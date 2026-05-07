Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,2%) pierde los 18.100 puntos con el petróleo por debajo de los 100 dólares
Las bolsas de todo el mundo siguen pendientes de la posible paz en Oriente Próximo.
LAS CLAVES
- 17:45 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:32 El mercado laboral de EE. UU. se enfría más de lo previsto en mayo
- 10:02 Analizamos el comportamiento de las acciones de Endesa
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 09:02 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:00 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:44 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con un descenso del 0,24% con el que se sitúa en los 18.060,8 puntos.
- Las principales bolsas europeas optan por las caídas tras haber arrancado el día divididas entre pérdidas y ganancias. Los descensos se han acelerado a medida que ha avanzado el día. Así, el Dax alemán baja un 1,14%; el Cac 40 francés, un 1,17%; el FTSE 100 británico, un 1,58%, y el FTSE Mib italiano, un 0,83%.
- Los grandes índices de Wall Street pierde fuerza. El Dow Jones baja un 0,16%; mientras que el S&P 500 avanza un 0,13% y el Nasdaq Composite, un 0,52%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 3,13%, hasta los 98,1 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense se deja un 3,37%, hasta los 91,88 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF pierde un 0,89%, hasta los 43,51 euros/megavatio hora.
- Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra. Ahora se espera la respuesta de Teherán, informó la cadena CNN, que cita una fuente regional familiarizada con las negociaciones a las que ha tenido acceso.
- La Casa Blanca recibió el martes "comentarios positivos" de mediadores paquistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN.
- Trump alabó este miércoles la labor diplomática desarrollada estos días en torno a esta crisis, afirmando que Estados Unidos había mantenido "muy buenas conversaciones" con Irán en las últimas 24 horas.
- Se baraja internamente un plan de una sola página que contiene disposiciones que han sido fundamentales en las negociaciones para poner fin al conflicto. El documento declararía el fin de la guerra y daría inicio a un período de negociación de 30 días para resolver los puntos conflictivos, incluyendo cuestiones nucleares, la descongelación de activos iraníes y la seguridad futura en el estrecho de Ormuz.
- El euro avanza frente al dólar y se cambia a 1,176 billetes verdes.
- El oro suma un 1,17% y se mantiene por encima de los 4.700 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, cede un 2,05%, hasta los 80.032,6 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
La renta variable europea ha vivido una sesión marcada por la incertidumbre, especialmente en un Ibex 35 que mostró un comportamiento marcadamente bipolar.
Tras un repunte optimista durante la primera mitad de la jornada, el selectivo español sucumbió a la presión de los bajistas poco antes de la apertura de Wall Street.
Este ajuste correctivo forzó al índice a perder la cota psicológica de los 18.100 puntos, nivel que los alcistas intentan reconquistar tras haber registrado un máximo de 18.182 y un mínimo intradía de 18.065 puntos.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español cae un 0,03% en los 18.099 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Banco Sabadell (+2,98%), Unicaja Banco (+2,44%) e IAG (+1,55%).
Las mayores caídas son para: Laboratorios Rovi (-6,93%), Indra (-4,02%) y Endesa (-2,82%).
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Salesforce y Microsoft tiran del Dow Jones frente al lastre de Chevron
Dentro del promedio industrial Dow Jones, el sector tecnológico toma el mando con Salesforce liderando las subidas al anotarse un 3,38%. Le siguen de cerca Microsoft, con un avance del 2,78%, y Nvidia, que mantiene su racha positiva revalorizándose un 2,59%.
El contraste lo marca el sector energético y el financiero; Chevron se sitúa a la cola con una caída del 2,91%, seguida por la maquinaria de Caterpillar, que cede un 1,75%, y JP Morgan, que retrocede un 1,67%.
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El petróleo cae más del 4% a esta hora
Fuerte corrección en el mercado energético con caídas superiores al 4% que alejan los precios de los máximos alcanzados recientemente.
El crudo Brent, de referencia en Europa, ha perforado el soporte psicológico de los 100 dólares y cotiza en estos momentos en los 96,93 dólares por barril.
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Las reservas de gas natural en EE. UU. aumentan menos de lo esperado
El almacenamiento de gas natural en Estados Unidos registró un incremento de 63.000 millones de pies cúbicos (63B), una cifra sensiblemente inferior a los 72.000 millones que anticipaban los analistas.
Este dato también supone una ralentización respecto al aumento de 79.000 millones del informe anterior.
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El Ibex 35 se hunde en el rojo y pierde de vista los 18.100 puntos
El deterioro del selectivo español se agrava en el tramo final de la jornada, acumulando ya una caída del 0,16%.
La corrección desde los máximos intradía ha sido severa, obligando al índice a tantear sus niveles mínimos de la sesión y alejándolo definitivamente de la zona de los 18.100 puntos.
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El gasto en construcción en EE. UU. rebota con fuerza en marzo
Tras un dato de febrero que mostró una contracción del -0,3% (ligeramente peor del -0,2% previsto), el sector de la construcción estadounidense ha dado un giro notable en marzo.
El gasto creció un 0,6%, duplicando las previsiones del mercado que apuntaban a un avance del 0,3% y revirtiendo con creces la caída del mes anterior.
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El Ibex 35 pierde fuelle y se juega el verde
El deterioro de la última hora de negociación ha pasado factura al selectivo español, que ha llegado a perder de forma puntual la cota psicológica de los 18.100 puntos. Aunque los alcistas intentan recuperar el terreno cedido, el Ibex 35 cotiza ya con una caída del 0,03%.
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Los bajistas frenan el rally del Ibex 35 y amenazan con el rojo
La presión vendedora vuelve a imponerse en el selectivo español, alejándolo de los máximos alcanzados hace apenas una hora.
El Ibex 35 ha visto reducida su ventaja a un tímido 0,08%, situándose al borde de entrar en terreno negativo. Este retroceso borra casi todo el impulso del mediodía.
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Renault se levanta de la mesa de negociación para su plan industrial en España
La compañía pone en suspenso su oferta de adjudicar de forma inmediata cinco modelos a sus plantas españolas tras el rechazo de los sindicatos a su última oferta para el convenio colectivo.
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Así abre Wall Street
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Accionistas críticos de Meliá denuncian el "blindaje" del presidente y la fuga de talento
La Junta General de Accionistas de Meliá Hotels International, celebrada este año en el marco del 70 aniversario de la compañía, ha evidenciado una notable división interna y tensiones familiares que contrastan con los mensajes de solidez lanzados por la dirección.
Durante la sesión, varios accionistas minoritarios y miembros de la propia familia fundadora han cuestionado la gobernanza, la gestión del talento y la veracidad de la supuesta unidad familiar.
Pese a que se han destacado resultados financieros sólidos y una gestión resiliente frente a crisis previas, la jornada ha estado marcada por reproches directos a la figura del presidente ejecutivo.
Uno de los momentos de mayor fricción se produjo con la intervención de Gabriel Escarrer Bisbal, quien en representación de una participación minoritaria desmintió públicamente las afirmaciones realizadas por el presidente en prensa el pasado enero sobre la "comodidad" de la familia con el pacto de socios.
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El Ibex 35 busca consolidar máximos intradía antes de la apertura americana
El selectivo sostiene un avance del 0,30% cerca de máximos intradía, apoyado en el empuje de Sabadell (+3,13%), Unicaja y ArcelorMittal. Sin embargo, el signo negativo domina en la mayoría de sus componentes, con Rovi sufriendo un duro desplome del 8,72%.
Junto a la farmacéutica, los retrocesos superiores al 2,5% en Endesa, Merlin e Indra frenan un ascenso que, por ahora, se apoya exclusivamente en el sector bancario y acerero.
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Los futuros americanos ya cotizan en positivo
Los futuros estadounidenses recuperan terreno y entran en positivo, liderados por el Dow Jones con un avance del 0,26%.
Por su parte, el S&P 500 sube un 0,13% y el Nasdaq 100 un 0,12%, revirtiendo la indecisión de las primeras horas tras los últimos datos macroeconómicos.
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El selectivo español se frena cerca de los 18.180 puntos
El selectivo español detiene su escalada en el entorno de los 18.180 puntos tras el impulso alcista del mediodía.
A pesar de que la mayoría de los valores cotizan aún en terreno negativo, el índice logra sostenerse en verde gracias al peso de los pesos pesados que han girado al alza.
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Productividad al alza y costes laborales controlados en EE. UU.
La productividad no agrícola aumentó un 0,8% en el primer trimestre, superando el 0,7% previsto pese a la ralentización frente al periodo anterior. Por su parte, los costes laborales unitarios crecieron un 2,3%, una cifra significativamente menor al 2,6% estimado y al 4,6% previo.
Estos datos sugieren una menor presión inflacionaria vía salarios, lo que podría dar cierto margen de maniobra a la Reserva Federal en su lucha contra los precios.
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El mercado laboral de EE. UU. se enfría más de lo previsto en mayo
Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos subieron hasta las 200.000 en la última semana, situándose por debajo de las 205.000 que vaticinaba el consenso del mercado.
Pese a la subida respecto al dato anterior de 190.000, la cifra refleja una resistencia mayor de la esperada en el empleo.
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Atención al Ibex 35 que acelera la subida
El selectivo español acelera su avance con un tirón alcista que lo sitúa en los 18.163 puntos, superando sus máximos previos.
Con una subida del 0,32%, el índice logra sacudirse el estancamiento de la mañana y busca consolidar la ruptura de los 18.100 puntos.
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Al Ibex 35 le cuesta mucho poder avanzar
El selectivo español logra superar la resistencia de los 18.100 puntos, aunque con avances limitados del 0,13% ante la falta de tracción.
El desplome de Rovi (-8,49%), junto a las caídas de Endesa (-2,76%) e Indra (-2,48%), frenan un ascenso más sólido.
En la parte positiva, el empuje de Banco Sabadell (+3,00%) e IAG (+1,40%) permite al índice mantener el signo verde.
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La producción industrial en Brasil supera las previsiones
La industria brasileña registró un ligero avance del 0,1% en marzo, superando el retroceso del -0,2% que anticipaba el mercado. Aunque el dato queda lejos del crecimiento del 0,9% del mes anterior, el indicador logra mantenerse en terreno positivo.