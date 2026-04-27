Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista de los mercados

El Ibex 35 cerró la sesión del viernes en los 17.691,3 puntos con una caída del 1,09% en una sesión claramente bajista en la que se perdieron los 17.700 puntos, pero al menos se pudo mantener en base cierres la media móvil de medio plazo que pasa por los 17.646 puntos.

En Wall Street la situación fue muy distinta y tuvimos importantes subidas hasta el punto de marcar nuevos máximos históricos tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq mientras que en el caso del Dow Jones y Russell 2000 fueron subidas muy tenues.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el martes pasado para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: El valor marcó el viernes un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre va a hacerse con los 10,25 euros colocando un stop loss ante la pérdida de loss 9,90 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 37,35 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 35,80 euros en base cierres.