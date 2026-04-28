Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,46%) afianza los 17.700 puntos con el petróleo al filo de los 112 dólares
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas y el estrecho de Ormuz cerrado.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 16:05 La confianza del consumidor en EE. UU. supera las previsiones
- 15:40 Así abre Wall Street
- 10:09 Analizamos el comportamiento de las acciones de CaixaBank
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:51 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:04 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:35 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,46% con la que avanza hasta los 17.774 puntos . El selectivo ha reducido ligeramente las alzas registradas a primera hora del día y que le habían llevado a avistar la frontera de los 17.900 puntos.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en signo mixto. El Dax alemán ha cedido un 0,35% y el Cac 40 francés, un 0,46%. En su contra, el FTSE 100 británico ha subido un 0,04% y el FTSE Mib italiano, un 0,72%.
- La sesión avanza con signo mixto en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,13% mientras que el S&P 500 se deja un 0,73% y el Nasdaq Composite, un 1,35%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 3,12% y alcanza los 111,61 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense repunta un 3,28%, hasta los 99,47 dólares.
- Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP y la OPEP+, un duro golpe para el grupo mundial de productores de petróleo.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF resta un 3,12%, hasta los 43,23 euros/megavatio hora.
- Los inversores se mantienen a la espera de nuevas señales de negociación entre EEUU e Irán para poner un fin definitivo a la guerra -de momento se mantiene el alto el fuego- y para desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz.
- El presidente de Estados Unidos ha explicado, a través de una publicación en Truth Social, que Irán les acaba de "informar que se encuentra en un 'estado de colapso'" y que "quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible". Trump expone que la petición del país persa llega "mientras intentan resolver su situación de liderazgo", algo que el mandatario cree que lograrán.
- El presidente estadounidense, aseguró el sábado que Irán ha presentado una nueva oferta de negociación, aunque advirtió de que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo.
- Irán ha denunciado que EEUU está actuando como "piratas" y "terroristas" con el bloqueo naval ordenado por Trump.
- Este fin de semana, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, abandonó Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.
- Tal y como se esperaba, el Banco de Japón ha optado por mantener su tasa de interés de referencia sin cambios en el 0,75%. No obstante, de sus 9 miembros 3 han votado a favor de un aumento de 25 puntos básicos.
- La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) inicia este martes su reunión de dos días. El miércoles, tras el cierre del mercado europeo, se conocerán sus decisiones de tipos de interés. El jueves será el turno del BCE y del Banco de Inglaterra.
- El euro lucha por mantenerse y se cambia por algo más de 1,17 billetes verdes.
- El oro cae un 2,17%, hasta los 4.580,34 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, pierde un 1,82% y arriesga los 76.243 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva sesión de volatilidad para el Ibex 35, que vuelve a dibujar una vela comprometida, similar a la de la jornada precedente. El índice español se movió hoy entre un máximo intradía de 11.889 puntos y un mínimo de 11.711 puntos.
Aunque los compradores intentaron mantener el tipo inicialmente, los bajistas comenzaron a enseñar los dientes a media sesión, y no permitieron que hubiera un mayor rebote.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,63% en los 17.801 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Bankinter (+2,96%), Banco Sabadell (+2,84%) y CaixaBank (+2,35%).
Las mayores caídas son para: ArcelorMittal (-2,53%), Rovi (-1,61%) y Merlin Properties (-1,86%).
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Banco Mundial prevé una subida del 23,6% en los precios de la energía en 2026 por la guerra en Irán
Los precios de la energía aumentarán un 23,6% este año, hasta alcanzar su nivel más alto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, como consecuencia del impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre los mercados mundiales de productos básicos, según la estimación del Banco Mundial en la última edición del informe 'Perspectivas de los mercados de productos básicos'.
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Coca-Cola se dispara un 6% y lidera las alzas del índice Dow Jones
El gigante de las bebidas, Coca-Cola, se desmarca como el valor estrella de la sesión en el Dow Jones con una subida vertical del 6%, impulsada por unos resultados trimestrales que han pulverizado las expectativas.
En la parte alta de la tabla le acompañan la petrolera Chevron, que avanza un 2,21% al calor del repunte del crudo, y Johnson & Johnson, que suma un 2,16% consolidando el apetito por sectores defensivos.
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El euro busca oxígeno frente al dólar
La moneda única registra un avance del 0,22% y se sitúa en el dintel de los 1,1697 dólares, luchando por dejar atrás la zona de influencia de sus principales medias móviles.
Pese al tono positivo de la jornada, la estructura técnica indica que el movimiento alcista solo ganará tracción real si consigue batir la barrera de los 1,1735.
Por ahora, el mercado se mantiene en una fase de consolidación expectante.
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La banca y la energía apuntalan al Ibex 35
El índice español encuentra su búnker particular en la sesión vespertina gracias a la robustez demostrada por Sabadell, Bankinter, Repsol y CaixaBank.
Este cuarteto de valores imprime fuerza al selectivo con subidas de hasta el 2,69%, contrarrestando el lastre de Merlin, Rovi y Arcelor. El índice español suma un 0,38% en los 17.761 puntos.
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La confianza del consumidor en EE. UU. supera las previsiones
El índice de The Conference Board ha superado con creces las previsiones en abril al escalar hasta los 92,8 puntos, frente a los 89,0 que proyectaba el mercado.
Este sólido registro no solo mejora el pronóstico de los analistas, sino que también bate el dato previo de 91,8, inyectando optimismo sobre la resiliencia del consumo doméstico.
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Irán informa que se encuentra en situación de colapso
Este es el último tuit de Donald Trump al respecto:
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Alantra se fija como objetivo alcanzar una cifra de negocio superior a los 330 millones en 2028
En su división de gestión de activos, en la que cuenta con Mutua Madrileña como socio estratégico con una participación del 20%, el grupo aspira a alcanzar un volumen de 10.000 millones en activos bajo gestión en 2028.
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Así abre Wall Street
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El fondo Seaya Andromeda adquiere una participación mayoritaria en los potitos infantiles ecológicos Smileat
El fondo Seaya Andromeda ha adquirido una participación mayoritaria en Smileat, compañía española especializada en alimentación infantil ecológica.
Los cofundadores continuarán liderando esta nueva fase, en la que la gran mayoría de los accionistas actuales mantiene su participación, reflejando su confianza en el futuro del proyecto.
Smileat cerró 2025 superando por primera vez los 20 millones de euros de facturación, hasta alcanzar los 21 millones, tras crecer un 26%. La operación permitirá acelerar el crecimiento, el desarrollo de tecnología, una estrategia activa de M&A y la expansión internacional hacia nuevos mercados.
Desde sus instalaciones propias en Jerez de la Frontera (Cádiz), afronta una nueva etapa con el objetivo de triplicar su tamaño en los próximos tres años.
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Los menores de 30 años podrán invertir en bolsa a través de BBVA con una de las tarifas más competitivas del mercado
BBVA impulsa su propuesta para jóvenes con el lanzamiento de una nueva tarifa para invertir en acciones y fondos cotizados (ETF) dentro del servicio BBVA Trader Bolsa, que sitúa su oferta de valor dentro de las más competitivas del mercado en España para los jóvenes.
Desde el 13 de abril, la entidad facilita a los menores de 30 años operar por solo 0,99 euros por operación y sin comisión de custodia, dos de los elementos que impactan en la rentabilidad a largo plazo y que tradicionalmente han supuesto una barrera de entrada para los nuevos inversores jóvenes.
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Banco Sabadell refuerza su compromiso con la sostenibilidad con el objetivo de movilizar 90.000 millones de euros entre 2026 y 2030
Banco Sabadell continúa avanzando en la integración de la sostenibilidad como un eje estructural de su modelo de negocio con el lanzamiento de Sabadell Compromiso Sostenible 2030, un marco que define la hoja de ruta del grupo para los próximos años y refuerza el vínculo entre desempeño económico, gestión responsable y contribución social y medioambiental.
En este contexto, la entidad se ha fijado como objetivo movilizar 90.000 millones de euros en soluciones de finanzas sostenibles entre 2026 y 2030, reforzando su papel como entidad financiera de acompañamiento en la transición hacia una economía más sostenible.
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El precio de la vivienda en EE. UU. se enfría más de lo esperado en febrero
El índice S&P/Case-Shiller, que monitoriza el precio de la vivienda en las 20 mayores ciudades de Estados Unidos, muestra una moderación mayor a la anticipada por el mercado.
En términos anuales, el crecimiento se situó en el 0,9%, por debajo del 1,1% previsto y del 1,2% del mes anterior.
En la comparativa mensual, los precios subieron un 0,4%, superando el dato negativo de enero pero confirmando un ritmo de apreciación más lento en el sector inmobiliario norteamericano.
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Virulento repunte del Ibex 35 para reconquistar los 17.800 puntos
La volatilidad se ha disparado en el selectivo español tras un brusco contraataque de los alcistas que ha elevado las ganancias al 0,51%.
Bankinter y Banco Sabadell lideran la reacción con subidas que superan el 2%, actuando como motores principales del índice en este giro repentino.
En el extremo opuesto, el sector inmobiliario sufre el castigo de los inversores con Merlin Properties cayendo un 2,63% y Rovi cediendo un 2,04%.
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El futuro del Nasdaq 100 amplía la caída
El sector tecnológico profundiza sus pérdidas en la preapertura, con el futuro del Nasdaq 100 ampliando su caída hasta el 1,22%. Este movimiento arrastra al futuro del S&P 500, que cede un 0,64%, mientras que el Dow Jones Industrial se mantiene a flote con un avance marginal del 0,12%.
Se está produciendo una rotación defensiva clara hacia sectores tradicionales
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El petróleo perfora la barrera de los 100 dólares
El mercado energético global ha reaccionado con violencia al anuncio de los Emiratos Árabes Unidos, catapultando ambos barriles de referencia por encima de la cota psicológica de los 100 dólares.
El Brent europeo lidera la escalada situándose en los 111 dólares, mientras que el West Texas estadounidense ya roza el centenar tras anotarse alzas superiores al 3%.
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La presión vendedora arrastra al Ibex 35 a marcar nuevos mínimos intradía
El selectivo español se desinfla por completo y marca nuevos mínimos intradía tras fracasar el último intento de reacción por parte de los compradores.
El índice apenas logra sostener un avance del 0,23%, asediado por unos bajistas que han tomado el control absoluto del ritmo de la sesión.
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Emiratos asegura una salida ordenada de la OPEP
El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos ha defendido que su salida del cártel ocurre en el momento oportuno para evitar choques bruscos en los precios globales.
Según el mandatario, las restricciones logísticas actuales en el Estrecho de Ormuz actuarán como un freno natural que impedirá un impacto desproporcionado tras su marcha.
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Terremoto en el mercado del crudo: Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP
El gobierno emiratí ha provocado un giro histórico en la política energética global al anunciar su salida de la OPEP y de la alianza OPEP+ a partir del 1 de mayo. Se confirma que esta decisión busca ajustar su producción a la demanda cambiante y permitir un incremento gradual de la extracción de crudo.
Con este movimiento, el país recupera su plena soberanía petrolera para optimizar sus recursos fuera de las restricciones del cártel. Esta ruptura amenaza con reconfigurar las cuotas de poder y los precios del petróleo en el mercado internacional de forma inmediata.