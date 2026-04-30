Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,78%) recupera los 17.700 tras el BCE y con el freno del petróleo
El selectivo termina en la jornada de este jueves, la semana y el mes de abril.
LAS CLAVES
- 17:48 Así cierra el Ibex 35
- 15:40 Así abre Wall Street
- 14:33 El mercado laboral de EE. UU. se tensa con mínimos de desempleo
- 14:32 EE. UU. acelera el ritmo: el PIB supera todas las expectativas
- 14:15 El BCE mantiene tipos en el 2,15%
- 13:02 El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 3,75%
- 11:13 Estancamiento y precios al alza sacuden los cimientos de la zona euro
- 10:17 Analizamos el comportamiento de las acciones del BBVA
- 09:10 Así abre el Ibex 35
- 08:50 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:09 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 08:04 Repsol gana 929 millones de euros en el 1T del año
- 07:55 BBVA gana 2.989 millones de euros en el 1T del año
- 07:53 CaixaBank gana 1.572 millones de euros en el 1T del año
- 07:45 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con un avance del 0,78% que le ha llevado a los 17.781 puntos.
- Un fallo técnico en la Bolsa de Madrid ha protagonizado momentos de incertidumbre al inicio de la sesión. El error, que ha persistido durante la primera hora de sesión, ha llevado al selectivo a hundirse más de un 5%, aunque sólo ha afectado a la cotización general del índice y no a la individual de cada uno de los valores.
- El principal selectivo español se ha jugado en la jornada el signo de su balance semanal, que finalmente ha sido positivo. El Ibex ha sumado un 0,51% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.
- Este jueves también se cierra el balance mensual de abril del Ibex 35. El índice nacional ha sumado un 4,3% en abril, registrando el mejor mes desde que empezó el año.
- Wall Street vive una jornada en positivo. El Dow Jones lidera las subidas del parqué neoyorquino y repunta un 1,33% mientras el S&P 500 sube un 0,38% y el Nasdaq Composite avanza un 0,195.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, da una tregua tras alcanzar el pico en los 126 dólares, su mayor nivel en cuatro años. El crudo resta un 3,12% y retrocede hasta 114,35 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, también se frena y baja un leve 1,25% hasta los 105,59 dólares por barril.
- Los precios del petróleo reflejan las tensiones que sobrevuelan el estrecho de Ormuz y la previsión de que siga bloqueado a largo plazo. El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.
- La Administración Trump busca involucrar a otros países y formar una coalición internacional que permita restablecer el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Según un documento interno del Departamento de Estado al que han tenido acceso The Wall Street Journal y Reuters, Marco Rubio ha aprobado, en colaboración con el Pentágono, la creación de un organismo bautizado como Constructo para la Libertad Marítima.
- Sin embargo Trump afirmó en la víspera su voluntad de mantener a medio plazo el bloqueo naval al encontrar esta presión "más efectiva que los bombardeos" y con la voluntad de asfixiar al régimen iraní hasta conseguir un acuerdo con Teherán para abordar su programa nuclear.
- La Reserva Federal de Estados Unidos congeló el miércoles los tipos de interés por tercera vez consecutiva en el rango de entre el 3,5% y el 3,75% en la que fue la última reunión de Powell como presidente de la Fed. Sin embargo, el actual guardián del dólar reta a Trump y se quedará en la Fed "como gobernador de perfil bajo" tras el fin de su mandato el próximo 15 de mayo.
- Este jueves es el turno del Banco Central Europeo, que casi con total seguridad mantendrá las tasas en el 2% a la espera de seguir viendo las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo en la economía comunitaria.
- Este jueves también está cargado de referencias macroeconómicas. En España se ha conocido el dato del PIB provisional de primer trimestre. El crecimiento económico a nivel nacional se frenó en los tres primeros meses del año y bajó seis décimas, hasta el 0,6%.
- En el conjunto de la eurozona se ha hecho público el dato de inflación y de crecimiento del primer trimestre. El PIB de la Unión Europea se estancó en el primer trimestre hasta el 0,1% -frente al 0,2% del conjunto del último trimestre de 2025- y el IPC se disparó hasta el 3% según la estimación preliminar publicada este jueves por Eurostat.
- En Estados Unidos se ha conocido el dato del PIB provisional del primer trimestre del año. Entre enero y marzo, la mayor economía del mundo crecio un 0,5% respecto al trimestre anterio.
- El euro no puede mantener el nivel de los 1,17 billetes verdes y cotiza en los 1,1663.
- El oro cede un 0,22%, hasta los 4.552 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, vuelve a colocarse por debajo del nivel de pivote de los 77.000 dólares y pelea por no perder los 75.600.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Sesión alcista para el Ibex 35, que comenzó la jornada con una incidencia técnica en la difusión de datos. Este error provocó fallos en la cotización en tiempo real del selectivo español hasta las 10:20 horas de la mañana.
Tras normalizarse la situación, el selectivo fue recuperando terreno de forma progresiva. Durante la tarde, el índice logró darse la vuelta hacia el terreno positivo, superando la zona de los 17.700 puntos e incluso acercándose al nivel de los 17.800, cota que marcó sus máximos intradiarios.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,62% en los 17.774 puntos. El saldo semanal es ligeramente positivo con un avance del 0,38% en estos instantes.
El podio de ganadores está compuesto por: Acerinox (+4,38%), Repsol (+3,00%) y ACS (+2,81%).
Las mayores caídas son para: Puig Brands (-0,51%), Fluidra (-0,43%) y Mapfre (-0,38%).
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Atención al selectivo español que acelera la subida
El índice español acomete un final de sesión prometedor donde los alcistas se han adueñado de la situación. La subida aumenta al 0,69% en los 17.786 puntos.
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La producción de crudo en EE. UU. repunta con fuerza en febrero
La producción petrolera estadounidense escaló en febrero hasta los 13,626 millones de barriles diarios (bpd), sumando 389.000 bpd adicionales respecto al mes anterior.
Este repunte compensa la revisión a la baja del dato de enero, que se situó finalmente en 13,237 millones de bpd tras un ajuste de 9.000 barriles. La EIA confirma así un fuerte dinamismo en la oferta energética norteamericana.
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Meta se desploma casi un 10%
Las acciones de Meta Platforms sufren un duro castigo en Wall Street con una caída del 9,85% que sitúa su precio en los 603,73 dólares.
El mercado reacciona con pesimismo ante el incremento en las previsiones de gasto de capital destinadas a su infraestructura de inteligencia artificial.
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Las reservas de gas en EE. UU. caen
El nivel de almacenamiento de gas natural en Estados Unidos se ha situado en los 79.000 millones de pies cúbicos, una cifra que queda por debajo de los 83.000 millones esperados.
Este dato supone un descenso considerable frente al registro anterior de 103.000 millones, reflejando un mayor consumo de lo previsto.
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Trump presenta un plan estratégico para reabrir el estrecho de Ormuz
Donald Trump ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta destinada a desbloquear y garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz. La iniciativa busca asegurar esta ruta comercial marítima esencial para el suministro global de energía y petróleo.
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Acciona se adjudica la construcción de la torre de control de un aeropuerto en los Andes
Acciona se ha adjudicado la construcción de la torre de control del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cuzco en los Andes peruanos, cuyo contrato asciende a 41 millones de euros, según ha informado este jueves en un comunicado.
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El euro frente al dólar lucha contra su resistencia
La divisa europea intenta imponerse a sus medias móviles de corto, medio y largo plazo en busca de una resolución alcista. Pese al esfuerzo, los compradores carecen todavía de la fuerza necesaria para perforar la resistencia de los 1,1730 dólares.
Un cierre por encima de ese nivel permitiría ampliar el rebote actual y mejorar el aspecto técnico de la moneda única.
Por ahora, el euro cotiza con un avance testimonial del 0,03% situándose en el entorno de los 1,1690 dólares.
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Pausa en el Ibex 35 que busca el equilibrio tras la apertura americana
El índice español ha moderado su impulso inicial y atraviesa una fase de calma tras la apertura del mercado estadounidense. A pesar de haber rozado el terreno negativo de forma puntual, el Ibex 35 lucha ahora por estabilizarse y recuperar el terreno perdido con movimientos muy contenidos.
La mayoría de los valores logran mantenerse en verde, destacando el empuje de Acerinox y Repsol en la parte alta.
Los inversores operan con cautela mientras el selectivo defiende sus posiciones en un entorno de escasa volatilidad.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 espera la apertura americana buscando mantener el color verde
El selectivo español se mantiene firme en los 17.663 puntos tras superar los niveles más altos de la sesión anterior.
Acerinox lidera las subidas con un avance superior al 4%, mientras que Repsol, ACS y Sacyr apuntalan el optimismo con ganancias que superan el 2%.
Los inversores aguardan ahora la apertura del mercado estadounidense para consolidar este movimiento al alza.
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Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado
Así viene Wall Street en preapertura:
Amazon.com: 272,05 dólares (+9,01)
NVIDIA: 210,89 dólares (+1,64
) Microsoft: 419,10 dólares (-5,36)
Caterpillar: 860,99 dólares (+50,94)
Apple: 271,80 dólares (+1,63)
Walt Disney: 101,00 dólares (-0,30)
Merck&Co: 109,76 dólares (-1,19)
Goldman Sachs: 907,39 dólares (+1,79)
Chevron: 190,66 dólares (-1,56)
UnitedHealth: 368,09 dólares (-2,65)
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El Ibex 35 se da la vuelta y cotiza en verde
El selectivo español ha conseguido revertir su tendencia inicial y cotiza con ligeros avances tras conocerse los datos macroeconómicos en Estados Unidos. La subida actual es de 10 puntos respecto al cierre de la jornada anterior, lo que supone un repunte del 0,06%.
En la parte alta de la tabla, Acerinox, Repsol y Sacyr lideran las ganancias ocupando las tres primeras posiciones del índice.
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Canadá acelera su crecimiento: el PIB duplica el dato anterior
La economía canadiense ha registrado un avance del 0,4% en el mes de marzo, superando con fuerza el 0,2% anterior.
Este dinamismo mensual refleja una resiliencia mayor de la anticipada en la actividad productiva del país.
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La inflación PCE se mantiene firme y confirma las presiones en EE. UU.
El índice de precios PCE anual se ha situado en el 3,5% en marzo, cumpliendo con las previsiones exactas de los analistas.
Este registro supone un ascenso respecto al 2,8% del dato anterior, confirmando que la inflación sigue lejos del objetivo.
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Los precios de consumo en EE. UU. se disparan por encima de lo previsto
El gasto en consumo personal subyacente ha escalado hasta el 4,30% durante el primer trimestre del año. Esta cifra supera significativamente el 4,10% estimado por el mercado y el 2,70% registrado en el periodo anterior.
El dato revela una persistencia inflacionaria preocupante que podría condicionar las futuras decisiones sobre los tipos de interés.
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El mercado laboral de EE. UU. se tensa con mínimos de desempleo
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo han caído inesperadamente hasta las 189.000, situándose muy por debajo de las 213.000 previstas. Este dato refleja una fortaleza inusual en la contratación y mejora notablemente el registro anterior de 215.000 peticiones.
La cifra sugiere que las empresas mantienen sus plantillas a pesar de la incertidumbre económica y la política monetaria.
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EE. UU. acelera el ritmo: el PIB supera todas las expectativas
La economía estadounidense ha mostrado una fuerza sorprendente al registrar un crecimiento del 2,0% en el primer trimestre, batiendo con creces el 0,5% anterior. Por su parte, la inflación subyacente del gasto en consumo personal se situó en el 3,2%, coincidiendo con lo esperado por los analistas.
Estos datos reflejan una actividad económica robusta a pesar de la presión persistente en los precios anuales.
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El BCE mantiene tipos en el 2,15%
El Banco Central Europeo acaba de confirmar que mantiene los tipos de interés en el 2,15%, cumpliendo con las previsiones del mercado.
La institución también ha decidido dejar la facilidad de depósito sin cambios, fijándola de nuevo en el 2%.
Esta decisión refleja una postura de continuidad y cautela por parte del organismo monetario en la eurozona.