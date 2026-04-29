Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista de los mercados

El Ibex 35 continúa atrapado en un rango estrecho de contratación de poco más de 200 puntos de amplitud a la espera de nuevos alicientes para atacar la zona de resistencias de los 17.900 puntos.

En Wall Street asistimos a una toma de beneficios tras unas sesiones alcistas que han llevado a todos los índices con la excepción del Dow Jones de Industriales a marcar nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el martes pasado para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 10,55 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que comenzamos a mover nuestro stop loss hasta los 10,15 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 37,40 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 35,90 euros en base cierres.