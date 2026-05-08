Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 recogió una ligera parte de los beneficios cosechados en la sesión previa aunque logró mantenerse por encima de los 18.000 puntos a la espera de los importantes datos de empleo estadounidense que conoceremos en el día de hoy para terminar la semana de manera positiva.

En Wall Street, también vimos una recogida de beneficios que fue un poco más acusada en el caso del Dow Jones de Industriales y del Russell 2000 mientras que en el caso del Nasdaq 100 fue muy pequeña.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el martes pasado para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,30 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que movemos nuestro stop loss hasta los 10,55 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo recientemente por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 40,55 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 37,90 euros en base cierres.