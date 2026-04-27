Tubos Reunidos cae casi un 40% en bolsa ante la posibilidad de un concurso de acreedores

Tubos Reunidos presentó un plan de viabilidad con un ERE que afecta a 301 trabajadores y la interrupción de la acería de Álava.

La empresa ha contratado a Uría Menéndez para gestionar el proceso judicial y facilitar la entrada de un inversor industrial.

La siderúrgica acumula una deuda de 263 millones de euros y cerró 2025 con pérdidas de 118 millones y patrimonio neto negativo.

Las acciones de Tubos Reunidos se desploman casi un 40% ante la inminente presentación de un concurso de acreedores.

Las acciones de Tubos Reunidos se desploman un 40% en bolsa ante la inminente presentación de un concurso de acreedores por parte de la compañía vasca después de semanas de especulaciones en el mercado.

En concreto, los títulos retroceden un 37% al mediodía, si bien han llegado a hundirse más de un 40% hasta los 13,3 céntimos. Dada la situación, la presentación del concurso podría materializarse en los primeros días de mayo.

Cabe destacar que la situación financiera de la siderúrgica se ha vuelto insostenible por una deuda acumulada de 263 millones de euros.

La compañía cerró el pasado ejercicio 2025 con pérdidas de 118 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 86 millones.

Según ha adelantado este lunes El Confidencial, la compañía ha contratado los servicios del despacho Uría Menéndez para abrazar el proceso judicial que le permitirá reestructurar la deuda para pagar a los acreedores y facilitar la entrada de un inversor industrial.

El pasado mes de febrero, Tubos Reunidos presentó un plan de viabilidad que incluía un ERE que afectaba a 301 trabajadores de las plantas de la localidad alavesa de Amurrio y de la vizcaína de Trapagaran, de los cuales 87 son eventuales y 214 personas fijas. Además, anunció la interrupción de la actividad de la acería de la fábrica de Álava.