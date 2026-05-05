Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,8%) mira a los 17.700 puntos con la tregua del petróleo
El crudo corrige aunque se mantiene por encima de los 110 dólares en medio de la escalada de las tensiones en Oriente Próximo. ACS lidera las alzas del selectivo español al dispararse un 9,85%.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 16:02 Sorpresa al alza en las ventas de viviendas nuevas en EE. UU.
- 16:02 Sector servicios de EE. UU. mantiene su expansión
- 16:01 El mercado laboral de EE. UU. se enfría: las vacantes JOLTS caen
- 15:49 El sector servicios de EE. UU. resiste en expansión pero pierde algo de fuelle
- 15:35 Así abre Wall Street
- 14:33 EE. UU. mantiene el pulso en la construcción
- 09:59 Analizamos el comportamiento de las acciones de Banco Sabadell
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:42 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:09 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:38 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 1,81% con la que se sitúa en los 17.667,7 puntos.
- Banco Sabadell gana 347 millones hasta marzo, un 29,1% menos por intereses y prejubilaciones.
- Unicaja gana 161 millones en el primer trimestre, un 1,4% más.
- ACS lidera las alzas del selectivo español al dispararse un 9,85%. Los analistas de Jefferies han elevado su precio objetivo de ACS hasta los 143 euros por acción. Esta nueva meta implica una subida potencial del 6,8%.
- Las principales bolsas europeas terminan el día en positivo tras haberlo comenzado en rojo. El Dax alemán suma un 1,08%; el Cac 40 francés, un 1,08%, y el FTSE Mib italiano, un 2,34%. El único gran índice que se descuelga de la tendencia positiva es el FTSE 100 británico, que resta un 1,48%.
- Wall Street mantiene las ganancias. El Dow Jones sube un 0,48%; el S&P 500, un 0,75%, y el Nasdaq Composite, un 1%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cede un 3,57%, hasta los 110,36 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense se deja un 4,44%, hasta los 101,69 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF resta un 2,84%, hasta los 46,77 euros/megavatio hora.
- Estados Unidos puso el lunes en marcha lo que su presidente, Donald Trump, ha calificado como 'Proyecto Libertad', una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.
- Las autoridades de Irán han tachado este martes de "falsa" la afirmación del Ejército de EEUU de que sus fuerzas han neutralizado lanchas rápidas iraníes, alegando que "ninguna embarcación de combate de la Guardia Revolucionaria ha sido alcanzada" y que, en realidad, los militares estadounidenses "han matado a cinco civiles".
- El emirato de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) informó este lunes de un "gran incendio" en sus instalaciones petroleras que achaca al impacto de un dron iraní, que además ha causado heridas leves a tres ciudadanos indios.
- Emiratos Árabes Unidos afirma que Irán ha lanzado una nueva oleada de drones y misiles contra el país por segundo día consecutivo. Según el Ministerio de Defensa emiratí, Irán lanzó el lunes 12 misiles balísticos, tres misiles de crucero y cuatro drones en los primeros ataques iraníes contra este país del golfo Pérsico desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 8 de abril.
- El euro pierde el nivel de los 1,17 billetes verdes ante una fortaleza generalizada del dólar estadounidense.
- El oro también cede posiciones y pierde el soporte de los 4.600 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, continúa escalando posiciones y ya pelea por colocarse por encima de los 81.000 dólares.
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Javier Añoveros se incorpora a Solventis para potenciar su área de mercado de capitales y M&A
Solventis ha incorporado a Javier Añoveros como managing director en su área de Corporate & Investment Banking (CIB). Añoveros se une a la boutique independiente para reforzar la actividad de asesoramiento en mercado de capitales y fusiones y adquisiciones (M&A) de la firma.
Con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero, Añoveros ha ocupado puestos de responsabilidad en entidades como Merrill Lynch, Banco Sabadell y Rhombus.
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Rothschild & Co impulsa su crecimiento en España con la incorporación de Álvaro Santos en el área de banca privada
Rothschild & Co ha reforzado su equipo de gestión patrimonial en España mediante la incorporación de Álvaro Santos como client adviser, con el objetivo de atender la creciente demanda de los clientes a medida que el negocio sigue expandiéndose.
Santos se incorpora a Rothschild & Co tras su paso por Julius Baer, donde desempeñaba el cargo de asesor patrimonial en el área de banca privada, especializado en clientes de alto patrimonio. Previamente, ocupó el puesto de director de zona en Bank Degroof Petrcam, tras haber adquirido experiencia en Banco Madrid, Unicorp y Barclays Bank.
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Anta AM y Mira Entertainment Capital lanzan un fondo de 80 millones para invertir en el sector audiovisual hispano
Anta Asset Management, la gestora de activos alternativos de Corporación Financiera Azuaga, y la plataforma Mira Entertainment Capital han lanzado Mira Anta Media Capital Fund I, FCR, un fondo de capital riesgo con un tamaño objetivo de 80 millones de euros enfocado en el sector audiovisual.
Este producto nace con la vocación de convertirse en el mayor fondo especializado para la industria hispana.
El vehículo, con una rentabilidad objetiva del 12%-14%, busca cubrir el déficit de financiación de la industria y aprovechar el auge de la producción audiovisual y el crecimiento del contenido digital en plataformas.
Cuenta con una estrategia híbrida que combina inversión en capital y financiación estructurada, con un horizonte de inversión de seis años, prorrogables por dos más, hasta los ocho.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Sesión alcista para el selectivo Ibex 35 que, ya desde primera hora de la mañana, mostró intenciones de rebote. El índice se movió entre un mínimo de 17.330 y un máximo de 17.643 puntos; los alcistas dominaron durante toda la jornada, a pesar de que a media sesión el comportamiento fue lateralizado. El índice buscó la recuperación del 50% del cuerpo de la veja bajista que desplegó en la sesión de ayer.
En estos momentos, el selectivo se encuentra mucho más cerca de los máximos intradía que de los mínimos. Se han producido avances importantes en títulos como ACS, Acerinox e Indra; destaca especialmente la constructora, que a estas horas avanza de forma muy significativa.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español suma un 1,41% en los 17.602 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ACS (+9,50%), Acerinox (+5,07%) e Indra (+4,41%).
Los valores más castigados son, a esta hora: Cellnex (-2,05%), Logista (-1,32%) y Grifols (-1,01%).
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El selectivo español persiste en su lateralidad
El selectivo español mantiene su comportamiento intradía lateralizado, operando todavía por debajo de la referencia clave de los 17.600 puntos.
A pesar de la falta de cambios analíticos profundos, ACS brilla con un avance del 9%, seguido de cerca por Acerinox, que escala un 4,46%.
Por su parte, valores como Indra y Sacyr apuntalan el tono positivo con subidas que superan el 3%, sosteniendo al índice frente a la resistencia.
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PayPal reduce un 14% su beneficio en el primer trimestre
La compañía estadounidense de pagos en línea PayPal Holdings se anotó un beneficio neto de 1.113 millones de dólares (951.837 euros) entre enero y marzo, un 14% menos que el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la firma, que ha anunciado que durante los próximos tres años prevé ahorrar unos 1.500 millones de dólares (1.280 millones de euros) cada año reduciendo costes.
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Caterpillar lidera los avances del Dow Jones
Caterpillar encabeza las ganancias en el Dow Jones con una subida del 3,69%, seguida por Apple y Cisco Systems, que avanzan un 1,63% y 1,51% respectivamente.
En el lado opuesto, Visa lidera las pérdidas con una caída del 1,45%, acompañada por UnitedHealth y Amgen, que retroceden un 1,26% y 0,93%.
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El Ibex 35 se mueve en lateral mientras ACS (+8,78%) lidera con fuerza
El selectivo español lucha por consolidar los 17.600 puntos en una franja de lateralidad que tiene su soporte inmediato en los 17.537 enteros. A pesar de los intentos de los bajistas por frenar el avance, el índice mantiene una ganancia cercana al 1,35%, apoyado en la resiliencia de los compradores.
En el plano corporativo, ACS destaca como el gran motor de la jornada con una subida que roza el 9%.
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Sorpresa al alza en las ventas de viviendas nuevas en EE. UU.
Las ventas de viviendas nuevas alcanzaron las 682.000 unidades en marzo, superando con creces las 652.000 esperadas y el dato anterior de 583.000.
Este incremento del 17% refleja una vitalidad inesperada en el sector inmobiliario a pesar de los niveles de los tipos de interés.
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Sector servicios de EE. UU. mantiene su expansión
El PMI no manufacturero del ISM se situó en 53,6 en abril, prácticamente en línea con los 53,7 esperados, pero por debajo del 54,0 anterior.
Pese a este ligero retroceso, el indicador encadena meses por encima de los 50 puntos, confirmando la solidez del sector servicios en la economía estadounidense.
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El mercado laboral de EE. UU. se enfría: las vacantes JOLTS caen
La encuesta JOLTS de marzo registró 6,866 millones de vacantes, una cifra ligeramente superior a la previsión, pero que confirma una tendencia a la baja frente a los 6,922 millones previos.
Este descenso sugiere que la demanda de mano de obra se está moderando, aliviando parte de la presión sobre el mercado laboral estadounidense.
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El sector servicios de EE. UU. resiste en expansión pero pierde algo de fuelle
El sector servicios de EE. UU. creció en abril con un PMI de 51,0, cifra que mejora el dato anterior pero no alcanza las expectativas. El PMI compuesto también subió al 51,7, confirmando que la economía sigue en expansión al mantenerse sobre los 50 puntos.
Aunque los datos son positivos, la ligera desviación frente a lo previsto sugiere cierta ralentización en el ritmo de crecimiento.
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El euro resiste sobre su media móvil de 200 sesiones
La moneda única muestra signos de resiliencia frente al billete verde, registrando una leve subida del 0,08% hasta situarse en los 1,1701 dólares.
El aspecto técnico es clave en esta jornada, ya que el par ha encontrado un soporte sólido en la media móvil de 200 periodos, nivel que por ahora ha logrado frenar el deterioro del euro.
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Así abre Wall Street
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El selectivo español espera la apertura americana con un marcado tono alcista
El Ibex 35 afronta la apertura de Wall Street recuperando parte del terreno perdido en sesiones anteriores y tratando de reconquistar los 17.600 puntos como nivel clave.
ACS e Indra lideran las subidas con avances de entre el 8,50% y el 6,50%, aportando tracción al selectivo.
En la parte baja, Solaria y Cellnex registran caídas cercanas al 2,5%.
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Santander se asocia con Uber para financiar con 1.000 millones a operadores de flotas
El programa tendrá una duración de tres años.
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El Ibex 35 consolida niveles pero por debajo de 17.600 puntos
El Ibex 35 vuelve a situarse por debajo de los 17.600 puntos y tantea los mínimos de la sesión, en torno a los 17.530 puntos, en un escenario de fuerte batalla entre compradores y vendedores.
Los alcistas mantienen cierto control del mercado pese a la presión bajista, mientras en la parte alta destacan ACS con un avance del 8,59%, Indra con un 5,83% y Celnex con una subida del 3,85%.
El movimiento mantiene la volatilidad elevada en el selectivo español en una sesión muy técnica.
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Canadá reduce su déficit comercial en marzo
Las exportaciones de Canadá suben hasta 72,77 billones de dólares en marzo desde 67,06 billones previos, mientras las importaciones bajan a 70,99 billones desde 72,17. El ajuste mejora el equilibrio exterior del país y apunta a una mayor fortaleza del sector exportador.
El movimiento sugiere una demanda internacional más sólida en un contexto de comercio global volátil.
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EE. UU. mantiene el pulso en la construcción
Los permisos de construcción se sitúan en 1,538 millones en febrero, en línea con lo previsto y por encima de los 1,386 millones anteriores.
El dato consolida la recuperación del sector residencial y sugiere estabilidad en la actividad promotora.
Un mercado inmobiliario firme podría seguir sosteniendo el crecimiento, aunque condicionado por los tipos.