Un fallo en la cotización del Ibex 35 lleva al selectivo a caer más de un 5% de manera errónea

En las pantallas de BME se reflejaba una caída del 5% a las 9.40h, aunque los futuros indicaban un descenso real de solo el 1%.

El incidente coincidió con la preocupación en las bolsas europeas por el repunte de los precios del petróleo.

El error solo afectó a la cotización global del selectivo, mientras que las acciones individuales se negociaban normalmente.

Un fallo técnico en la cotización del Ibex 35 provocó caídas superiores al 5% del índice, cifras que no reflejaban la realidad.

Un fallo en la cotización del Ibex 35 arrojaba caídas muy abultadas del índice, superiores a las reales, según informaron a Europa Press en fuentes de BME, el operador bursátil participado por SIX.

Las mismas fuentes indicaron que están analizando el fallo, que sólo afectaría a la cotización global del índice selectivo, mientras que las acciones de los valores se negociaban con normalidad.

La apertura de la Bolsa madrileña ha estado marcada ante la incertidumbre que rodea a las plazas europeas tras el repunte de los precios del petróleo, que se ha agudizado con el error de cotización del principal selectivo español.

Los datos de las pantallas de BME reflejaban a las 9.40 horas una caída del índice superior al 5%, mientras que los contratos a futuro limitaban el descenso al 1%.

La mayor caída correspondía a Cellnex (-3,50%), seguido de Mapfre (2,57%) y Banco Santander (-2,43%), si bien las acciones del banco cotizaban ya ex dividendo.