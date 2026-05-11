IAG volverá a ganar altura si logra superar la importante resistencia técnica en 4,735 euros

Si IAG logra cerrar por encima de 4,735 euros, el siguiente objetivo sería atacar los 4,83 euros y posteriormente los 5 euros por acción.

La compañía ve oportunidades de consolidación ante la posible debilidad de otras aerolíneas europeas por el impacto del combustible.

El conflicto en Oriente Próximo y el alza del precio del queroseno supondrán un coste extra de 2.000 millones de euros para IAG.

La hostilidad en Oriente Próximo no da tregua. La última propuesta de paz ha quedado en dique seco después de que el presidente Donald Trump no la aceptara durante el fin de semana. Con la vía diplomática encallada y el Estrecho de Ormuz bajo una constante presión militar, la incertidumbre geopolítica se ha disparado, empujando inmediatamente los precios del petróleo al alza.

Por su parte, el Ibex 35, que viene de acumular dos sesiones consecutivas de caídas, hoy lunes necesitará nuevos alicientes para poder volver a la zona de los 18.000 puntos y no perder soportes recientes. Entre sus integrantes destacamos el comportamiento de las acciones de IAG , que suben con fuerza en los primeros intercambios.

La crisis por el cierre del Estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero tendrá un impacto limitado en el grupo aéreo IAG. Esto es así a pesar de que la escalada en el precio del queroseno, tras más de dos meses de conflicto, generará un coste extraordinario de 2.000 millones de euros en las operaciones de las aerolíneas.

Sin embargo, IAG ve este entorno actual como una oportunidad de consolidación, ya que se asegura desde la compañía que algunas aerolíneas en Europa también van a tener dificultades.

Crisis anteriores también derivaron en operaciones corporativas, como el proceso de venta de Air Europa o TAP Air Portugal. Así pues, a las aerolíneas menos fuertes les resultará difícil afrontar el alto precio del combustible, lo que puede generar oportunidades para IAG.

Si analizamos los títulos de IAG bajo el punto de vista técnico, veremos cómo sus títulos se han venido comportando de forma muy distinta en dos movimientos muy diferenciados.

El primero de ellos, con origen en los mínimos del pasado mes de abril cerca de la zona de los 2,40 euros por acción, muestra una formación alcista dibujando mínimos y máximos crecientes que elevó el precio de su cotización de forma constante hasta la zona de los 5,30 euros por acción.

Durante esta subida de precios, el valor ha ido acompañado en todo momento por sus medias móviles más representativas que apoyaron el precio ante cualquier corrección que se fuera formando. Además, esta sucesión de mínimos crecientes ha ido siempre acompañada por su correspondiente directriz, extendida desde esos mínimos del mes de abril.

Gráfico de las acciones de IAG Eduardo Bolinches Trading View

Tras alcanzar esos 5,30 euros, que fueron además sus máximos históricos en formato intradiario, el valor ha acometido un fortísimo retroceso, cambiando de forma drástica su tendencia alcista por una tendencia totalmente lateralizada y con un aumento significativo en la volatilidad.

Tras un primer proceso correctivo, los alcistas reaccionaron rápidamente, permitiendo al valor alcanzar todos y cada uno de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci de ese proceso bajista. Así, durante el pasado mes de abril se tocó la zona de los 4,735 euros, que es exactamente el 61,8% de esta proporcionalidad, donde los bajistas de nuevo volvieron a ejercer presión.

A muy corto plazo, observamos una importante reacción de los títulos de IAG con origen en la zona de los 4,17 euros. Si tenemos en cuenta su cotización en el momento de elaborar estas líneas, vemos que el valor está superando todas y cada una de las medias móviles más importantes; es decir, sus resistencias dinámicas que podrían frenar el avance del precio a muy corto plazo.

Una vez salvado este obstáculo, nos enfrentamos ahora mismo de nuevo a esa zona de resistencia horizontal importante, concretamente en el entorno de los 4,73 euros.

Cabe destacar que se observa un elevado volumen de contratación durante los últimos meses. Concretamente, desde el pasado mes de marzo se ha incrementado de forma notable este volumen de negociación, aprovechando que el valor ha tocado soportes importantes durante los procesos correctivos.

Por todo ello, si ya tenemos títulos de IAG en cartera, lo más sensato sería mantener, sobre todo vista la fase de acumulación que se ha estado produciendo cada vez que el valor ha estado tocando soportes importantes.

En cambio, si no tenemos títulos en cartera, deberemos esperar a que IAG resuelva con claridad la zona de los 4,735 euros.

Así, dos cierres diarios consecutivos, o uno semanal por encima de ese nivel, nos dará esa pauta de entrada en el valor en el lado largo o alcista, buscando un primer objetivo en el cierre del hueco bajista generado en la jornada del pasado 2 de marzo; es decir, buscando un ataque a la zona de los 4,83 euros por acción para luego ir a buscar niveles cercanos a los 5 euros por título.

En cualquier caso, no dejaremos nunca que, una vez superados los 4,73 euros, el valor cierre ninguna sesión por debajo de los niveles de 4,56 euros, zona donde colocaremos la consiguiente orden de protección.

Si IAG no logra superar esa resistencia comentada, nos mantendríamos al margen para evitar que tanto la volatilidad como un posible retroceso puntual pudieran afectar a nuestra posición.