Los directivos de TSK se repartirán un bonus de 3,5 millones de euros con la salida a bolsa de la compañía

Fondos como Amundi, Janus Henderson y DNB Asset Management han mostrado un alto interés, asegurando ya cerca del 40% de la oferta.

La salida a bolsa fijará un rango de precios entre 4,45 y 5,05 euros por acción y prevé alcanzar una capitalización de hasta 605 millones de euros.

El consejero delegado y la vicepresidenta ejecutiva recibirán 400.000 euros cada uno; el resto se distribuirá según el éxito de la oferta.

La alta dirección de TSK se repartirá un bonus de hasta 3,5 millones de euros si la salida a bolsa es exitosa.

La primera salida a bolsa del año en España, la de la ingeniería asturiana TSK al Mercado Continuo, podría saldarse con un bonus de hasta 3,5 millones de euros para la alta dirección de la compañía si el debut es exitoso en los términos proyectados.

Así se extrae del folleto de la oferta de emisión de acciones aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La remuneración extraordinaria vinculada a la salida a bolsa fija en la citada cantidad el máximo previsto para el equipo directivo.

En concreto, el folleto dice que esa cuantía se repartiría entre los beneficiarios, con 400.000 euros para el consejero delegado (Joaquín García Rico) y 400.000 euros para la vicepresidenta ejecutiva (Beatriz García Rico), y el resto hasta el tope total se asignaría según el éxito de la oferta y los criterios aprobados.

Además, esa remuneración puede pagarse en efectivo, acciones o la combinación de ambos, y las acciones recibidas quedarían sujetas a un bloqueo de 365 días desde la admisión a cotización, prevista para el 13 de mayo.

TSK confirmó el martes que saldrá a bolsa con un rango indicativo de precios de entre 4,45 y 5,05 euros por acción, que se definirá el 11 de mayo.

En función de ese rango y tras la ampliación de capital en la ops por hasta 150 millones de euros, la compañía alcanzará una capitalización bursátil de entre 530 y 582 millones de euros, que podría situarse entre 553 y 605 millones si se ejerce íntegramente la opción de sobreadjudicación por parte del Santander.

La operación, reservada sólo a inversores cualificados y excluyente del tramo minorista, redundará en la venta de un 30% del capital de TSK tras la ops.

Compromisos de fondos

Por el momento, el interés detectado entre los inversores por la compañía gijonesa ha sido alto. Los compromisos vinculantes de los inversores ancla representan, aproximadamente, el 40% del tramo base de la oferta y en torno al 35% considerando la opción de sobreadjudicación (greenshoe).

De momento, el grupo presidido por Sabino García Vallina ha captado la atención de fondos, institucionales y family offices de la talla de Amundi, Janus Henderson, Amundsen, DNB Asset Management o Global Income SIC.