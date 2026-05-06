Las bolsas europeas repuntan un 2% mientras el crudo y el gas caen un 7% tras el inminente pacto entre EEUU e Irán

Los precios del crudo Brent y West Texas caen más de un 6%, y el gas natural TTF baja un 7%, ante las expectativas de una reducción de tensiones en Oriente Próximo.

El Ibex 35 recupera la barrera de los 18.000 puntos, y los principales índices europeos registran subidas superiores al 2%.

Donald Trump suspende temporalmente el operativo militar 'Proyecto Libertad' en el estrecho de Ormuz, atendiendo a una petición de Pakistán.

Las bolsas europeas suben un 2% tras el anuncio de un posible acuerdo entre EEUU e Irán para detener la guerra y retomar negociaciones nucleares.

Las bolsas europeas reaccionan al alza después de que la Casa Blanca haya anunciado que el pacto entre Estados Unidos e Irán para concluir con la guerra esté más cerca que nunca. Washington afirma que ambos países están a punto de alcanzar un acuerdo sobre un memorándum de entendimiento de una página y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas.

A su vez, Donald Trump ha anunciado que suspende temporalmente y a petición de Pakistán el operativo militar denominado como Proyecto Libertad, su plan sacar "de forma segura" buques del estrecho de Ormuz.

Impulsado por estos movimiento, el Ibex 35 repuntaba un 2,27% poco antes de la media sesión de este miércoles y avanzaba hasta los 18.068,99 puntos, recuperando la cota psicológica de los 18.000 enteros. En la víspera, el principal selectivo español retrocedió por debajo de los 17.700 puntos. El movimiento lo replicaban los índices del Viejo Continente.

En los principales parqués de referencia europeos las alzas alcazaban el 2%. Así, el Dax alemán sumaba un 2,21%; el Cac francés, un 2,34%; el FTSE 100 británico, un 2,18% y el FTSE Mib italiano, el más bajista de los selectivos del continente, un 1,65%.

En la otra cara de la moneda, el mercado energético. Las materias primas energéticas -las más afectadas por los reiterantes bloqueos del estrecho de Ormuz- reaccionaban con sólidas caídas a las noticias que llegaban desde Oriente Próximo.

En el mercado petrolero, el precio del crudo de referencia europea, el Brent, caía un 6,66% y se situaba en los 102,57 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate descendía un 7,67%, hasta los 94,33 dólares por barril.

En el mercado holandés, el gas natural TTF se desplomaba un 7,43%, hasta los 43,435 euros por megavatio hora.

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