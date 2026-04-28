Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista de los mercados

El Ibex 35 cerró la sesión del lunes en los 17.692,9 puntos con una subida del 0,01% en una sesión de ida y vuelta a la zona de los 17.850 puntos que no ha podido amarrar devolviendo toda la ganancia desde las 14 horas.

En Wall Street hemos visto una sesión de consolidación, aunque el S&P 500 continúa muy fuerte y marcando nuevos máximos históricos en medio de una sesión dominada por una variable principal, la espera a los resultados de las grandes tecnológicas que publican resultados este miércoles. Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft funcionan como catalizadores de primer nivel y su impacto no se queda en su propio sector, sino que se transmite a índices, rotaciones y percepción de crecimiento.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el martes pasado para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: El valor se hace con los 10,25 euros por lo que entramos en él colocando un stop loss ante la pérdida de loss 9,90 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 37,05 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 35,80 euros en base cierres.