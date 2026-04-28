Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,46%) afianza los 17.700 puntos con el petróleo al filo de los 112 dólares

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,46% con la que avanza hasta los 17.774 puntos . El selectivo ha reducido ligeramente las alzas registradas a primera hora del día y que le habían llevado a avistar la frontera de los 17.900 puntos.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en signo mixto. El Dax alemán ha cedido un 0,35% y el Cac 40 francés, un 0,46%. En su contra, el FTSE 100 británico ha subido un 0,04% y el FTSE Mib italiano, un 0,72%.

- La sesión avanza con signo mixto en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,13% mientras que el S&P 500 se deja un 0,73% y el Nasdaq Composite, un 1,35%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 3,12% y alcanza los 111,61 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense repunta un 3,28%, hasta los 99,47 dólares.

- Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP y la OPEP+, un duro golpe para el grupo mundial de productores de petróleo.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF resta un 3,12%, hasta los 43,23 euros/megavatio hora.

- Los inversores se mantienen a la espera de nuevas señales de negociación entre EEUU e Irán para poner un fin definitivo a la guerra -de momento se mantiene el alto el fuego- y para desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz.

- El presidente de Estados Unidos ha explicado, a través de una publicación en Truth Social, que Irán les acaba de "informar que se encuentra en un 'estado de colapso'" y que "quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible". Trump expone que la petición del país persa llega "mientras intentan resolver su situación de liderazgo", algo que el mandatario cree que lograrán.

- El presidente estadounidense, aseguró el sábado que Irán ha presentado una nueva oferta de negociación, aunque advirtió de que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo.

- Irán ha denunciado que EEUU está actuando como "piratas" y "terroristas" con el bloqueo naval ordenado por Trump.

- Este fin de semana, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, abandonó Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

- Tal y como se esperaba, el Banco de Japón ha optado por mantener su tasa de interés de referencia sin cambios en el 0,75%. No obstante, de sus 9 miembros 3 han votado a favor de un aumento de 25 puntos básicos.

- La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) inicia este martes su reunión de dos días. El miércoles, tras el cierre del mercado europeo, se conocerán sus decisiones de tipos de interés. El jueves será el turno del BCE y del Banco de Inglaterra.

- El euro lucha por mantenerse y se cambia por algo más de 1,17 billetes verdes.

- El oro cae un 2,17%, hasta los 4.580,34 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, pierde un 1,82% y arriesga los 76.243 dólares.