Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista de los mercados

El Ibex 35 cerró ayer en 17.642,80 puntos, con una caída del 0,74% en una jornada que acabó dominada por la presión vendedora al perder el nivel psicológico de los 17.700 puntos, aunque aguantó al cierre la media móvil de medio plazo que pasa por los 17.640,49 puntos.

En Wall Street el tono también fue débil al cierre, en una jornada en la que se cruzaron el "factor Fed" y el "factor resultados" de las grandes tecnológicas. El mensaje de la Reserva Federal, con Powell en su comparecencia, terminó por reforzar la idea de que el nivel de tipos se mantuvo estable (rango 3,5%–3,75%) y que cualquier ajuste adicional dependería de la evolución de la inflación y, muy especialmente, del impacto de la incertidumbre ligada al conflicto en Oriente Próximo. Powell insistió, además, en la necesidad de preservar la independencia de la Fed en un momento de presión institucional, dejando claro que no se trataba tanto de un giro inmediato de política como de gestionar el escenario con prudencia.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el martes pasado para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 10,65 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que comenzamos a mover nuestro stop loss hasta los 10,25 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 37,40 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 35,90 euros en base cierres.