Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 firmó ayer una sesión de auténtica euforia, cerrando con una subida del 2,47% hasta los 18.104,30 puntos. El motor indiscutible de ese rally fue la desescalada geopolítica en el Estrecho de Ormuz, tras los informes que apuntaban a un posible acuerdo de paz inminente entre Estados Unidos e Irán.

En Wall Street, vimos un optimismo idéntico con los índices marcando nuevos máximos históricos tras el dato de empleo ADP batiendo expectativas, lo que refuerza la idea de un aterrizaje suave de la economía estadounidense. A esto se suma el renovado apetito por la tecnología y la inteligencia artificial, dejando al Dow Jones como el único índice que todavía no ha logrado marcar nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el martes pasado para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,25 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que movemos nuestro stop loss hasta los 10,55 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo recientemente por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 40,50 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 37,90 euros en base cierres.