Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,78%) recupera los 17.700 tras el BCE y con el freno del petróleo

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con un avance del 0,78% que le ha llevado a los 17.781 puntos.

- Un fallo técnico en la Bolsa de Madrid ha protagonizado momentos de incertidumbre al inicio de la sesión. El error, que ha persistido durante la primera hora de sesión, ha llevado al selectivo a hundirse más de un 5%, aunque sólo ha afectado a la cotización general del índice y no a la individual de cada uno de los valores.

- El principal selectivo español se ha jugado en la jornada el signo de su balance semanal, que finalmente ha sido positivo. El Ibex ha sumado un 0,51% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.

- Este jueves también se cierra el balance mensual de abril del Ibex 35. El índice nacional ha sumado un 4,3% en abril, registrando el mejor mes desde que empezó el año.

- Wall Street vive una jornada en positivo. El Dow Jones lidera las subidas del parqué neoyorquino y repunta un 1,33% mientras el S&P 500 sube un 0,38% y el Nasdaq Composite avanza un 0,195.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, da una tregua tras alcanzar el pico en los 126 dólares, su mayor nivel en cuatro años. El crudo resta un 3,12% y retrocede hasta 114,35 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, también se frena y baja un leve 1,25% hasta los 105,59 dólares por barril.

- Los precios del petróleo reflejan las tensiones que sobrevuelan el estrecho de Ormuz y la previsión de que siga bloqueado a largo plazo. El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.

- La Administración Trump busca involucrar a otros países y formar una coalición internacional que permita restablecer el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Según un documento interno del Departamento de Estado al que han tenido acceso The Wall Street Journal y Reuters, Marco Rubio ha aprobado, en colaboración con el Pentágono, la creación de un organismo bautizado como Constructo para la Libertad Marítima.

- Sin embargo Trump afirmó en la víspera su voluntad de mantener a medio plazo el bloqueo naval al encontrar esta presión "más efectiva que los bombardeos" y con la voluntad de asfixiar al régimen iraní hasta conseguir un acuerdo con Teherán para abordar su programa nuclear.

- La Reserva Federal de Estados Unidos congeló el miércoles los tipos de interés por tercera vez consecutiva en el rango de entre el 3,5% y el 3,75% en la que fue la última reunión de Powell como presidente de la Fed. Sin embargo, el actual guardián del dólar reta a Trump y se quedará en la Fed "como gobernador de perfil bajo" tras el fin de su mandato el próximo 15 de mayo.

- Este jueves es el turno del Banco Central Europeo, que casi con total seguridad mantendrá las tasas en el 2% a la espera de seguir viendo las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo en la economía comunitaria.

- Este jueves también está cargado de referencias macroeconómicas. En España se ha conocido el dato del PIB provisional de primer trimestre. El crecimiento económico a nivel nacional se frenó en los tres primeros meses del año y bajó seis décimas, hasta el 0,6%.

- En el conjunto de la eurozona se ha hecho público el dato de inflación y de crecimiento del primer trimestre. El PIB de la Unión Europea se estancó en el primer trimestre hasta el 0,1% -frente al 0,2% del conjunto del último trimestre de 2025- y el IPC se disparó hasta el 3% según la estimación preliminar publicada este jueves por Eurostat.

- En Estados Unidos se ha conocido el dato del PIB provisional del primer trimestre del año. Entre enero y marzo, la mayor economía del mundo crecio un 0,5% respecto al trimestre anterio.

- El euro no puede mantener el nivel de los 1,17 billetes verdes y cotiza en los 1,1663.

- El oro cede un 0,22%, hasta los 4.552 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, vuelve a colocarse por debajo del nivel de pivote de los 77.000 dólares y pelea por no perder los 75.600.