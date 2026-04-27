Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,01%) no logra recuperar los 17.700 puntos con el petróleo en los 108 dólares
El mercado no cree que EEUU e Irán logren acordar la reapertura de Ormuz. Los inversores también están pendientes de los resultados y los bancos centrales.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes prácticamente plano y se salva por un 0,01% con el que se sitúa en los 17.692,18 puntos. El selectivo español consigue revertir su racha bajista de cinco sesiones consecutivas de caídas.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada con pérdidas. El Dax alemán cae un 0,23%; el Cac 40 francés, un 0,19%; el FTSE 100 británico, un 0,54%. El FTSE Mib italiano también escapa del rojo por la mínima y gana un 0,1%.
- Esta será una semana intensa y más corta de lo habitual, ya que el viernes los mercados europeos permanecerán cerrados por la celebración del 1 de mayo.
- La jornada sigue con signo negativo en Wall Street. El Dow Jones cede un 0,3%; el S&P 500, un 0,14%, y el Nasdaq Composite, un 0,26%.
- Los inversores se mantienen a la espera de nuevas señales de negociación entre EEUU e Irán para poner un fin definitivo a la guerra -de momento se mantiene el alto el fuego- y para desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz.
- El presidente de EEUU ordenó el sábado la suspensión del viaje de sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, a la capital pakistaní. El motivo: la negativa de Irán a sentarse en una mesa de diálogo directo.
- Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según informa el portal Axios.
- El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto, que Trump tiene previsto estudiar hoy con su gabinete para tratar de solventar el actual estancamiento en las negociaciones y los posibles pasos a seguir.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 3,21%, hasta los 108,78 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense repunta un 2,51%, hasta los 96,77 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF resta un 1,585%, hasta los 44,15 euros/megavatio hora.
- Los analistas de Renta 4 consideran que “la reacción del petróleo apunta a la escasa credibilidad que da el mercado a que haya acuerdo entre las partes”.
- Los mismos expertos subrayan que “si EEUU accede ahora a desbloquear Ormuz, Irán tendrá pocos incentivos para luego ceder en el tema nuclear”.
- Esta semana se reúnen los principales bancos centrales del mundo. La decisión que sobre los tipos tome el Banco de Japón se conocerá el martes, la de la Reserva Federal (Fed) el miércoles y la del BCE y el Banco de Inglaterra, el jueves.
- En los próximos días en las principales plazas europeas presentarán sus cifras trimestrales compañías de la relevancia de Airbus, AstraZeneca, Banco Santander, Barclays, BASF, BP o Iberdrola.
- Además, en Wall Street, esta semana un tercio de las empresas integrantes del S&P 500 presentarán sus informes trimestrales, incluidas cinco de las que forman parte del grupo de los conocidos como Los siete magníficos: Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Apple.
- “En todos los casos, lo más relevante será lo que digan sobre el devenir de sus negocios y sobre el potencial impacto del conflicto de Oriente Próximo en sus futuros resultados (futuro) que las cifras trimestrales que den a conocer (pasado)”, indican los analistas de Link Securities.
- El euro se mantiene prácticamente plano, pero por encima de los 1,17 billetes verdes.
- El oro reconquista los 4.700 dólares tras respetar el importante soporte de los 4.644.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, intenta por caer por debajo de la barrera de los 77.000 dólares.
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Banca March lanza un seguro 'unit linked' a tres años vinculado a centros de datos para clientes de banca privada
Banca March ha lanzado este lunes un nuevo seguro unit linked desarrollado por March Vida, la compañía de seguros de vida de la entidad.
El nuevo producto March Vida Tendencias, UL: Datacenteer 60 invierte en un depósito estructurado emitido por Banca March que busca obtener una rentabilidad ligada a la renta variable del sector de centros de datos.
Este instrumento ha sido diseñado "exclusivamente" para el segmento de banca privada, orientado a un inversor que busca rentabilizar sus ahorros participando en "una de las tendencias con mayor potencial de crecimiento", tal y como ha adelantado la firma en un comunicado.
En este sentido, la compañía ha detallado que el producto tiene una duración de tres años y que, al vencimiento, el inversor recibirá el pago del capital invertido más un cupón equivalente al 60% de la revalorización del índice de referencia SGI Data Center VT8.
Por el contrario, en el caso de que la evolución del índice sea negativa, el cliente recuperará la totalidad del capital invertido.
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Banco Santander busca crecer en microempresas y comercios y ofrece hasta 500 euros en incentivos
Banco Santander ha lanzado una nueva propuesta dirigida a crecer en microempresas y comercios como clientes, ofreciéndoles incentivos de hasta 500 euros, según ha informado en un comunicado.
El banco ha destacado que su nueva propuesta, llamada 'Start Business', les permite "operar sin costes" y se compone de varios programas y productos.
En primer lugar, Santander les ofrece la Cuenta Negocios, que no tiene comisiones y cuenta con operativa diaria gratuita. Además, ofrece un TPV con tarifa plana de 0 euros, sin coste fijo, pero con soluciones para cobros y pagos.
En caso de que las empresas domicilien los pagos habituales de seguros sociales o nóminas, podrán acceder a incentivos de hasta un máximo de 500 euros. También contarán con financiación en "condiciones personalizadas", servicios de acompañamiento y acceso a la plataforma de formación Santander X.
Además, la propuesta incluye una oferta completa de seguros, renting y servicios complementarios en la oferta no financiera para impulsar el crecimiento de los clientes, con el objetivo de cubrir todas las necesidades del negocio y simplificar su gestión desde las primeras etapas.
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Kfund lanza un fondo de 20 millones de euros centrado en empresas en fase muy temprana
Kfund ha lanzado un nuevo fondo, K Founders Preseed II, con un tamaño cercano a los 20 millones de euros para invertir en empresas en fase muy temprana.
El vehículo se centrará en compañías tecnológicas que se encuentren en sus primeros compases de desarrollo y ofrecerá tickets iniciales de unos 300.000 euros, según ha informado el fondo español en un comunicado.
Este lanzamiento se produce tras el despliegue del primer fondo presemilla, con el que la firma ya ha apoyado en sus primeros pasos a compañías como Enginy, Quiver, Complaion, Nilo o 2501.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva sesión de alta volatilidad para el Ibex 35, que acometió una primera mitad con signo positivo en la que se llegó a alcanzar la zona próxima a los 17.850 puntos.
Sin embargo, los bajistas reaccionaron rápidamente y, como consecuencia del aumento de las tensiones geopolíticas, llevaron al índice a las inmediaciones de los 17.700 puntos. Este nivel fue clave durante la tarde, aunque veremos si de cara al cierre de la sesión es capaz de aguantar.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español pierde un ligero 0,01% en los 17.689 puntos.
El podio de ganadores está compuesto, a esta hora, por: Indra (+4,08%), Acciona Energía (+3,72%) y Acciona (+2,53%).
Las mayores caídas son para: Telefónica (-2,22%), Ferrovial (-1,65%) y ACS (-1,27%).
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El selectivo español entra en negativo
La presión incesante de los bajistas acaba de provocar la pérdida de los 17.700 puntos, uno de los niveles clave de la jronada.
El índice entra en rojo, aunque con una caída mínima del 0,03% en los 17.689 puntos.
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Shell adquiere la compañía canadiense ACR Resources
La petrolera Shell ha cerrado un acuerdo para comprar la compañía canadiense ACR Resources por valor de 16.400 millones de dólares (13.960 millones de euros), lo que supone incorporar 374.000 barriles de petróleo diarios a la producción de la compañía.
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Salesforce y Boeing lideran los avances en el índice Dow Jones
Salesforce encabeza las ganancias en el promedio industrial con un repunte del 2,96%, seguido muy de cerca por Boeing, que suma un 2,95%, y Nike con un 1,40%.
En el lado opuesto, McDonald's y Apple registran los mayores retrocesos rozando caídas del 1,40%. IBM completa el grupo de cola con un descenso del 1,32% en la sesión actual.
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Acciona Energía e Indra lideran un Ibex 35 que resiste sobre los 17.700
El selectivo español mantiene un tono ligeramente alcista con un avance del 0,20%, apoyado en el fuerte impulso de Acciona Energía, Indra y Acciona, que repuntan más de un 3,20%.
En contraste, Telefónica encabeza las pérdidas seguida de cerca por Ferrovial, con caídas del 1,70% y 1,16% respectivamente.
El índice logra preservar la cota de los 17.700 puntos a pesar de la debilidad de estos pesos pesados.
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El euro prolonga el rebote
La divisa europea avanza un 0,15% y se sitúa en los 1,1739 dólares, consolidando su tendencia favorable frente al billete verde.
Técnicamente, el cruce mantiene su estructura de mínimos ascendentes de medio plazo y cotiza por encima de las medias móviles de corto, medio y largo plazo.
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Última hora: Irán propone reabrir el Estrecho de Ormuz bajo condiciones estrictas
Teherán ha trasladado a Washington una oferta para restablecer el tránsito en el Estrecho de Ormuz, condicionado al fin definitivo de las hostilidades.
La propuesta exige garantías internacionales de que el conflicto no se reanudará para asegurar la estabilidad permanente del paso. Según fuentes regionales, este movimiento busca aliviar la tensión comercial y energética global.
El acuerdo dependería ahora de la respuesta de Estados Unidos y la solidez de las salvaguardias exigidas.
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La presión bajista vuelve a imponerse
La presión vendedora sofoca el último intento de recuperación y devuelve al selectivo español a la zona crítica de los 17.700 puntos. El índice borra el impulso previo y se queda al borde de las pérdidas mientras el sentimiento negativo se impone en el parqué.
Con los últimos avances anulados, el Ibex 35 queda vulnerable a un cambio de signo inminente. El deterioro del gráfico es evidente tras perderse de nuevo los niveles conquistados hace apenas unos minutos.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 espera la apertura americana a punto de darse la vuelta
El índice español se sitúa al borde del terreno negativo con un leve avance del 0,10% mientras la sangría de puntos continúa.
Telefónica, Grifols y Amadeus encabezan los retrocesos con caídas que ya superan el 1%. Este trío de valores ejerce de lastre principal
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Francia eleva el coste de su deuda
El Tesoro francés ha colocado letras a 3, 6 y 12 meses con rentabilidades superiores a las anteriores.
El mayor repunte se ha dado en el tramo a un año, que sube del 2,476% al 2,551%. Los tipos a 3 meses alcanzan el 2,192% y a 6 meses el 2,342%.
Estos resultados muestran un encarecimiento de la financiación gala en un contexto de mercado más exigente.
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Los futuros de Wall Street se sincronizan con caídas del 0,10%
Los principales índices estadounidenses muestran un movimiento unísono en el mercado previo a la apertura, situándose ligeramente en terreno negativo.
Tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq registran descensos moderados que promedian el 0,10%, reflejando una pausa en el sentimiento de los inversores.
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Última hora: EE. UU. debate la reanudación de bombardeos contra Irán tras la tregua
Según informes de la cadena CNN, altos funcionarios del gobierno estadounidense están analizando si retomar la campaña de ataques aéreos contra objetivos iraníes.
Este debate surge en un momento crítico, apenas una semana después de que se acordara extender el alto el fuego en la región.
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Profundiza la corrección del Ibex 35 desde máximos intradía
El selectivo español acentúa su retroceso desde los máximos del día y pone a prueba el soporte de los 17.750 enteros.
Ante la ausencia de una reacción clara por parte de los compradores para frenar el deterioro técnico, las ganancias acumuladas en la jornada se desinflan hasta el 0,36%.
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El Ibex 35 defiende los 17.800 puntos tras ceder desde máximos
El selectivo español pierde fuelle tras tocar los picos de la jornada y lucha ahora por mantener la cota psicológica de los 17.800 enteros.
Aunque los bajistas han presionado el nivel en los últimos minutos, la reacción alcista trata de recuperar el terreno para sostener un avance que se sitúa en el 0,74%.
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Euríbor hoy: El Euríbor diario se sitúa hoy en 2,763%
Tras la subida del Euríbor, la media mensual se sitúa en 2,741% en abril, lo que supone un aumento de 0,176 puntos respecto al día anterior.