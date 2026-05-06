Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+2,5%) supera los 18.100 puntos en su mejor sesión en un mes
Los precios del petróleo y del gas se hunden más de un 7%. Las caídas han llegado a rozar el 11%.
LAS CLAVES
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 16:31 Caída de inventarios en EE. UU.: el crudo fluye más de lo previsto
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:19 El empleo privado en EE. UU. crece menos de lo previsto en abril
- 10:04 Analizamos el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi
- 09:30 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:17 Laboratorios Rovi abre con una caída del 10%
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:35 Claves operativas de los valores del Ibex 35
- 07:39 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 2,47% con la que se sitúa en los 18.104,3 puntos.
- De esta forma, y tras registrar su mayor ganancia diaria en un mes, el selectivo español se acerca de nuevo a los niveles previos al inicio del conflicto.
- En la última jornada bursátil antes de que detonasen los ataques en Oriente Próximo, el Ibex 35 marcó máximos intradiarios en los 18.573,8 puntos. El récord del selectivo a cierre de sesión se encuentran en los 18.484,5 puntos del 17 de abril.
- Las principales bolsas europeas terminan el día con avances de entre el 2% y el 3%. El Dax alemán suma un 2,09%; el Cac 40 francés, un 2,94%; el FTSE 100 británico, un 2,21%, y el FTSE Mib italiano, un 2,21%.
- En Wall Street también se registran avances, aunque de forma más contenida. El Dow Jones sube un 1,16%; el S&P 500, un 1,09%, y el Nasdaq Composite, un 1,4%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 7,57%, hasta los 101,55 dólares por barril. La bajada ha rondado el 11% y con ella la calidad europea ha cedido, aunque momentáneamente, el nivel de los 100 dólares.
- El West Texas Intermediate estadounidense pierde un 7,35%, hasta los 94,75 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF cae un 6,45%, hasta los 43,89 euros/megavatio hora. El descenso ha llegado a superar el 11%.
- Según publica Axios, Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos clave de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de Irán.
- Funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, explican que este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica, pero amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.
- Trump anunció en la víspera el martes que suspende temporalmente y a petición de Pakistán el operativo militar Proyecto Libertad para facilitar el tráfico por la estratégica vía de crudo y mercancías, interrumpido por Irán como represalia por la guerra.
- El euro recupera el nivel de los 1,17 billetes verdes coincidiendo con una supuesta intervención del yen por parte del Banco de Japón.
- El oro también sube en este caso un 1,25% hasta los 4.651 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, continúa fuerte y se afianza sobre los 81.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de subidas importantes para el Ibex 35, que mantuvo el hueco alcista de la apertura y en estos momentos se sitúa por encima de la zona de los 18.000 puntos.
En una jornada de alto voltaje, donde los índices se movieron a golpe de noticia, el petróleo experimentó caídas importantes que impulsaron a los mercados hacia arriba, aunque por la tarde el índice se movió bastante plano. El selectivo español osciló entre un mínimo de 17.831 puntos y un máximo intradía de 18.217 puntos.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 2,41% en los 18.095 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+7,55%), IAG (+6,31%) y ACS (+4,71%).
Las mayores caídas son para: Laboratorios Rovi (-16,15%), Repsol (-4,65%) y Solaria (-1,31%).
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Walt Disney (+7,85%) brilla en el Dow Jones mientras Chevron lastra al índice
Disney lidera las subidas en el Dow Jones con un espectacular avance del 7,85%, seguido por Nvidia (+4,24%) y Sherwin-Williams (+4%). El optimismo tecnológico y el consumo impulsan la parte alta de la tabla en Nueva York.
Por el contrario, Chevron encabeza las pérdidas con una caída del 4,26%, lastrada por el sector energético, junto a Cisco y Salesforce.
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Afirmaciones y desmentidos acaparan los titulares
La agencia Tasnim afirma que las noticias de los medios estadounidenses sobre el acuerdo buscan justificar la retirada de Trump de su más reciente acción hostil en el Estrecho de Ormuz
Citando una fuente, Tasnim dice que Irán aún no ha respondido a la propuesta más reciente de EE. UU., que contiene algunas disposiciones inaceptables.
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El Ibex 35 recupera el pulso y reconquista los 18.100 puntos
El selectivo español retoma la senda alcista y logra superar sus máximos de las últimas dos horas, situándose de nuevo por encima de los 18.100 enteros.
Con este movimiento, el Ibex 35 amplía sus ganancias hasta el 2,46% y deja atrás la lateralidad de mediodía.
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Caída de inventarios en EE. UU.: el crudo fluye más de lo previsto
Los inventarios de petróleo crudo en EE. UU. registraron una caída de 2,313 millones de barriles, una cifra menos pronunciada que los 3,400 millones previstos por el mercado, pero que mantiene la tendencia de drenaje de reservas.
Por su parte, los inventarios en Cushing, el principal punto de entrega del país, se redujeron en 0,648 millones de barriles, frente al recorte esperado de 0,796 millones.
Estos datos reflejan una demanda sostenida en un contexto de inventarios en niveles históricamente bajos.
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El Euro flaquea ante los 1,18 dólares pero mantiene el soporte
El cruce EUR/USD pierde fuelle tras un intento fallido de asaltar la zona de los 1,18 dólares, estabilizándose con una leve subida del 0,27% en los 1,1747 dólares. Pese a alejarse de máximos, la divisa europea encadena su segunda sesión al alza gracias al sólido soporte de sus medias móviles.
La media de 200 sesiones ha vuelto a actuar como un muro ante la presión bajista, manteniendo vivo el sesgo de recuperación.
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El Ibex 35 resiste el envite y defiende los 18.000 puntos
El selectivo español logra estabilizarse y mantiene el pulso por encima de la zona psicológica de los 18.000 enteros.
Pese a la volatilidad de la última hora, los alcistas conservan el control de la sesión y protegen este nivel clave de soporte.
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Morgan Stanley lanza su propia plataforma de trading 'cripto' y compite con los gigantes del sector
El banco estadounidense ofrece una de las comisiones de gestión más bajas de todo el mercado, haciendo frente a Coinbase y Robihood.
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Así abre Wall Street
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Última hora: Irán rechaza el plan de EE. UU. por "irrealista"
La agencia iraní ISNA ha desmentido parte del informe de Axios, calificándolo de especulación. Teherán rechaza la propuesta de Washington al considerar que contiene puntos "ambiciosos e irrealistas" que no se ajustan a la situación actual.
Este jarro de agua fría frena el optimismo sobre un acuerdo inminente para abrir el Estrecho de Hormuz. La desconfianza entre ambas potencias vuelve a tensar la cuerda en los mercados internacionales.
El petróleo reduce la caída superior al 10% a un descenso del 6% ahora mismo.
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El Ibex 35 defiende los 18.000 antes de la apertura americana
El selectivo español aguanta el pulso y cotiza en los 18.070 puntos con un avance del 2,59% antes de la apertura americana. El índice lucha por reconquistar la cota de los 18.100 en un entorno de marcado optimismo en toda Europa.
El sesgo alcista predomina en las plazas continentales, que mantienen las ganancias sólidas a pesar de la reciente corrección desde máximos. Los inversores permanecen atentos al arranque en Nueva York para confirmar la continuidad del rally.
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Azkoyen planteará en junta repartir un dividendo total de un euro
Además, el consejo de administración ha acordado proponer a la próxima junta general ordinaria de accionistas una modificación del objeto social de la sociedad, con el propósito de que esta desarrolle únicamente la actividad propia de una sociedad 'holding' o "de cartera".
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El selectivo español frena el ajuste intradía. Rovi aumenta la caída al 16,58%
El selectivo español estabiliza su avance en los 18.065 puntos y logra contener la corrección de la última hora. Pese al recorte desde máximos, el índice aguanta con firmeza por encima de la cota psicológica de los 18.000 enteros.
La mayoría de los valores siguen cotizando en terreno positivo, aunque el lastre de Rovi se agrava con un desplome del 16,58%. La sesión entra así en una fase de calma tensa a la espera de Wall Street.
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El empleo privado en EE. UU. crece menos de lo previsto en abril
El informe ADP revela que las empresas estadounidenses añadieron 109.000 puestos de trabajo en abril, una cifra que se queda por debajo de los 118.000 esperados por el mercado.
Pese a no alcanzar el pronóstico, el dato supone una mejora respecto a los 61.000 empleos del mes anterior. El sector servicios, liderado por la educación y la salud, sigue siendo el motor de la contratación.
Estos números ofrecen un primer vistazo a la salud laboral antes del informe oficial de nóminas no agrícolas.
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Primer revés del Ibex 35: el selectivo cede los 18.100 puntos
El índice español sufre su primera corrección de calado tras tocar un techo en los 18.215 puntos. Este giro intradía ha provocado la pérdida de la cota de los 18.100, recortando parte de la euforia inicial.
En estos momentos, el Ibex 35 suaviza su avance hasta el 2,59% mientras busca apoyo en niveles inferiores. La recogida de beneficios aparece con fuerza tras el vertiginoso rally de la mañana.
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Dia lanza la mayor campaña de su historia con el foco en su transformación
La compañía de supermercados desplegará su nueva publicidad durante los próximos tres años para atraer nuevos clientes.
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BBVA ficha en ING al responsable de su banco digital en Alemania
BBVA nombra a Jürgen von der Lehr, procedente de ING Alemania, responsable del banco digital de BBVA en Alemania.
Según informó el grupo vasco este miércoles, Von der Lehr reportará directamente al responsable de Bancos Digitales, Murat Kalkan, y se ocupará de las labores que venía desempeñando Luis Fiestas de Fuentes, que continuará en el banco digital como responsable de Banca Transaccional y Préstamos.
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Nueva escalada en la tasa diaria del Euríbor, preocupación entre los hipotecados
La media mensual del Euríbor se sitúa en el 2,862% en mayo.
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Reumen a media sesión. Petróleo retrocede cerca del 10%
Los índices europeos cotizan con importantes avances que, en algunos casos, superan el 3%. El selectivo español ha superado incluso la zona de los 18.200 puntos y avanza, en estos momentos, un 2,82%.
Estas subidas contrastan con el comportamiento de las materias primas energéticas: el Brent (referencia en Europa) y el West Texas ceden en torno al 10% ahora mismo. Por su parte, el oro y la plata suben un 2% y un 4% respectivamente.
En otros mercados, el Bitcoin también se alza con subidas del 2%, mientras que el par Euro/Dólar avanza y logra superar el nivel de 1,1750.