Endesa enfrenta una prueba decisiva en la zona crítica y de control en torno a los 36 euros

Endesa avanza en su plan de remuneración al accionista, ya ha completado cerca del 40% de su recompra de acciones y confirma sus objetivos para 2026.

El valor técnico de Endesa indica que, si logra mantenerse por encima de los 36 euros, podría iniciar un rebote con objetivos en 38 y 38,65 euros; perder los 35,80 euros supondría un empeoramiento técnico.

Las acciones de Endesa han mostrado una tendencia alcista desde marzo, alcanzando máximos históricos de 38,73 euros, aunque actualmente se enfrentan a una zona crítica de soporte entre 36 y 36,45 euros.

Endesa registró un beneficio neto de 725 millones de euros en el primer trimestre, un 24,4% más que el año anterior, impulsado por la eficiencia y la solidez de su negocio.

Las expectativas de paz en Oriente Próximo y el avance diplomático entre Washington e Irán han relajado el precio del crudo y animado a las bolsas. Este impulso se ve reforzado por el éxito de la temporada de resultados en EEUU, donde la mayoría de las empresas del S&P 500 han superado las previsiones.

Por su parte, es muy probable que el Ibex 35 sienta la tentación de recoger beneficios tras dos jornadas de subidas importantes en forma de rebote técnico, tras haber reconquistado los 18.100 puntos.

Hoy jueves, si echamos una mirada a los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Endesa, que caen en los primeros compases de la sesión tras la presentación de sus resultados. La compañía cerró el primer trimestre con un beneficio neto de 725 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24,4% respecto al año anterior.

Este impulso financiero, que también elevó su ebitda hasta los 1.632 millones, se atribuye a una gestión eficiente de sus redes y a la solidez de sus áreas de generación y comercialización. Asimismo, la eléctrica confirmó sus objetivos para 2026.

Por otro lado, la eléctrica generó un flujo de caja operativo de 1.000 millones de euros, demostrando una notable capacidad de conversión de sus ingresos. Además, la filial de Enel continúa avanzando en su estrategia de remuneración al accionista, habiendo completado ya cerca del 40% de su plan de recompra de acciones a finales de marzo.

Si analizamos los títulos de Endesa bajo un punto de vista técnico, observaremos un valor muy alcista. Para el medio y largo plazo, presenta una sucesión de mínimos y máximos crecientes en formación de "dientes de sierra", que han impulsado el precio de su cotización desde los mínimos del pasado mes de marzo de 2024 en las inmediaciones de los 14,65 euros.

A medida que ha avanzado el tiempo, los títulos de Endesa se han ido revalorizando formando una tendencia al alza dirigida siempre por su correspondiente directriz y por el conjunto de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo).

Evolución de las acciones de Endesa.png Eduardo Bolinches TradingView

Endesa continuó avanzando hasta alcanzar máximos históricos en la jornada del pasado 23 de abril, llegando a los 38,73 euros en formato intradiario. Durante toda esta etapa alcista, el valor ha superado varias resistencias importantes, como la zona de los 33 euros por acción —que luego constituyó un suelo importante para un nuevo tramo— y, sobre todo, la zona de resistencia en los 36 euros superada el pasado marzo.

Romper esta barrera permitió alcanzar máximos históricos en formato intradiario en los 38,73 euros, aunque justo en la zona próxima a los 38,65 euros, la eléctrica ha dibujado una figura de "doble techo" de mercado a corto plazo.

Un doble techo es una formación técnica relevante y, tal y como se aprecia en su gráfico, la no superación de los 38,65 euros en un segundo intento ha propiciado un retroceso del valor hasta la zona de control de los 36,45 euros. No obstante, si nos fijamos en sus indicadores adelantados, veremos que los niveles de sobrecompra ya han sido aliviados, un hecho que debería favorecer algún tipo de rebote o al menos intentarlo.

Con este escenario técnico y entendiendo que Endesa tiene una zona de control entre los 36 y los 36,45 euros, su cercanía a este soporte clave —donde también intersecta la media móvil de corto plazo— debería ser suficiente para detener la caída actual. El valor ha abierto hoy con un hueco bajista y rápidamente ha buscado esta zona de control, donde se ha observado una pequeña reacción por parte de los alcistas.

Por tanto, en la medida en que se produzca una reacción al alza y logre superar los mínimos de la sesión previa (niveles de cierre por encima de 36,87 euros), podríamos pensar en el inicio de un rebote técnico. Esto permitiría introducir una orden de compra con un primer objetivo en los 38 euros y un segundo en los 38,65 euros por acción.

Finalmente, de darse las condiciones para esta estrategia, se debería establecer una orden de protección por debajo de los 35,80 euros. Tocar ese nivel implicaría perder el soporte dinámico de la media móvil de 50 sesiones y el soporte de los 36 euros, lo que produciría un empeoramiento técnico del valor.

Para quienes ya tienen títulos en cartera, lo más aconsejable sería mantener mientras el precio no pierda esos 35,80 euros en base cierres, ya que de hacerlo su comportamiento técnico empeoraría drásticamente.