Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista de los mercados

El Ibex 35 estrenó el mes de mayo con una sesión de fuerte debilidad y presión vendedora, cerrando en los 17.356,10 puntos con una caída del 2,39%. El sentimiento del mercado se ha visto duramente golpeado por la entrada en vigor de los aranceles del 25% impuestos por Trump a los vehículos europeos, un ataque directo a nuestra industria que se ha sumado a la alarmante escalada de tensión en el Estrecho de Ormuz. El ataque con misiles contra un buque de guerra estadounidense ha disparado el Brent por encima de los 112 dólares, situando al índice español en mínimos de un mes y por debajo de su media móvil de medio plazo.

En Wall Street, la tónica fue similar con recortes generalizados en los principales índices ante el aumento del riesgo geopolítico. A pesar de ello, seguimos viendo un mejor comportamiento del Nasdaq respecto al resto de los índices.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el martes pasado para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 10,75 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que movemos nuestro stop loss hasta los 10,30 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 37,60 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 36,20 euros en base cierres.