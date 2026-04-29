TSK recibe compromisos por el 40% de su oferta de salida a bolsa de fondos como Amundi, Janus Henderson o DNB

TSK busca asegurar una base accionarial diversificada, sin que ningún nuevo inversor individual supere el 3% de participación tras la oferta.

No se realizará oferta pública de venta ni se utilizará el mecanismo BME Easy Access, debutando directamente en el Mercado Continuo.

La operación está reservada solo a inversores cualificados y supondrá la salida a bolsa del 30% del capital de TSK, valorando la compañía en más de 500 millones de euros.

TSK ha logrado compromisos de inversores institucionales como Amundi, Janus Henderson y DNB por el 40% de su oferta pública de suscripción.

La compañía asturiana de ingeniería especializada TSK, que hace unos días confirmó al mercado su intención de salir a bolsa mediante una oferta de nuevas acciones (ops) de 150 millones de euros, ha cubierto ya un tercio de su ops al Mercado Continuo con compromisos de inversores institucionales de la talla de Amundi o Janus Henderson.

Entre otros fondos internacionales, institucionales españoles y family offices comprometidos con el debut bursátil de TSK, también se encuentran Amundsen, DNB Asset Management o Global Income SIC.

Los compromisos vinculantes de los inversores ancla representan, aproximadamente, el 40% del tramo base de la oferta y en torno al 35% considerando la opción de sobreadjudicación (greenshoe).

Como contó este periódico, la operación, reservada sólo a inversores cualificados y excluyente del tramo minorista, está sujeta a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Finalmente, no habrá una oferta pública de venta (opv) complementaria con acciones actuales, y la parte del capital que TSK sacará a bolsa tras la ops supondrá un 30% del total, lo que implica valorar el grupo en más de 500 millones de euros.

Tampoco hará uso del nuevo mecanismo bursátil auspiciado por BME y la CNMV para agilizar la salida a bolsa de pequeñas y medianas compañías, BME Easy Access, dado que se había rumoreado que TSK podría haber inaugurado el segmento. Directamente, dará el salto al Continuo.

"El sólido respaldo de estos inversores ancla refuerza la confianza en el modelo de negocio de TSK, su estrategia de crecimiento y su potencial de creación de valor a largo plazo, y sustenta la correcta ejecución de la oferta", aseveran desde la compañía gijonesa.

El grupo tecnológico busca garantizar una base accionarial diversificada, y no espera que ningún nuevo inversor individual alcance una participación superior al 3% en la compañía tras la finalización de la oferta.

El objetivo es "favorecer la liquidez del valor en el aftermarket y mejorar progresivamente la distribución accionarial (free float)".