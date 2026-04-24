TSK lanza su salida a bolsa en el Mercado Continuo con una oferta de 150 millones de euros

La empresa cuenta con una cartera de 29 proyectos en 12 países valorada en 1.292 millones de euros y acuerdos de exclusividad por unos 3.665 millones con clientes energéticos y tecnológicos globales.

TSK cerró 2025 con unas ventas de 1.035 millones de euros, un Ebitda de 99,7 millones y un beneficio neto de 32 millones, registrando importantes crecimientos respecto al año anterior.

La compañía de ingeniería, con sede en Gijón, ha despertado un gran interés inversor debido a sus perspectivas de crecimiento en electrificación, digitalización y descarbonización.

TSK lanza una oferta pública de suscripción de nuevas acciones por 150 millones de euros como paso previo a su salida a bolsa en el Mercado Continuo.

TSK ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias por unos 150 millones de euros como paso previo a su solicitud de admisión a cotización en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Mercado Continuo.

La compañía de ingeniería ha detectado "enorme interés inversor por sus perspectivas de crecimiento", según ha destacado en un comunicado emitido este viernes.

La operación, con sede en Gijón, está sujeta a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En esta línea, el CEO de TSK, Joaquín García Rico, ha destacado que "desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización”.

La empresa cuenta con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales de la oferta, así como con Alantra Capital, Banca March y JB Capital Markets, como co-colocadores (todos ellos, las entidades colocadoras). Banco Santander actuará como banco agente de la operación y Banca March actúa como asesor financiero de la compañía.

En la parte legal, Hogan Lovells International actúa como asesor jurídico de la compañía, y J&A Garrigues actúa como asesor jurídico de las entidades colocadoras.

TSK cerró 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros y un incremento del Ebitda de un 37%, alcanzando los 99,7 millones. El beneficio neto creció un 64,3% hasta alcanzar los 32 millones de euros.

La compañía, que cuenta con una plantilla de 1.500 personas, disponía al término del pasado ejercicio de un 'backlog' o cartera de 29 proyectos en 12 países por un valor global estimado de 1.292 millones.

Cuenta, además, con acuerdos de exclusividad de proyectos suscritos con clientes energéticos y tecnológicos globales por un valor estimado agregado de 3.665 millones de euros.