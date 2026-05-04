Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista de los mercados

El Ibex 35 cerraba la semana bursátil y el mes de abril en los 17.781 puntos, con una subida del 0,78% en una jornada que se caracterizó por un error en la difusión de los datos del propio selectivo español que acabó arreglándose tras una primera hora de contratación arrojando caídas irreales de más de 1.000 puntos para finalmente terminar recuperando la totalidad de la pérdida de la sesión precedente y cerrar con un saldo semanal del 0,51% y uno mensual del 4,29%.

En Wall Street, que tuvo sesión el viernes primero de mayo, sufrió una recogida de beneficios con la excepción del mercado tecnológico del Nasdaq, mientras que el resto de indicadores se quedaron bastante planos excepto en el caso del Dow Jones en donde la recogida de beneficios fue más contundente.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el martes pasado para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 10,65 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que comenzamos a mover nuestro stop loss hasta los 10,25 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 37,85 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 36,20 euros en base cierres.