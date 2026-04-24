Nestlé se mantiene firme y supera expectativas. ¿Hasta dónde puede llegar?

Las claves

Las claves Generado con IA Nestlé ha superado expectativas con un crecimiento orgánico del 3,5% interanual en el primer trimestre, impulsado tanto por volumen como por aumento de precios. La empresa destaca por su diversificación de ingresos y productos, con un 57% de ventas en países desarrollados y un sólido crecimiento del 4,6% en mercados emergentes y China. A pesar de problemas puntuales, como una bacteria en fórmulas infantiles, Nestlé ha mostrado resiliencia y su cartera de productos ha minimizado el impacto en ingresos. El análisis técnico señala que el precio de la acción mantiene un soporte sólido y podría iniciar una tendencia alcista si supera la resistencia clave, reflejando fortaleza estructural.

Nestlé es una de las compañías defensivas más populares del mercado, pero acumula cinco años de caídas en bolsa. La empresa se veía amenazada por algunas tendencias en contra del consumo de snacks, pero Nestlé no es solo una empresa de snacks, sino que tiene unos ingresos diversificados. ¿Qué no está viendo el mercado?

Nestlé presentó recientemente su informe de ventas del primer trimestre del año, y aunque el impacto de la divisa fue grande, su crecimiento orgánico fue muy sólido.

La empresa consiguió incrementar sus ingresos en un 3,5% interanual, mientras que este crecimiento ha estado compuesto por un 1,2% de aumento del volumen y un 2,3% de incremento de precio. De hecho, el volumen se incrementó en todas las líneas de negocio menos en la de nutrición.

Por otro lado, Nestlé tiene también una gran diversificación geográfica. La compañía no solo se caracteriza por una amplia gama de productos que apunta a necesidades reales, como el segmento de café y que permite a los consumidores consumirlo incluso en verano, con las opciones frías. También destaca por la diversificación geográfica.

En concreto, aunque el 57% de los ingresos proviene de países desarrollados, el restante proviene de emergentes y China (5%). El mercado emergente está experimentando un sólido crecimiento tanto por precio como por volumen, con un aumento del 4,6% interanual en el primer trimestre del 2026.

A pesar del conflicto en Oriente Medio, la empresa ha señalado que la región tan solo representa el 3% de los ingresos totales y en este caso no se ve tan influenciada por el turismo.

Además, Nestlé apuntó a un problema de una bacteria en una de sus fórmulas infantiles en enero de este año y a pesar de ello el impacto en los ingresos no ha sido tan elevado, lo que muestra la resiliencia de la cartera de productos.

Análisis técnico de Nestlé

El gráfico muestra una estructura interesante donde el precio ha respetado de forma consistente la zona de soporte en torno a 75CHF–76CHF, generando mínimos cada vez más altos en los últimos impulsos. Este comportamiento sugiere acumulación y pérdida de presión vendedora.

Además, el precio se está aproximando nuevamente a la media móvil de 50 sesiones (línea azul), que comienza a girarse al alza, lo cual suele anticipar un posible cambio de tendencia en el corto plazo. Si logra consolidarse por encima de esta media, aumentan las probabilidades de atacar la resistencia clave en la zona de 84CHF.

El hecho de que el precio se mantenga por encima de la media de 200 sesiones (línea verde) o intente recuperarla es una señal relevante de fortaleza estructural. La compresión actual del precio entre medias móviles y resistencia puede interpretarse como una fase de preparación.

Un cierre sostenido por encima de 81CHF–82CHF reforzaría el escenario positivo, habilitando un movimiento hacia la zona alta del rango. Mientras el soporte de 75CHF se mantenga intacto, el contexto favorece una continuidad alcista gradual más que una reversión bajista.

***Javier Cabrera es analista de mercados.