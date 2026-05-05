La rentabilidad de las letras del Tesoro a 12 meses alcanza el 2,65%, máximos desde septiembre de 2024

La demanda de los inversores ha superado los 11.586 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en la subasta.

La subasta se produce tras la reunión del BCE, que mantuvo los tipos sin cambios, aunque el mercado prevé una subida en junio.

La rentabilidad de las letras a 12 meses ha subido al 2,65%, el nivel más alto desde septiembre de 2024.

El Tesoro Público español ha colocado 6.463 millones de euros en letras a seis y doce meses, alcanzando el rango máximo previsto.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.463 millones de euros en una nueva subasta de letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad a medio año pero elevándola a un año hasta los niveles más altos desde septiembre de 2024.

Esta ha sido la primera subasta que se celebra tras la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), en la que se decidió mantener sin cambios los tipos de interés, a pesar del impacto en la inflación de la subida de los precios de la energía a causa de la guerra en Irán.

A pesar de que el guardián del euro no movió ficha el pasado jueves, el mercado espera que el BCE aumente los tipos de interés de referencia 25 puntos básicos en su reunión del 11 de junio. De esta forma, y tal y como explican desde Julius Baer, cumpliría "con su compromiso de abordar el aumento de los riesgos inflacionarios".

Según los datos de LSEG, el mercado da un 81% de posibilidades a que la institución presidida por Christine Lagarde eleve las tasas.

En este contexto, los inversores han seguido mostrando interés por los títulos españoles y la demanda ha superado en esta primera subasta de mayo los 11.586 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados.

En concreto, y según los datos recogidos por Europa Press, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 2.033,699 millones de euros en letras a seis meses.

El interés marginal se ha colocado en el 2,389%, por debajo del 2,391% de la emisión previa del mismo tipo de papel. La demanda ha superado los 4.396 millones de euros.

En la subasta a doce meses, se han adjudicado 4.429,246 millones de euros, más que el importe demandado por los inversores.

La rentabilidad se ha situado en 2,651%, más elevado en este caso que el 2,640% de la subasta anterior de la misma referencia y el interés más alto desde septiembre de 2024.

Más subastas

A esta emisión le seguirá otra esta misma semana, el jueves 7 de abril, en la que se subastarán bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros.

En concreto, prevé colocar bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,30% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05% y obligaciones del Estado con una vida residual de 18 años y 6 meses, con cupón del 5,15%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,737% para los bonos del Estado a 3 años; en el 3,440% para las obligaciones del Estado a 10 años; en el 1,686% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años y en el 3,573% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 18 años y 6 meses.

Tras estas emisiones, el Tesoro Público español volverá a los mercados de deuda el próximo 12 de mayo, con una emisión de letras a tres y nueve meses, a la que seguirá otra de bonos y obligaciones del Estado el día 21 con la que cerrará las subastas del mes.