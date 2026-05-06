Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+2,5%) supera los 18.100 puntos en su mejor sesión en un mes

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 2,47% con la que se sitúa en los 18.104,3 puntos.

- De esta forma, y tras registrar su mayor ganancia diaria en un mes, el selectivo español se acerca de nuevo a los niveles previos al inicio del conflicto.

- En la última jornada bursátil antes de que detonasen los ataques en Oriente Próximo, el Ibex 35 marcó máximos intradiarios en los 18.573,8 puntos. El récord del selectivo a cierre de sesión se encuentran en los 18.484,5 puntos del 17 de abril.

- Las principales bolsas europeas terminan el día con avances de entre el 2% y el 3%. El Dax alemán suma un 2,09%; el Cac 40 francés, un 2,94%; el FTSE 100 británico, un 2,21%, y el FTSE Mib italiano, un 2,21%.

- En Wall Street también se registran avances, aunque de forma más contenida. El Dow Jones sube un 1,16%; el S&P 500, un 1,09%, y el Nasdaq Composite, un 1,4%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 7,57%, hasta los 101,55 dólares por barril. La bajada ha rondado el 11% y con ella la calidad europea ha cedido, aunque momentáneamente, el nivel de los 100 dólares.

- El West Texas Intermediate estadounidense pierde un 7,35%, hasta los 94,75 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF cae un 6,45%, hasta los 43,89 euros/megavatio hora. El descenso ha llegado a superar el 11%.

- Según publica Axios, Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos clave de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de Irán.



- Funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, explican que este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica, pero amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

- Trump anunció en la víspera el martes que suspende temporalmente y a petición de Pakistán el operativo militar Proyecto Libertad para facilitar el tráfico por la estratégica vía de crudo y mercancías, interrumpido por Irán como represalia por la guerra.

- El euro recupera el nivel de los 1,17 billetes verdes coincidiendo con una supuesta intervención del yen por parte del Banco de Japón.

- El oro también sube en este caso un 1,25% hasta los 4.651 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, continúa fuerte y se afianza sobre los 81.000 dólares.