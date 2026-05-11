TSK fija el precio final de su salida a bolsa en el rango alto a 5,05 euros por acción

La capitalización bursátil de TSK será de unos 582 millones de euros, que podría aumentar a 605 millones si se ejercita la sobreadjudicación.

Tras la operación, los actuales accionistas mantendrán el 74,24% de la compañía, con el mayoritario conservando el 62,63% de derechos de voto.

La demanda de acciones supera en más de cuatro veces la oferta inicial, mostrando fuerte interés inversor.

TSK saldrá a bolsa fijando su precio en el rango alto, a 5,05 euros por acción.

TSK saldrá a bolsa en el rango alto de la horquilla de precios que se marcó, a razón de 5,05 euros por acción. El grupo barajaba debutar en el Mercado Continuo con un precio de entre 4,45 y 5,05 euros. Finalmente, apurará al máximo.

La ingeniería asturiana ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el precio de su oferta pública de suscripción (ops) de 150 millones de euros lanzada de forma previa a la propia salida a bolsa.

Las peticiones de adquisición de acciones de TSK superan en más de cuatro veces la oferta, según el grupo con sede en Gijón.

Como recuerda la compañía, la participación de los actuales accionistas de la sociedad una vez finalizada la oferta será del 74,24%. En concreto, el accionista mayoritario conservará el 62,63% de los derechos de voto de la sociedad.

Y, en caso de que se ejercite íntegramente la opción de sobreadjudicación por el Santander, será del 71,48%, mientras que el accionista mayoritario conservaría el 60,30% de los derechos de voto de TSK.

Como informó este periódico, los directivos de TSK se repartirán un bonus de 3,5 millones de euros con la salida a bolsa de la compañía. Con 400.000 euros tanto para el CEO (Joaquín García Rico) como para la vicepresidenta ejecutiva (Beatriz García Rico).

Días antes, TSK había recibido compromisos vinculantes por el 40% de su ops de fondos, family offices e institucionales como Amundi, Janus Henderson, DNB Asset Management, Amundsen o Global Income SIC.

La admisión a cotización será el miércoles y la compañía alcanzará una capitalización bursátil de unos 582 millones de euros, que podría elevarse a 605 millones si se ejerce íntegramente la opción de sobreadjudicación por parte del Santander.