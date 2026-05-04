Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-2,39%) vive su peor sesión desde que comenzó la guerra en Irán lastrado por los bancos

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con un descenso del 2,39%, hasta los 17.356,1 puntos. Los descensos del selectivo se han acelerado a medida que se incrementa la tensión en Ormuz.

- De hecho, esta ha sido la peor sesión del Ibex 35 desde la del 3 de marzo, coincidiendo con el inicio del conflicto bélico en Oriente Próximo.

- Los bancos lastran especialmente al índice nacional. BBVA (-5,32%), Unicaja (-4,2%) y Santander (-3,9%) sufren las mayores pérdidas.

- Las principales bolsas europeas se giran al rojo tras una apertura dividida entre pérdidas y ganancias. El Dax alemán cede un 1,28%: el Cac 40 francés, un 1,71%, y el FTSE Mib italiano, un 1,59%. La bolsa de Londres permanece cerrada por el Early May Bank Holiday.

- Las bajadas también se amplían en Wall Street. El Dow Jones resta un 0,82%; el S&P 500, un 0,37%, y el Nasdaq Composite, un 0,34%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, suma un 5,38%, hasta los 113,99 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 3,68%, hasta los 105,69 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF sube un 6,73%, hasta los 48,85 euros/megavatio hora.

- El Ejército iraní ha asegurado en un breve comunicado recogido por las agencias estatales que su Armada ha impedido entrar en el estrecho de Ormuz a los buques de Estados Unidos.

- El Comando Central de EEUU (CENTCOM) ha negado que ninguno de sus buques haya recibido impactos a causa de este ataque. El mando militar insiste en que brindarán apoyo al 'Proyecto Libertad' al tiempo que mantienen el bloqueo sobre los puertos iraníes, en pie desde el 13 de abril.

- El Gobierno surcoreano está verificando informaciones sobre un posible ataque contra un buque de bandera surcoreana en el estrecho de Ormuz y ha afirmado que no se han reportado víctimas.

- Las autoridades de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, informaron el lunes que se produjo un incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah tras lo que describieron como un ataque con drones procedente de Irán.

- Este fin de semana Donald Trump anunció que a partir de hoy mismo se pondrá en marcha una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

- En cuanto a las conversaciones con Irán, Trump destacó el domingo que EEUU está manteniendo contactos "muy positivos con el país de Irán y estos contactos podrían traer algo muy positivo para todos".

- La cita económica más relevante de la semana será la publicación, el viernes, en EEUU del informe de empleo no agrícola de abril. Se espera que siga mostrando que esta economía continúa generando empleo neto, aunque a un ritmo bajo.

- La temporada de presentación de resultados trimestrales seguirá su curso, tanto en Wall Street como en las principales plazas bursátiles europeas, aunque lo hará a un ritmo más pausado.

- El euro logra mantenerse por encima de los 1,17 billetes verdes.

- El oro lucha por cotizar por encima de los 4.600 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, vuelve a colocarse por encima de los 80.000 dólares, nivel no visto desde finales del mes de enero.