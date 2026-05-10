El bitcoin reconquista los 80.000$ e intenta afianzar su remontada pero los analistas dudan de que sostenga la subida

A pesar de la remontada, los analistas dudan de que se consolide un nuevo ciclo alcista, ya que el sentimiento del mercado cripto permanece en territorio neutral.

La entrada de capital institucional, especialmente a través de ETF, ha sido clave en la reciente subida del bitcoin, desplazando a los inversores minoristas.

En los primeros meses de 2026, el bitcoin perdió un 23%, pero desde marzo ha recuperado casi un 20% y vuelve a terreno positivo.

El bitcoin supera los 80.000 dólares tras un inicio de año negativo, apoyado en avances en Oriente Próximo, el impulso de los ETF y mayor apetito por el riesgo.

El bitcoin, la criptomoneda con mayor capitalización bursátil del mercado, intenta recuperar su brillo tras un inicio de año decepcionante para el mercado. Para ello, la divisa virtual se apoya en varios factores: la esperanza de progreso en las negociaciones entre EEUU e Irán, la entrada de capital vía ETFs y la reaparición del apetito inversor por el riesgo.

La principal criptodivisa del mercado ha ido escalando desde finales de marzo -el primer mes íntegro de guerra en Oriente Próximo- hasta superar barreras clave que se ha ido dejando por el camino. Así, esta misma semana alcanzó la barrera de los 80.000 dólares, un nivel que abandonó al término de enero y en el que no se ha vuelto a mover en el año.

La reconquista es relevante si se tiene en cuenta de dónde viene. El bitcoin se dejó en los dos primeros meses de 2026 un 23%. Un rendimiento que arrastró las pérdidas que acumuló al término del año anterior.

El bitcoin supera los 80.000 dólares.

El 2025 fue un año de luces y sombras para el bitcoin. En los nueve primeros meses avanzó un 22%. Y en los tres últimos retrocedió un 23,2%. Unos movimientos que, finalmente, se tradujeron en un balance anual negativo. En concreto, del 6,4% de caída.

Marzo, abril y lo que llevamos de mayo han devuelto al bitcoin al terreno positivo. En ese tiempo, la divisa virtual ha sumado casi un 20% y ha trazado una trayectoria alcista también sostenida y dependiente -como la del resto del mercado- de los avances de la guerra en Oriente Próximo.

Un conflicto que esta semana parecía, una vez más, estar más cerca de su fin. Y cuyas expectativas de paz han sentado bien al activo digital. Así lo entienden también unos analistas que desgranan otra lectura adicional de los últimos repuntes del bitcoin.

Carsten Menke, director de Investigación Next Generation de Julius Baer, señala que las alzas "han seguido muy de cerca a las acciones" y que esto apunta a "una recuperación más generalizada del apetito por el riesgo más que a factores específicos de las criptomonedas".

Las entradas de ETF

Los analistas también señalan otra de las causas que ha encarecido la criptomoneda: las entradas institucionales de capital. Esto quiere decir que el bitcoin no se ha aupado por el aumento de inversión de pequeños tenedores. El impulso por parte de los ETF también ha tenido mucho que ver.

Lale Akoner, analista global de mercados de eToro, comenta que, en este sentido, abril cerró como el mejor mes del año con unos 2.440 millones de dólares en entradas netas a través de ETF y alrededor de 5.000 millones de dólares en acumulación corporativa.

"La demanda no falta, simplemente ha cambiado de manos", señalaba Akoner. Y este matiz, para la analista "es fundamental porque redefine el ciclo".

En la nueva andadura, el bitcoin mirá más allá y deja de comportarse como un activo especulativo para pasar a ser un vehículo de reserva. Aunque la perspectiva de que el ciclo continúe al alza no está tan clara.

De hecho, el analista de Julius Baer señala que "un nuevo mercado alcista sigue siendo improbable" y que no observan ningún catalizador claro para las criptomonedas. Asimismo, comenta que el precio del bitcoin sube "más por las expectativas que por un progreso real".

Es un sentimiento parecido al que materializa el mercado en el indicador que refleja el sentimiento del mismo. El índice del miedo y la codicia del mercado cripto de CoinMarketCap se mantiene en territorio neutral.

El indicador, que se mueve entre el 0 y el 100, fija su evaluación sobre el ánimo del mercado en un 48. El sentimiento se mueve en territorio neutral desde hace un mes, aunque rebaja las expectativas respecto a hace varias semanas.

El índice del miedo y la codicia del mercado de las criptomonedas tocó en febrero su nivel más bajo y llegó a valorar el sentimiento del mercado de los activos digitales en un 5 sobre 100.