Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,2%) pierde los 18.100 puntos con el petróleo por debajo de los 100 dólares

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con un descenso del 0,24% con el que se sitúa en los 18.060,8 puntos.

- Las principales bolsas europeas optan por las caídas tras haber arrancado el día divididas entre pérdidas y ganancias. Los descensos se han acelerado a medida que ha avanzado el día. Así, el Dax alemán baja un 1,14%; el Cac 40 francés, un 1,17%; el FTSE 100 británico, un 1,58%, y el FTSE Mib italiano, un 0,83%.

- Los grandes índices de Wall Street pierde fuerza. El Dow Jones baja un 0,16%; mientras que el S&P 500 avanza un 0,13% y el Nasdaq Composite, un 0,52%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 3,13%, hasta los 98,1 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense se deja un 3,37%, hasta los 91,88 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF pierde un 0,89%, hasta los 43,51 euros/megavatio hora.

- Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra. Ahora se espera la respuesta de Teherán, informó la cadena CNN, que cita una fuente regional familiarizada con las negociaciones a las que ha tenido acceso.

- La Casa Blanca recibió el martes "comentarios positivos" de mediadores paquistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN.

- Trump alabó este miércoles la labor diplomática desarrollada estos días en torno a esta crisis, afirmando que Estados Unidos había mantenido "muy buenas conversaciones" con Irán en las últimas 24 horas.

- Se baraja internamente un plan de una sola página que contiene disposiciones que han sido fundamentales en las negociaciones para poner fin al conflicto. El documento declararía el fin de la guerra y daría inicio a un período de negociación de 30 días para resolver los puntos conflictivos, incluyendo cuestiones nucleares, la descongelación de activos iraníes y la seguridad futura en el estrecho de Ormuz.

- El euro avanza frente al dólar y se cambia a 1,176 billetes verdes.

- El oro suma un 1,17% y se mantiene por encima de los 4.700 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, cede un 2,05%, hasta los 80.032,6 dólares.