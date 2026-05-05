Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,8%) mira a los 17.700 puntos con la tregua del petróleo

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 1,81% con la que se sitúa en los 17.667,7 puntos.

- Banco Sabadell gana 347 millones hasta marzo, un 29,1% menos por intereses y prejubilaciones.

- Unicaja gana 161 millones en el primer trimestre, un 1,4% más.

- ACS lidera las alzas del selectivo español al dispararse un 9,85%. Los analistas de Jefferies han elevado su precio objetivo de ACS hasta los 143 euros por acción. Esta nueva meta implica una subida potencial del 6,8%.

- Las principales bolsas europeas terminan el día en positivo tras haberlo comenzado en rojo. El Dax alemán suma un 1,08%; el Cac 40 francés, un 1,08%, y el FTSE Mib italiano, un 2,34%. El único gran índice que se descuelga de la tendencia positiva es el FTSE 100 británico, que resta un 1,48%.

- Wall Street mantiene las ganancias. El Dow Jones sube un 0,48%; el S&P 500, un 0,75%, y el Nasdaq Composite, un 1%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cede un 3,57%, hasta los 110,36 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense se deja un 4,44%, hasta los 101,69 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF resta un 2,84%, hasta los 46,77 euros/megavatio hora.

- Estados Unidos puso el lunes en marcha lo que su presidente, Donald Trump, ha calificado como 'Proyecto Libertad', una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

- Las autoridades de Irán han tachado este martes de "falsa" la afirmación del Ejército de EEUU de que sus fuerzas han neutralizado lanchas rápidas iraníes, alegando que "ninguna embarcación de combate de la Guardia Revolucionaria ha sido alcanzada" y que, en realidad, los militares estadounidenses "han matado a cinco civiles".

- El emirato de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) informó este lunes de un "gran incendio" en sus instalaciones petroleras que achaca al impacto de un dron iraní, que además ha causado heridas leves a tres ciudadanos indios.

- Emiratos Árabes Unidos afirma que Irán ha lanzado una nueva oleada de drones y misiles contra el país por segundo día consecutivo. Según el Ministerio de Defensa emiratí, Irán lanzó el lunes 12 misiles balísticos, tres misiles de crucero y cuatro drones en los primeros ataques iraníes contra este país del golfo Pérsico desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 8 de abril.

- El euro pierde el nivel de los 1,17 billetes verdes ante una fortaleza generalizada del dólar estadounidense.

- El oro también cede posiciones y pierde el soporte de los 4.600 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, continúa escalando posiciones y ya pelea por colocarse por encima de los 81.000 dólares.