que el selectivo español amplíe sus pérdidas hasta el 1,05% en estos momentos y se aleje de forma definitiva de la cota psicológica de los 17.700 puntos.
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La inflación en EE. UU. repunta más de lo previsto y presiona a los mercados
Malas noticias para Wall Street en el frente macroeconómico. La inflación en EEUU ha vuelto a acelerarse en abril, situando la tasa del IPC interanual en el 3,8%, un dato que supera tanto la previsión del consenso (3,7%) como el registro del mes anterior (3,3%).
La presión se traslada también a la inflación subyacente (Core CPI), que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos; su tasa interanual escaló hasta el 2,8% (frente al 2,7% esperado y el 2,6% previo), mientras que el repunte mensual subyacente subió un 0,4%, por encima del 0,3% estimado.
Por su parte, el IPC mensual general cumplió con los pronósticos al situarse en el 0,6%.
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Máxima tensión en los mercados ante el inminente dato de inflación en EE. UU.
Los inversores contienen el aliento ante la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, un indicador clave que sacudirá las mesas de operaciones y elevará con fuerza la volatilidad en los próximos minutos.
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El empleo privado ADP en EE. UU. se frena
El informe semanal de empleo privado en Estados Unidos (NER Pulse de ADP), que mide el promedio móvil de las últimas cuatro semanas, registró la creación de 33.000 puestos de trabajo.
Este dato refleja una ralentización de la contratación frente a los 39.250 empleos del registro anterior, confirmando una moderación del dinamismo en el mercado laboral estadounidense.
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El Ibex 35 pone en peligro los mínimos de las últimas horas
El selectivo español se queda sin fuerzas para batir la cota psicológica de los 17.700 puntos y cotiza con un goteo bajista que comienza a encender las alarmas.
Con la mirada puesta en las próximas publicaciones macroeconómicas clave al otro lado del Atlántico —el informe de empleo ADP y los datos de IPC de Estados Unidos—, el Ibex 35 cotiza en estos momentos tanteando la zona de mínimos de las últimas horas y alejándose peligrosamente de los niveles de resistencia de la jornada.
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La inflación anual en Brasil repunta en abril
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de Brasil se ha situado en el 4,39% en el mes de abril.
Aunque el dato refleja un repunte frente al 4,14% registrado en el mes anterior, la subida de los precios en la principal economía de América Latina ha resultado más moderada de lo anticipado por el consenso del mercado, que proyectaba un avance superior hasta el 4,41%.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Micron 769,51 dólares (-3,25%)
Apple 291,90 dólares (-0,26%)
Intel 123,32 dólares (-4,73%)
NVIDIA 217,75 dólares (-0,77%)
Tesla 438,62 dólares (-1,43%)
Alphabet A 384,72 dólares (-1,01%)
AMD 446,48 dólares (-2,68%)
Corning 204,73 dólares (-1,28%)
Meta Platforms 595,45 dólares (-0,57%)
Microsoft 410,46 dólares (-0,53%)