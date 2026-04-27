Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,01%) no logra recuperar los 17.700 puntos con el petróleo en los 108 dólares

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes prácticamente plano y se salva por un 0,01% con el que se sitúa en los 17.692,18 puntos. El selectivo español consigue revertir su racha bajista de cinco sesiones consecutivas de caídas.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada con pérdidas. El Dax alemán cae un 0,23%; el Cac 40 francés, un 0,19%; el FTSE 100 británico, un 0,54%. El FTSE Mib italiano también escapa del rojo por la mínima y gana un 0,1%.

- Esta será una semana intensa y más corta de lo habitual, ya que el viernes los mercados europeos permanecerán cerrados por la celebración del 1 de mayo.

- La jornada sigue con signo negativo en Wall Street. El Dow Jones cede un 0,3%; el S&P 500, un 0,14%, y el Nasdaq Composite, un 0,26%.

- Los inversores se mantienen a la espera de nuevas señales de negociación entre EEUU e Irán para poner un fin definitivo a la guerra -de momento se mantiene el alto el fuego- y para desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz.

- El presidente de EEUU ordenó el sábado la suspensión del viaje de sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, a la capital pakistaní. El motivo: la negativa de Irán a sentarse en una mesa de diálogo directo.

- Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según informa el portal Axios.

- El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto, que Trump tiene previsto estudiar hoy con su gabinete para tratar de solventar el actual estancamiento en las negociaciones y los posibles pasos a seguir.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 3,21%, hasta los 108,78 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense repunta un 2,51%, hasta los 96,77 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF resta un 1,585%, hasta los 44,15 euros/megavatio hora.

- Los analistas de Renta 4 consideran que “la reacción del petróleo apunta a la escasa credibilidad que da el mercado a que haya acuerdo entre las partes”.

- Los mismos expertos subrayan que “si EEUU accede ahora a desbloquear Ormuz, Irán tendrá pocos incentivos para luego ceder en el tema nuclear”.

- Esta semana se reúnen los principales bancos centrales del mundo. La decisión que sobre los tipos tome el Banco de Japón se conocerá el martes, la de la Reserva Federal (Fed) el miércoles y la del BCE y el Banco de Inglaterra, el jueves.

- En los próximos días en las principales plazas europeas presentarán sus cifras trimestrales compañías de la relevancia de Airbus, AstraZeneca, Banco Santander, Barclays, BASF, BP o Iberdrola.

- Además, en Wall Street, esta semana un tercio de las empresas integrantes del S&P 500 presentarán sus informes trimestrales, incluidas cinco de las que forman parte del grupo de los conocidos como Los siete magníficos: Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Apple.

- “En todos los casos, lo más relevante será lo que digan sobre el devenir de sus negocios y sobre el potencial impacto del conflicto de Oriente Próximo en sus futuros resultados (futuro) que las cifras trimestrales que den a conocer (pasado)”, indican los analistas de Link Securities.

- El euro se mantiene prácticamente plano, pero por encima de los 1,17 billetes verdes.

- El oro reconquista los 4.700 dólares tras respetar el importante soporte de los 4.644.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, intenta por caer por debajo de la barrera de los 77.000 dólares.