El peor escenario de Goldman Sachs: crudo en los 120 dólares a final de año si no se normaliza la situación antes de agosto

Goldman Sachs contempla escenarios donde el Brent podría situarse por debajo de los 80 dólares si el conflicto se resuelve pronto, pero alerta de riesgos económicos y de oferta si persiste la crisis.

La pérdida de producción en el golfo Pérsico está haciendo que las reservas mundiales caigan entre 11 y 12 millones de barriles diarios, con posible impacto negativo en la demanda mundial.

Se espera que el West Texas Intermediate cierre 2026 en 83 dólares por barril y que el Brent promedie 85 dólares en 2027, cifras revisadas al alza respecto a estimaciones anteriores.

Goldman Sachs eleva su previsión para el precio del Brent a 90 dólares por barril en el cuarto trimestre, pero advierte que podría alcanzar los 120 dólares si la situación en Ormuz no se normaliza antes de agosto.

Goldman Sachs acaba de revisar al alza su previsión del precio medio del petróleo para el cuarto trimestre del año. En concreto, los analistas del banco inversión esperan que el barril de calidad Brent, la que tenemos de referencia en Europa, se sitúe en los 90 dólares si el desarrollo del conflicto sigue el guion esperado por los analistas. Si no, podría llegar a los 120 dólares.

En el caso del West Texas Intermediate, el crudo de referencia en Estados Unidos, desde Goldman Sachs esperan que termine el 2026 en los 83 dólares por barril.

La anterior previsión de la firma de inversión situaba el barril de Brent en los 90 dólares para final de año y en 83 dólares el barril de crudo de Texas.

Los autores del informe explican que la nueva previsión de cara al cuarto trimestre de 2026 es "casi 30 veces superior a la que existía antes del impacto del cierre del estrecho de Ormuz".

Asimismo, en el análisis también han actualizado las estimaciones de cara al año que viene. Los analistas de Goldman proyectan que el precio medio del barril de Brent en 2027 estará en los 85 dólares, un 6,25% por encima de la última estimación, que calculaba en barril en los 80 dólares.

Para el crudo de Texas, las nuevas previsiones prevén que el precio medio del barril durante el 2027 estará en los 80 dólares. La actualización supone una subida del 6,67% respecto al anterior cálculo, que estimaba un barril de 75 dólares de media el año que viene.

El influyente banco de Wall Street también retrasa hasta finales de junio la normalización de las exportaciones en el golfo Pérsico, teniendo en cuenta que el desarrollo de la situación en Ormuz siga el escenario central que estima Goldman.

En el anterior análisis, los expertos de la firma de inversión calcularon que a mediados de mayo se habría normalizado la situación en el enclave estratégico.

Además, los analistas aseguran que la recuperación de la producción en la región irá más lenta de lo esperado y subrayan que los riesgos se basan en una perturbación de la oferta más persistente y precios más altos.

Reservas mundiales

Goldman Sachs ha hecho un balance de la incidencia de la pérdida de producción de crudo del golfo Pérsico para las reservas mundiales. En concreto, estiman que el recorte está provocando que las reservas mundiales disminuyan a un ritmo récord de entre 11 y 12 millones de barriles diarios (mb/d) en abril.

Esta disminución de la producción tiene implicaciones para la demanda mundial de petróleo. Así, estiman que disminuirá interanualmente en 1,7 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026.

Para el conjunto del año fijan el recorte en 0,1 mb/d en 2026, debido al aumento en los precios de los productos refinados. Además, advierten de que "dado que las reducciones extremas de inventarios no son sostenibles, podrían ser necesarias pérdidas de demanda aún mayores si la crisis de oferta se prolonga".

En este sentido, señalan que el escenario base estimado infravalora ciertos riesgos económicos para el crudo, en parte por el alza de los precios del petróleo pero también por el temor a la escasez de producto y la magnitud sin precedentes de la crisis.

El peor escenario

En sus previsiones, el banco estadounidense maneja escenarios más complicados para el crudo en el caso de que se retrasase la vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz.

En uno de los más adversos, en el que las exportaciones de golfo Pérsico se normalicen para finales de julio, el Brent promediaría en el último trimestre del año sobre los 100 dólares por barril.

Hay una previsión aún más temeraria. Goldman calcula que si las exportaciones de la región se normalizan a finales de julio y hay una reducción persistente de 2,5 mb/d en la capacidad, el crudo de referencia europea, el Brent, se movería en el entorno de los 120 dólares por barril a finales de año.

En el lado opuesto, Goldman Sachs plantea un escenario favorable en relación al desarrollo del conflicto y, en especial, al bloqueo de Ormuz. En ese pronóstico -y suponiendo que las exportaciones del Golfo se normalizan a mediados de junio- sitúan al Brent, de media, por debajo la frontera de los 80 dólares por barril en el último trimestre del año.



Para que estas previsiones se materializaran en la realidad, no tendría que haber una reducción de la capacidad y las respuestas de oferta deben más fuertes por parte de Estados Unidos y los principales países de la OPEP.