CaixaBank plantea una doble estrategia tras consolidar el soporte de los 10,30 euros

Se recomienda precaución debido a la volatilidad, limitando la exposición a un tercio de la habitual en este tipo de activos.

CaixaBank mantiene una tendencia alcista, con soporte clave en los 10,30 euros y dos estrategias de entrada según el comportamiento frente a los 10,60 euros.

El Ibex 35 busca reconquistar los 17.700 puntos, con especial atención al comportamiento de las acciones de CaixaBank.

El precio del Brent sigue subiendo por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la falta de avances diplomáticos entre Irán y Estados Unidos.

El precio del barril de Brent sigue escalando ante la parálisis del estrecho de Ormuz y la falta de avances diplomáticos. El bloqueo, que ya dura dos meses, se mantiene en un punto muerto después de que Donald Trump rechazara la última propuesta de Irán por no incluir restricciones a su programa nuclear.

Esta situación mantiene la incertidumbre en los mercados globales, que cotizan con cautela a la espera de una resolución que libere el suministro energético en esta vía marítima clave.

Por su parte, el Ibex 35, que en la víspera cerró prácticamente plano tras intentar anular la caída de la jornada anterior, tendrá una nueva oportunidad para reconquistar los 17.700 puntos. Entre los valores de su composición destaca el comportamiento de las acciones de CaixaBank.

Esta es una semana clave para los bancos centrales, donde se tomará la decisión de modificar o no los tipos de interés. Aunque se espera que la Fed insista en la paciencia, el Banco Central Europeo podría endurecer ligeramente su discurso; serán las comparecencias las que marquen la diferencia en el sentimiento del mercado.

En cuanto a resultados, la lectura de CaixaBank se mirará detenidamente. Se esperan cifras sólidas, pero con especial atención al margen de intereses, que podría empezar a notar cierta presión por el entorno actual. La clave será si consigue compensarlo con el volumen de negocio, las comisiones y la calidad de su balance.

En el plano técnico, si nos centramos en el gráfico desde el primer trimestre de 2025, observamos un valor con una clara tendencia alcista de fondo iniciada desde la zona próxima a los 4,90 euros por acción.

En este periodo, la entidad ha desarrollado una pauta de mínimos crecientes, aunque no de máximos. Tras los máximos históricos alcanzados de forma intradiaria el pasado 4 de febrero en los 11,20 euros, la corrección llevó al valor a testear su soporte creciente en la zona de los 9,18 euros.

Evolución de las acciones de CaixaBank.png Eduardo Bolinches TradingView

Al no haber sido superada dicha cota en el siguiente tramo alcista, no se puede hablar de máximos crecientes, pero sí de una tendencia alcista que todavía permanece vigente.

Respecto a sus indicadores técnicos, observamos que las medias móviles, sobre todo la de largo plazo, son alcistas y el precio se sitúa muy por encima de ellas. Esto confirma una tendencia de fondo positiva, aunque el comportamiento en el corto plazo es más moderado tras lo visto en las últimas dos semanas. Después del rebote desde los 9,20 euros y tras alcanzar los 10,90 euros, CaixaBank ha formado una pequeña fase de ajuste.

La semana pasada tanteó el soporte horizontal intermedio situado en los 10,30 euros, deteniendo ahí su caída y constituyendo una zona de apoyo importante que ya fue resistencia en el pasado.

Con unos niveles de sobrecompra aliviados y un incremento en el volumen de negociación cada vez que se superan resistencias, es probable que el rebote iniciado hoy tenga continuidad.

Este escenario se apoya en que su índice de referencia, el Ibex 35, también ha detenido su deterioro en un soporte relevante: los 17.645 puntos, que coinciden exactamente con el 38,20% del retroceso de Fibonacci del último tramo de subida. Si el índice rebota, influirá positivamente para que el valor supere en algún momento los 10,60 euros.

Considerando que el título se encuentra equidistante entre el soporte de los 10,30 y la resistencia de los 10,60 euros, planteamos dos estrategias. En la primera, si CaixaBank cede posiciones hasta los 10,30 euros, se permitiría una entrada en el lado largo con objetivos en 10,60 euros en primera instancia y 10,80 euros en un segundo objetivo, situando una orden de protección en cierres por debajo de los 10,16 euros.

En la segunda, más probable, si supera los 10,60 euros en niveles de cierre, se generaría una señal de entrada para el corto plazo con objetivo en los máximos de abril, es decir, en los 10,91 euros. En este caso limitaríamos la pérdida a solamente el 2,5% desde el nivel de entrada.

Debido a la alta volatilidad, se aconseja prudencia en el tamaño de la posición, limitándola a un máximo de un tercio de la exposición habitual en este tipo de activos.