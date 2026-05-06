Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 logró un gran avance en la sesión de ayer neutralizando gran parte de las caídas del día previo y evitando un segundo cierre consecutivo por debajo de la media móvil de medio plazo que pasa por los 17.613 puntos y que se convierte de nuevo en el nivel a no perder.

En Wall Street, la tónica fue similar con importantes subidas que llevan a todos los índices estadounidenses con la excepción del Dow Jones de Industriales a marcar nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el martes pasado para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 10,70 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que movemos nuestro stop loss hasta los 10,30 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 38,25 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 36,50 euros en base cierres.