BBVA pone a prueba el soporte en 18,50 euros que permitirá iniciar un rebote técnico

Se recomienda precaución en la operativa, ajustando el tamaño de la posición y colocando órdenes de protección en la zona de los 17,50 euros por acción.

Las acciones de BBVA atraviesan una fase de corrección, tanteando el soporte clave en 18,50 euros, con alta volatilidad y posibles señales de rebote técnico.

El banco activa un tercer tramo de su programa de recompra de acciones, valorado en 1.460 millones de euros, tras cerrar la opa al Sabadell.

BBVA presenta resultados del primer trimestre de 2026 mejores de lo esperado, con cifras récord impulsadas por su negocio recurrente.

La cotización del petróleo sigue al alza debido a la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio. La falta de acuerdos sobre el estrecho de Ormuz y la posibilidad de un conflicto armado entre EEUU e Irán han disparado el precio del barril de Brent.

A pesar del nerviosismo que esto provoca en los inversores, la renta variable resiste el envite apoyado en la solidez financiera de las grandes cotizadas, cuyas cuentas trimestrales están superando las expectativas.

Por su parte, el Ibex 35, que trató de sujetarse en la media móvil de medio plazo en la jornada previa, buscará minimizar la caída y no perder mínimos semanales para no profundizar en el descenso.

Entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de BBVA, que ha presentado resultados mejores de lo esperado. El balance del primer trimestre de 2026 para la entidad arroja cifras récord, apoyadas principalmente en la potencia de su negocio recurrente.

El margen de intereses escaló un 17,8%, situándose en los 7.537 millones de euros. Esta solidez operativa no solo ha permitido al banco batir sus propios registros de beneficios, sino también acelerar su estrategia de retribución al accionista.

Ante el cierre del capítulo de la opa al Sabadell, la entidad refuerza el valor para sus inversores mediante la ejecución de su programa de recompra de títulos, del cual acaba de anunciar un tercer tramo valorado en 1.460 millones.

Si analizamos los títulos de BBVA bajo un punto de vista técnico, observamos un valor alcista para el corto, medio y largo plazo; una sucesión de mínimos y máximos ascendentes que elevó el precio de su cotización desde abril de 2025 en la zona próxima a los 9,40 euros hasta marcar máximos históricos en formato intradiario en la jornada del pasado 3 de febrero en los 21,61 euros.

Pero es exactamente desde esa zona cuando los títulos han realizado un importante ajuste correctivo que se ha llevado por delante, concretamente hasta finales del pasado mes de marzo, nada más y nada menos que más del 22% de su capitalización bursátil.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

Esta fase correctiva bastante intensa nos ha dejado por el camino algunos huecos bajistas. No obstante, dicha fase ha permitido a los títulos de BBVA apoyar perfectamente en la directriz alcista de mínimos crecientes creada desde los 9,40 euros. Este apoyo claro y contundente en los 17,35 euros permitió a los alcistas volver a reactivarse y propiciar un rebote técnico que envió la cotización a la zona de los 20,45 euros.

Ante este escenario técnico, podemos afirmar que se ha producido un incremento notable de la volatilidad del valor, lo que le ha llevado a perforar algunas zonas de soporte y tantear resistencias importantes.

Lo más relevante es lo que ha ocurrido desde la zona de los 20,25 euros, puesto que actualmente se encuentra en plena fase de ajuste correctivo tanteando el soporte horizontal intermedio situado en los 18,50 euros por acción que la sesión de hoy está perdiendo.

Así pues, la continuidad del proceso correctivo, si no aguanta la zona de los 18,50 euros, estaría garantizada y BBVA elevaría drásticamente las probabilidades de ir a buscar la zona de los 17,77 euros por acción, que es exactamente por donde pasa la directriz alcista de fondo.

En términos operativos, en la medida en que veamos a BBVA caer hacia la zona de los 17,85 euros por acción, el valor generará una posible señal de entrada. Se podrían aprovechar los altos niveles de sobreventa que acumula en estos momentos para pensar en el inicio de un rebote técnico que nos permita arañar cierta rentabilidad.

Como segunda opción, si vemos que BBVA aguanta el soporte y logra batir su media móvil de medio plazo en los 19,09 euros, igualmente se generará esa señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra, con un primer objetivo en los 19,50 euros.

Si ya tenemos títulos en cartera, no dejaremos que el valor se vaya más allá de los 17,50 euros, zona donde colocaríamos la correspondiente orden de protección.

Finalmente, y como dato importante debido a la alta volatilidad que se está produciendo en la renta variable a nivel mundial, deberemos tener en cuenta que el tamaño de la posición no deberá exceder de un tercio de lo que normalmente destinamos a un valor de estas características.