El Ibex 35 firma en abril su mejor mes del año al subir un 4,3% y se recupera del golpe inicial de la guerra en Irán

Un fallo técnico provocó una falsa caída del 5% en el Ibex durante la última sesión, aunque las operaciones siguieron con normalidad.

La subida del precio del crudo y los resultados empresariales marcaron la tendencia, mientras que bancos centrales como la Fed y el BCE mantuvieron los tipos de interés.

El índice madrileño rozó sus máximos históricos y cerró el mes en 17.781 puntos, recuperando la barrera de los 17.700.

El Ibex 35 sube un 4,3% en abril, firmando su mejor mes del año pese a la guerra en Irán y la volatilidad del petróleo.

El Ibex 35 logra avanzar un 4,29% en abril, el segundo mes íntegro de conflicto en Oriente Próximo. Con el balance, el principal selectivo español consigue esquivar parte de las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Irán, aunque aún no vuelve a los niveles en los que se movía antes de que detonasen los ataques.

El registro de abril da un respiro a la Bolsa madrileña y supone su mejor alza mensual en lo que va de año. El selectivo sí que sufrió de lleno en marzo las consecuencias de la guerra y retrocedió un 7,14% en el tercer mes del año, lo que le hizo alejarse de sus máximos históricos.

Un nivel -los 18.573,80 puntos que el selectivo tiene como récord- al que sí que se ha aproximado el Ibex en abril. Porque este mes ha sido el fiel reflejo del vaivén de las expectativas del mercado sobre la duración y el fin del conflicto en Irán. Y cada una de ellas las ha materializado el índice madrileño en su cotización.

Así cierra el Ibex 35

Las últimas, esta semana. El selectivo español ha terminado subiendo un 0,51% en el cómputo de las últimas cinco sesiones tras sufrir el repunte de los precios del petróleo, especialmente en la jornada del jueves.

El shock energético sigue siendo uno de los grandes catalizadores para determinar el rumbo del índice madrileño. Pero no el único. La semana ha estado cargada de un aluvión de resultados del primer trimestre. Y los bancos centrales han centrado también la atención de los inversores.

La última sesión del mes, la de este viernes, ha tenido un ingrediente añadido. El parqué de la Bolsa de Madrid ha vivido esta mañana un fallo técnico que ha llevado al selectivo a registrar una falsa caída superior al 5%. Un error que ha persistido durante la primera hora tras el toque de campana y que sólo ha afectado a la cotización global del Ibex 35, permitiendo operar con normalidad durante su persistencia.

La jornada ha concluido con un balance positivo para el Ibex 35. Tras subir un 0,78%, el índice ha avanzado hasta los 17.781 puntos, a pesar de arrancar el día en rojo. Así, ha logrado recuperar la barrera psicológica de los 17.700 puntos, frontera que perdió en la víspera después de que el petróleo avanzase un 7%.

Acerinox (+4,3%), Repsol (+3,37%) y ACS (+2,6%) han sido las compañías más alcistas de la sesión. A la cola de la tabla de valores: Puig Brands, Mapfre e Indra.

Mismo patrón han seguido los principales índices del Viejo Continente. Los parqués europeos han terminado la jornada teñidos de verde tras girarse poco a poco a las ganancias a medida que el crudo ha ido moderando su escalada.

El FTSE 100 británico ha sido el más alcista de la sesión europea y ha terminado subiendo un 1,54%. Detrás de él, el Dax alemán, que ha avanzado un 1,35%; el Cac francés, un 0,53% y el Mib italiano, un 0,92%.

Al otro lado de charco, Wall Street vive una jornada en positivo. El Dow Jones lidera las subidas del parqué neoyorquino y repunta un 1,33% mientras el S&P 500 sube un 0,38% y el Nasdaq Composite avanza un 0,195.

El alza del petróleo

Todos ellos han vivido un final de mes protagonizado por el repunte de los precios del crudo. Después de que Donald Trump hiciera su pública su voluntad de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz porque a su vista este era un movimiento "más efectivo que los bombardeos" en su lucha contra el régimen de los ayatolás, el Brent ha llegado a tocar los 126 dólares por barril, el nivel más elevado desde 2022.

En este segundo mes íntegro de guerra, el petróleo Brent -el que tenemos de referencia en Europa- ha registrado un balance negativo. En concreto, su precio ha caído un 3,09% respecto a marzo, periodo en el que el crudo se disparó un 55% y registró la mayor subida mensual de su historia.

El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, sí que ha firmado un balance positivo en abril. En este mes, el petróleo ha subido un 5,11% tras escalar un 51% en marzo. Desde que estalló la guerra su subida ha sido del 58%.

Precisamente esta escalada es uno de los principales factores que han tenido que tener en cuenta los bancos centrales en sus reuniones de esta semana. A pesar del repunte inflacionario provocado por la subida de los precios de la energía, tanto la Fed como el BCE han optado por mantener intacta su política monetaria en sus cónclaves.

Los bancos centrales

La Reserva Federal mantuvo el miércoles los tipos de interés en el rango de entre el 3,5% y el 3,75% por tercera vez consecutiva en la que fue la última reunión de Jerome Powell como presidente de la institución monetaria.

Aunque él mismo mitigó las dudas sobre su futuro y comunicó en la rueda de prensa posterior al simposio que se quedaría en el banco central como "gobernador de perfil bajo" y durante "un tiempo indeterminado".

Por su parte, el Banco Central Europeo también ha cumplido con el guion previsto. La institución presidida por Christine Lagarde ha decidido este mismo jueves mantener las tasas en el 2% por séptima vez consecutiva.

Sin embargo, el BCE ha admitido que han "debatido a fondo la posibilidad de una subida", movimiento que se espera que se produzca en la reunión próxima reunión, la de junio.