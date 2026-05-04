Indra: la resistencia en 51,25 euros se convierte en crucial tras el apoyo en la media de 200 sesiones

Los hermanos Escribano negocian con la SEPI la integración de su compañía EM&E en Indra antes de la junta del 25 de junio.

El valor ha mostrado fortaleza tras apoyar en la media de 200 sesiones y superar importantes niveles de soporte, con alto volumen de contratación.

La zona de resistencia en 51,25 euros se convierte en clave para activar nuevas compras y confirmar la reactivación del rebote técnico.

Indra se acerca a un acuerdo estratégico en Washington para renovar el sistema de ticketing del suburbano, valorado en 64 millones de euros.

La cautela por el conflicto entre EEUU, Israel e Irán sigue pesando en los mercados. El Brent ha bajado ligeramente, gracias a que Donald Trump anunció escoltas para los buques en el estrecho de Ormuz. Aun así, el alivio es limitado porque la paz parece lejana. En Wall Street, los buenos resultados empresariales llevaron a los índices a máximos históricos la semana pasada.

Esta semana será clave, ya que más de 100 empresas del S&P 500 publicarán sus cuentas trimestrales tras las buenas cifras de los grandes valores.

El Ibex 35 retoma la actividad tras subir un 0,78% el pasado jueves. El selectivo español intenta ahora rebotar desde niveles de soporte que son importantes para no profundizar en el deterioro técnico de corto plazo. En cuanto a los valores individuales, si miramos hacia sus integrantes, destaca el comportamiento de las acciones de Indra, que suben con fuerza.

La tecnológica española está de enhorabuena, puesto que se sitúa a un paso de sellar un acuerdo estratégico en la capital estadounidense: un contrato de 64 millones de euros para renovar el sistema de ticketing del suburbano de Washington.

Hay otro punto que está favoreciendo los avances en el valor, y es que los hermanos Escribano negocian con la SEPI un acuerdo estratégico sobre la integración de su compañía, EM&E, en Indra antes de la junta del 25 de junio.

Si analizamos los títulos de Indra bajo el punto de vista técnico, observaremos un valor alcista tanto para el corto y medio como para el largo plazo. En su gráfico se ha desplegado una sucesión de mínimos crecientes iniciada desde la zona de los 16 euros por acción, un nivel que alcanzó durante el primer trimestre de 2025 y que ha permitido al valor avanzar de forma concienzuda.

Esta sucesión alcista ha permitido a los títulos de Indra alcanzar y superar cotas de resistencia importantes que se interpusieron en el camino, como fueron en su momento los 36,5 euros, los 51,25 euros y los 60,10 euros. En último lugar, se marcaron máximos históricos en formato intradiario en la sesión del pasado 2 de marzo.

Sin embargo, fue tras conseguir estos máximos cuando empezó a aparecer papel a la venta y los inversores comenzaron a deshacer posiciones a la vez que los alcistas frenaron sus compras.

Evolución de las acciones de Indra.png Eduardo Bolinches TradingView

En este sentido, se produjo un importante ajuste correctivo que llevó al valor, en muy poco tiempo —concretamente hasta finales de ese mes de marzo—, a perder nada más y nada menos que más del 34% de su capitalización bursátil. En solo un mes alcanzó una zona de soporte importante, que ya había funcionado anteriormente, en los 43 euros por título.

De nuevo, la tecnológica logró realizar un apoyo que permitió a los alcistas rehacerse y anular parte del último tramo bajista, superando incluso el conjunto de sus medias móviles más representativas, es decir, las de corto, medio y largo plazo.

Posteriormente, se formó un techo de mercado, esta vez en los 55,80 euros. No se consolidó una secuencia de máximos crecientes fruto de la volatilidad, pero el valor generó un apoyo muy claro durante la sesión del pasado jueves, donde los mínimos de la jornada coincidieron exactamente con el paso de la media móvil de 200 períodos (largo plazo) en los 46,55 euros.

Este apoyo lo tendremos en consideración si lo que queremos es trazar una estrategia, ya que es una base sólida que permite pensar en una reactivación del rebote técnico hacia niveles sensiblemente superiores.

A muy corto plazo, Indra tiene una zona de resistencia horizontal intermedia situada en los 51,25 euros. Solo su superación con los filtros adecuados generará una señal de entrada para trading en el lado largo, que nos permitirá introducir una orden de compra, pensando en la continuidad del rebote.

Por tanto, una vez sostenido el valor cerca de soportes importantes, esperaremos a que supere en dos cierres diarios consecutivos (o uno semanal) dicha zona de los 51,25 euros. En ese momento, se podrá trazar un primer objetivo en los 53,60 euros (paso de la media móvil de corto plazo) y un segundo objetivo en los máximos anteriores de 55,70 euros.

Esta estrategia nos permitirá controlar el riesgo, ya que situaremos la orden de protección por debajo de los mínimos de la sesión de hoy y que mientras se elaboran estas líneas estaría situado por debajo de la zona de los 49,40 euros.

Además, existen factores técnicos que deberían favorecer esta continuidad en el rebote como son los altos niveles de sobreventa acumulados a corto plazo y el aumento significativo en el volumen de contratación cada vez que el valor se sostiene en un soporte crucial. Este volumen de negociación ya fue elevado tras el apoyo en los 43 euros y lo ha sido nuevamente al tocar la media móvil de largo plazo.