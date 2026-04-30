Los Emiratos Árabes Unidos salen de la OPEP: ¿Qué pasará con el petróleo?

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que abandonarán la OPEP y la OPEP+ a partir de este viernes. Según su Ministerio de Energía, es para adaptarse mejor al crecimiento de la demanda, aunque en realidad llevaban tiempo presionando para producir más tras invertir 150.000 millones de dólares en ampliar su capacidad.

Sea como sea, salir del grupo no va a lograr ese objetivo de la noche a la mañana, ya que el estrecho de Ormuz sigue cerrado. Y, según los rumores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría pedido preparar una posible prolongación del bloqueo a Irán, por lo que la crisis podría alargarse aún más.

Mientras no se reabra, ni siquiera podrán volver a sus niveles habituales de producción, de alrededor de 3,5 millones de barriles al día.

Llevaban tiempo presionando para producir más tras invertir 150.000 millones de dólares en ampliar su capacidad

Suponiendo que el estrecho de Ormuz se reabra pronto, ¿qué pasaría entonces?

Si el país lograra aumentar su producción hasta unos 6 millones de barriles diarios, pasaría a representar cerca del 6% de la demanda global y se convertiría en el cuarto mayor productor del mundo, por detrás de Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia.

En ese escenario, la presión sobre los precios del petróleo sería a la baja. Pero queda por ver cómo reaccionará Arabia Saudí. En el pasado, tras la salida de Qatar, Ecuador y Angola, Riad respondió con calma, en parte porque cada uno de ellos tenía un peso significativamente menor.

Ahora bien, si Arabia Saudí decide responder con una guerra de precios aumentando la oferta tras la reapertura del estrecho de Ormuz, la caída de los precios podría ser aún más pronunciada.

Si Arabia Saudí decide responder con una guerra de precios tras la reapertura de Ormuz, la caída de los precios podría ser aún más pronunciada

Entre los principales beneficiados estarían los países asiáticos, ya que aumentaría la disponibilidad de crudo pesado y con alto contenido de azufre, lo que intensificaría la competencia entre los exportadores de Oriente Medio.

Eso sí, todo esto solo tendría sentido si antes se resuelve el conflicto, y aun así la recuperación total de la producción no sería inmediata.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.