Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,6%) pierde los 17.600 puntos lastrado por el petróleo y la inflación de EEUU

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 1,56%, hasta los 17.573,6 puntos. Esta es la cuarta jornada consecutiva de descensos para el selectivo de la bolsa española.

- Las principales bolsas europeas vuelven a ampliar los descensos tras haberlos reducido a primera hora de la mañana. El Dax alemán se deja un 1,62%; el Cac 40 francés, un 0,95%; el FTSE 100 británico, un 0,07%, y el FTSE Mib italiano, un 1,38%.

- El rojo se extiende por Wall Street. Cerca de la media sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones cede un 0,42%; el S&P 500, un 0,81%, y el Nasdaq Composite, un 1,47%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 3,08%, hasta los 107,42 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 3,29%, hasta los 101,3 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF suma un 0,8%, hasta los 46,6 euros/megavatio hora.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de que el alto el fuego con Irán es "increíblemente frágil" tras la respuesta de la República Islámica al plan de acuerdo de paz, que el republicano calificó de "pedazo de basura".

- La tregua en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su momento más débil después de que el propio Trump calificara el domingo de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles.

- Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de Estados Unidos, en medio de la escalada bélica de Teherán, que el domingo atacó con un dron un buque comercial en aguas de Qatar.

- La tasa de inflación de Estados Unidos se aceleró el pasado mes de abril hasta el 3,8% interanual, medio punto porcentual más que en marzo. Se trata, además, de la mayor subida de los precios desde mayo de 2023.

- El euro vuelve a frenarse ante la resistencia de los 1,18 dólares verdes. No puede con dicha zona.

- El oro presenta problemas para superar la media móvil de medio plazo que pasa por los 4.768,7 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, intenta mantenerse por encima de los 81.000 dólares a la espera de nuevos alicientes para marcar nuevos máximos.