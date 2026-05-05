Banco Sabadell: la media móvil de 50 periodos podría ser suficiente para frenar la corrección

Técnicamente, la acción busca apoyo en la media móvil de 50 periodos, en torno a los 3,15 euros; superar los 3,21 euros abriría el camino a nuevos objetivos alcistas.

Sabadell ha vendido su filial en Reino Unido al Banco Santander por 3.300 millones de euros; el beneficio se reflejará en el segundo trimestre.

La entidad cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio de 347 millones de euros, un 29,1% menos que el año anterior, debido a gastos extraordinarios y menor margen bancario.

La parálisis en el estrecho de Ormuz sigue siendo la principal preocupación de los inversores, dado que el encarecimiento de la energía amenaza con estancar el crecimiento y disparar la inflación. Este clima de tensión geopolítica en la región está castigando el apetito por el riesgo, anticipando una etapa de fuerte volatilidad en las bolsas.

Por su parte, el Ibex 35, que vivió ayer la peor sesión en dos meses, tratará de frenar la continuidad de las correcciones y mejorar su tono técnico.

Si miramos hacia los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones del Banco Sabadell tras varios hechos que se han producido en las últimas horas. Marc Armengol toma las riendas de la entidad como nuevo consejero delegado tras la salida de César González-Bueno.

Además, el banco se despide del primer trimestre de 2026 con unas ganancias de 347 millones de euros, lo que representa una bajada del 29,1% respecto al mismo periodo de 2025. Este ajuste en el beneficio responde al impacto de los gastos extraordinarios por prejubilaciones y a una coyuntura menos favorable en los márgenes y comisiones bancarias.

De otro lado, el Sabadell ha cerrado ya la venta de su unidad en Reino Unido al Banco Santander por 3.300 millones de euros. El beneficio de la operación se verá reflejado en el segundo trimestre y, el próximo 29 de mayo, la entidad abonará un dividendo de 50 céntimos.

Analizando técnicamente los títulos de Banco Sabadell, observamos en el medio plazo un patrón alcista con formación de mínimos y máximos crecientes iniciado en febrero de 2024. Esta tendencia se mantuvo hasta la primera mitad del ejercicio 2025, momento en el que el patrón se volvió consolidativo; actualmente, el valor acomete una estructura totalmente lateralizada si tenemos en cuenta esos plazos y temporalidad.

Durante dicha fase lateral, el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, que habían sido alcistas hasta entonces, se tornaron planas, aunque en ciertos momentos han permitido apoyos importantes para que los alcistas buscaran una salida de ese lateral.

Si nos centramos en lo ocurrido durante este ejercicio 2026, observaremos que, tras haber alcanzado unos máximos históricos en formato intradiario el pasado 6 de enero en la zona de los 3,484 euros por acción, el banco inició una formación técnica correctiva.

Evolución de las acciones de Banco Sabadell.png Eduardo Bolinches TradingView

Esta corrección llevó al valor a generar un doble apoyo en la zona de los 2,89 euros durante el pasado mes de marzo, provocando una caída de más del 17% de su capitalización bursátil que ahora trata de recuperar.

Durante las últimas semanas, los alcistas han recuperado posiciones y gran parte del último tramo a la baja, superando con holgura la zona de los 3 euros por título y la resistencia de los 3,11 euros.

Sin embargo, al enfrentar una nueva resistencia horizontal situada en los 3,35 euros, el valor se detuvo, provocando un nuevo deterioro de corto plazo y una intensa fase correctiva.

Este deterioro de muy corto plazo ha permitido aligerar sensiblemente los niveles de sobrecompra y permite al Banco Sabadell acercarse a zonas de soporte importantes que han facilitado rebotes técnicos de cierta relevancia en meses anteriores.

Al buscar niveles de apoyo que puedan frenar la caída, debemos tener en cuenta que su índice de referencia, el Ibex 35, se encuentra también en un nivel de soporte clave: el 50% de su retroceso de Fibonacci de todo el proceso alcista anterior. Si el selectivo logra recuperar y rebotar por encima de los 17.400 puntos, el Sabadell podría ser uno de los grandes beneficiados.

En la sesión de hoy, el valor ha buscado sostenerse en la media móvil de 50 períodos que pasa por la zona de los 3,15 euros, muy cerca de su resistencia horizontal (ahora soporte) más importante situada en los 3,11 euros.

Por tanto, si ya se tienen títulos en cartera, lo más recomendable sería mantener posiciones a menos que se produzcan dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por debajo de esos 3,11 euros. En ese caso, su aspecto técnico empeoraría sensiblemente y buscaría la zona de los 3 euros; por ello, se debería ejecutar una orden de protección ante la pérdida de dicho nivel.

Tras la corrección acumulada en las dos últimas sesiones, es bastante probable que el apoyo en la media móvil de 50 sea suficiente para intentar un rebote técnico. No obstante, para acometer una entrada buscando este movimiento que nos permita introducir una orden de compra, deberemos esperar a que el precio supere la zona de los 3,21 euros, donde se encuentra la media móvil de 100 períodos que podría frenar el avance.

Un cierre diario por encima de esos 3,21 euros permitiría volver a pensar en positivo y establecer un primer objetivo en el cierre del hueco bajista generado hoy, en los 3,25 euros. Un segundo objetivo se situaría en el 50% del cuerpo de la vela desplegada ayer, sobre los 3,29 euros, y un objetivo más ambicioso en la zona de resistencia de los 3,34 euros.

Finalmente, dada la volatilidad actual y los movimientos que, en gran medida, se basan en titulares, es imperativo establecer una orden de protección que no permita que el precio se gire más de un 3% desde el nivel de entrada.