El crudo, al borde de los 120 dólares tras subir un 7% por los planes de Trump de mantener el bloqueo de Ormuz

Un petrolero en el Estrecho de Ormuz. Ashish Vaishnav / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El precio del petróleo Brent sube un 7,43% y alcanza los 119 dólares, su nivel más alto desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo. El West Texas Intermediate aumenta un 7,56%, situándose en 107,48 dólares por barril. Donald Trump planea mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz para presionar a Irán y forzar una capitulación nuclear.

Los precios del petróleo se disparan de nuevo por las interminables negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump ha afirmado que planea mantener a largo plazo el bloqueo del estrecho de Ormuz, según la prensa estadounidense.

Así, el barril de Brent, que es la referencia en Europa, repuntaba un 7,43% y se situaba en los 119 dólares a cierre de esta noticia. Se trata del nivel más alto al que ha llegado desde que comenzó el conflicto en Oriente Próximo.

El crudo estadounidense, el West Texas Intermediate, se alzaba un 7,56%, hasta los 107, 48 dólares por barril.

Trump ha dado instrucciones a sus asesores para que se preparen para un bloqueo prolongado de Irán, según han informado funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal. El objetivo es dañar la economía del régimen iraní en un intento de alto riesgo para forzar una 'capitulación nuclear' a la que Teherán no quiere ceder.

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