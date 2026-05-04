Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-2,39%) vive su peor sesión desde que comenzó la guerra en Irán lastrado por los bancos
El Ejército iraní afirma que ha impedido la entrada en el estrecho de Ormuz de buques estadounidenses. EEUU ha negado que ninguno de sus barcos haya recibido impactos a causa de este ataque.
LAS CLAVES
- 17:40 Así cierra el Ibex 35
- 16:01 Los pedidos de fábrica en EE. UU. baten expectativas con un sólido repunte del 1,5%
- 15:37 Así abre Wall Street
- 10:06 Analizamos el comportamiento de las acciones de Indra
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:59 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:24 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:24 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con un descenso del 2,39%, hasta los 17.356,1 puntos. Los descensos del selectivo se han acelerado a medida que se incrementa la tensión en Ormuz.
- De hecho, esta ha sido la peor sesión del Ibex 35 desde la del 3 de marzo, coincidiendo con el inicio del conflicto bélico en Oriente Próximo.
- Los bancos lastran especialmente al índice nacional. BBVA (-5,32%), Unicaja (-4,2%) y Santander (-3,9%) sufren las mayores pérdidas.
- Las principales bolsas europeas se giran al rojo tras una apertura dividida entre pérdidas y ganancias. El Dax alemán cede un 1,28%: el Cac 40 francés, un 1,71%, y el FTSE Mib italiano, un 1,59%. La bolsa de Londres permanece cerrada por el Early May Bank Holiday.
- Las bajadas también se amplían en Wall Street. El Dow Jones resta un 0,82%; el S&P 500, un 0,37%, y el Nasdaq Composite, un 0,34%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, suma un 5,38%, hasta los 113,99 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 3,68%, hasta los 105,69 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF sube un 6,73%, hasta los 48,85 euros/megavatio hora.
- El Ejército iraní ha asegurado en un breve comunicado recogido por las agencias estatales que su Armada ha impedido entrar en el estrecho de Ormuz a los buques de Estados Unidos.
- El Comando Central de EEUU (CENTCOM) ha negado que ninguno de sus buques haya recibido impactos a causa de este ataque. El mando militar insiste en que brindarán apoyo al 'Proyecto Libertad' al tiempo que mantienen el bloqueo sobre los puertos iraníes, en pie desde el 13 de abril.
- El Gobierno surcoreano está verificando informaciones sobre un posible ataque contra un buque de bandera surcoreana en el estrecho de Ormuz y ha afirmado que no se han reportado víctimas.
- Las autoridades de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, informaron el lunes que se produjo un incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah tras lo que describieron como un ataque con drones procedente de Irán.
- Este fin de semana Donald Trump anunció que a partir de hoy mismo se pondrá en marcha una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
- En cuanto a las conversaciones con Irán, Trump destacó el domingo que EEUU está manteniendo contactos "muy positivos con el país de Irán y estos contactos podrían traer algo muy positivo para todos".
- La cita económica más relevante de la semana será la publicación, el viernes, en EEUU del informe de empleo no agrícola de abril. Se espera que siga mostrando que esta economía continúa generando empleo neto, aunque a un ritmo bajo.
- La temporada de presentación de resultados trimestrales seguirá su curso, tanto en Wall Street como en las principales plazas bursátiles europeas, aunque lo hará a un ritmo más pausado.
- El euro logra mantenerse por encima de los 1,17 billetes verdes.
- El oro lucha por cotizar por encima de los 4.600 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, vuelve a colocarse por encima de los 80.000 dólares, nivel no visto desde finales del mes de enero.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de números rojos para el selectivo de la bolsa española que, desde primera hora de la mañana, fue fruto de una incesante presión a la baja. La semana comienza con pérdidas para el Ibex 35, que cotiza en estos momentos cerca de la zona de mínimos intradía. El índice se movió entre un mínimo intradía en los 17.379 puntos y un máximo en 17.833 puntos.
Pocos valores se salvaron de la quema y del síntoma negativo, aunque fueron los bancos —especialmente BBVA, Unicaja y Santander— los que ocuparon las últimas plazas del índice durante gran parte de la sesión.
Cuando faltan pocos minutos para que el mercado de renta variable en Europa cierre sus puertas, el índice español se deja un 2,05% en los 17.416 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+3,44%), Grifols (+1,84%) y Cellnex (+1,01%).
Los valores más bajistas son, a esta hora: BBVA (-4,55%), Unicaja Banco (-3,84%) y Banco Santander (-3,46%).
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Salesforce lidera las alzas en un Dow Jones condicionado por el sector financiero
En el Dow Jones de Industriales, Salesforce destaca como el valor más alcista con un repunte del 2,55%. Le siguen en terreno positivo Amazon, que avanza un 2,01%, y Cisco, con una subida del 1,20%.
En contraste, la parte baja de la tabla la encabeza Amgen, que retrocede un 1,57% en la sesión. Goldman Sachs y Verizon también registran caídas, perdiendo un 1,38% y un 1,27% respectivamente.
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Acerinox anticipa un aumento del EBITDA de 500 millones y valora salir a bolsa en EEUU
Acerinox ve potencial para incrementar su EBITDA en hasta 500 millones de euros al año, según las previsiones mostradas por el presidente de la compañía, Carlos Ortega, durante un encuentro con prensa previo a la Junta de Accionistas.
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El sentimiento de mercado entra en zona de "Euforia"
El índice Fear & Greed alcanza los 66 sobre 100, situándose en niveles de optimismo elevado. Esta cifra refleja una predisposición alcista de los inversores, que priorizan la rentabilidad sobre el riesgo.
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Crece la presión bajista y el Ibex 35 pone a prueba los 17.400 puntos
La corrección en el selectivo español se intensifica y roza ya el 2%, alejándose de sus máximos recientes.
El índice ha llegado a tantear el soporte crítico de los 17.400 puntos en una jornada marcada por la alta volatilidad.
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El euro resiste en los 1,17 dólares
El cruce del euro contra el dólar cotiza con ligeros descensos, situándose en el nivel de los 1,17.
La divisa europea sufrió un rechazo significativo al intentar superar la zona de los 1,1850. La media móvil de medio plazo actúa actualmente como un soporte dinámico clave para el par. Este nivel técnico impide, por ahora, que las posiciones bajistas aumenten.
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Los pedidos de fábrica en EE. UU. baten expectativas con un sólido repunte del 1,5%
El dato bate el pronóstico del 0,6% y mejora sustancialmente el registro previo del 0,0%. Este repunte del sector manufacturero sugiere una mayor resiliencia de la economía americana.
La solidez de la demanda industrial podría influir en las futuras decisiones de la Fed. El mercado asimila la noticia mientras los futuros de Wall Street mantienen el tono cauto.
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El Ibex 35 vuelve a incrementar la caída y se aleja de los 17.500 puntos
El Ibex 35 acelera la corrección del 1,84% y cede la cota de los 17.500 puntos. La presión vendedora arrastra al índice hasta los 17.454 enteros.
Solo seis valores resisten en verde, mientras BBVA y Santander lideran los retrocesos. La apertura bajista de Wall Street y la tensión en Ormuz han acelerado el ajuste técnico.
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Tubacex aprovecha la salida de Emiratos Árabes de la OPEP para impulsar su marca emiratí
La compañía ha presentado la TBX Nexxia, la marca con la que operará la planta puesta en marcha en 2024 en Abu Dabi junto a Mubadala.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 pierde los 17.500 antes de la apertura americana
La presión de las ventas se intensifica en el parqué madrileño a pocos minutos de que Wall Street inicie su sesión.
El soporte de los 17.500 puntos se está perdiendo, elevando su caída hasta el 1,72% y situándose en los 17.475 enteros.
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Alerta nacional en Emiratos por amenaza de misiles
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han emitido una alerta de emergencia nacional dirigida a todos los residentes y visitantes ante una posible amenaza inminente de misiles. El mensaje, enviado a través de dispositivos móviles, insta a la población a buscar refugio de inmediato y no abandonar sus hogares o lugares de estancia hasta que se emita el aviso de "fin de peligro"
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Resumen a media sesión
A media sesión, las bolsas europeas cotizan en negativo ante la cautela de los inversores por la tensión en el estrecho de Ormuz entre EE. UU. e Irán, lo que ha elevado la volatilidad.
Mientras los futuros americanos anticipan una apertura prudente, el Ibex 35 retrocede pero logra mantener el nivel de los 17.500 puntos. En una mañana de intensa presión bajista, el índice español cuenta con pocos valores en verde, destacando la subida de Indra frente al desplome del sector bancario liderado por BBVA, Santander y Unicaja.
Por su parte, el euro cede terreno hasta los 1,17 $, el petróleo se consolida por encima de los 110 $ por barril y los metales preciosos —oro y plata— registran descensos de entre el 1% y el 1,85%.
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El Ibex 35 se aferra a los 17.530 puntos
El selectivo español logra estabilizarse ligeramente por encima del nivel psicológico de los 17.500, cotizando concretamente 30 puntos por encima de esa cota.
A pesar de este freno en la sangría, el índice mantiene un tono marcadamente negativo con una caída del 1,40%, lo que supone un lastre de 650 puntos respecto al cierre de la sesión anterior.
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Bitcoin mantiene un pulso con los 80.000 dólares
La criptomoneda reina choca contra la barrera psicológica de los 80.000 dólares, su principal resistencia de corto plazo, tras un intento fallido por consolidar dicha cota.
Pese al freno, el activo mantiene su estructura alcista con mínimos ascendentes y suma un ligero 0,31% hasta los 78.806 dólares, a la espera de nuevos catalizadores que permitan romper definitivamente un muro técnico
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BBVA (-3,27%), Santander (-2,53%) y Unicaja (+2,50%) son los peores del Ibex 35 ahora
Si miramos en estos momentos la parte baja de la tabla, el sector bancario ocupa las últimas posiciones con BBVA, Banco Santander y Unicaja Banco cayendo con fuerza.
En la parte alta, solamente vemos ocho valores en positivo, destacando las subidas de Indra (2,91%) y Solaria (1,93%), mientras que el resto avanza menos del 1%.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Micron: 556,50 dólares (+2,64%)
NVIDIA: 198,04 dólares (-0,21%)
Intel: 99,00 dólares (-0,62%)
Tesla: 391,25 dólares (+0,11%)
AMD: 357,32 dólares (-0,89%)
Palantir: 147,50 dólares (+2,38%)
Alphabet A: 385,87 dólares (+0,05%)
Seagate: 753,74 dólares (+3,69%)
Oracle: 175,86 dólares (+2,34%)
Microsoft: 412,12 dólares (-0,56%)
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El Ibex 35 intenta recomponerse y recupera los 17.500
selectivo español lucha por revertir el batacazo de la mañana y reduce su caída al 1,46%, situándose en los 17.516 puntos.
Pese al tímido rebote, la debilidad es patente con solo ocho valores en verde, mientras los pesos pesados de la banca lastran el índice: BBVA y Banco Santander sufren castigos que oscilan entre el 3,27% y el 2,49%.
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Berkshire bate récords y acumula una caja histórica
La firma de Warren Buffett supera las previsiones con un beneficio por acción de 5,26 dólares e ingresos de 93.600 millones de dólares en su último balance.
Pese al éxito, Berkshire Hathaway opta por la prudencia: reduce posiciones en gigantes como Apple y Bank of America, elevando su liquidez hasta un máximo histórico de 400.000 millones de dólares sin realizar nuevas compras de acciones.