El descuento del holding está presente en Acciona

Las claves

Las claves Generado con IA Acciona posee el 47% de Nordex y el 91% de Acciona Energía, sumando unas participaciones valoradas en más de 12.000 millones de euros. El mercado parece infravalorar el negocio de infraestructuras y otras actividades de Acciona, cotizándolo a un múltiplo bajo respecto a beneficios. El análisis técnico muestra una tendencia alcista sólida en Acciona, con medias móviles y osciladores respaldando la fortaleza del movimiento. La cotización de Acciona se mantiene por encima de soportes clave y podría buscar nuevos máximos anuales si persiste la estructura de mínimos crecientes.

Acciona es una empresa que suele pasar desapercibida, pero hay algunos puntos muy interesantes para el inversor. Algunas veces el mercado no suele valorar correctamente las empresas que tienen participaciones en otras compañías, y con Acciona podría ser el caso.

Acciona posee el 47% de Nordex, empresa que se dedica al diseño y fabricación de aerogeneradores. Además, Nordex cotiza en bolsa y tiene una capitalización de unos 11.170 millones de euros.

Esto dejaría la valoración de las acciones que posee Acciona en unos 5.220 millones de euros. Y si bien Acciona consolida plenamente Nordex en sus estados financieros por tener el control de la compañía, quizás no se está teniendo en cuenta.

Además, Acciona también posee el 91% de Acciona Energía, que se dedica a la generación de energías renovables, como la eólica o la fotovoltaica. Y en este caso también cotiza en bolsa por una capitalización de unos 7.490 millones de euros.

Por tanto, la valoración de la propiedad de Acciona se alzaría a los 6.816 millones de euros.

Resumiendo, tenemos que el valor en bolsa de ambas participaciones rondaría los 12.038 millones de euros, mientras que Acciona capitaliza por unos 14.000 millones de euros. Es decir, estaría valorando el negocio de infraestructuras y otras actividades, que generó en conjunto unos 340 millones de euros de beneficio antes de impuestos en el 2025 (si asumimos un 20% de impuestos, el beneficio neto se quedaría en unos 272 millones de euros) por tan solo 1.962 millones de euros.

Es decir, se valoraría estos dos negocios por un múltiplo de unas 7 veces beneficios, mientras podría valorarse perfectamente por unas 10-12 veces beneficios en el contexto de mercado actual.

Gráfico diario

El gráfico diario de Acciona muestra una estructura técnica impecablemente alcista que se ha fortalecido de manera notable desde los mínimos de febrero de 2026. Actualmente, la cotización se sitúa en 244,92, consolidando una ruptura decisiva por encima de la resistencia horizontal marcada en azul cerca de los 244,67.

La disposición de las medias móviles refuerza este optimismo, con la MA de 14 sesiones (244,67) cruzando al alza y actuando como soporte inmediato, manteniéndose cómodamente por encima de la MA de 28 sesiones (238,49). Esta configuración, sumada a la directriz de aceleración alcista dibujada desde principios de año, sugiere que la acción ha entrado en una fase de descubrimiento de precios donde los antiguos techos están funcionando ahora como suelos sólidos para la continuidad del movimiento.

Desde la perspectiva de los osciladores, la fortaleza de la tendencia queda validada por un ADX situado en 36,47, lo que indica que el movimiento tiene una inercia direccional muy potente y saludable.

Por su parte, el RSI se encuentra en 68,18, un nivel que, aunque se acerca a la zona de sobrecompra, todavía permite cierto margen de maniobra antes de mostrar señales de agotamiento, reflejando una presión compradora constante y bien fundamentada.

Análisis técnico

El hecho de que el precio haya logrado mantenerse por encima de sus medias clave tras el reciente estirón alcista indica que el mercado está absorbiendo la oferta sin dificultad.

Con el sesgo actual, el valor parece tener el camino despejado para buscar nuevos máximos anuales, siempre y cuando la estructura de mínimos crecientes permanezca intacta por encima de la zona de los 238 euros.

***Javier Cabrera es analista de mercados.