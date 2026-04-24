Laboratorios Rovi pone en juego su tendencia alcista en el soporte crítico de los 81 euros.

Se considera que la actual fase correctiva es un ajuste normal; los 81 euros podrían ser una oportunidad de rebote técnico hacia los 85 euros.

El valor muestra fortaleza técnica, cotizando por encima de sus medias móviles y con máximos anuales recientes en 86,70 euros.

El acuerdo con Roche y la expansión en EE.UU. perfilan a Rovi como referente global hacia 2030.

La desconfianza del mercado empaña la tregua en Oriente Medio. Aunque la Casa Blanca logró mediar una extensión de tres semanas en el cese de hostilidades entre Líbano e Israel, los inversores no ven señales claras de una paz definitiva. El barril de Brent continúa encareciéndose y ya supera los 106 dólares. Esta racha de cinco días de aumentos dificulta los avances en los mercados de renta variable.

Por su parte el Ibex 35, que en la sesión anterior perdió un 0,67% y cerró alejado de los mínimos de la jornada, peleará por no perder esa zona. Si observamos los valores que integran su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Laboratorios Rovi.

Tras dos años de ajustes, el 2026 se perfila como el gran punto de retorno para la compañía. Su CFO, Marta Campos, destacó que el sector vive un "momento dulce" y además que el acuerdo con Roche podría aportar un crecimiento significativo hacia 2030.

El objetivo de la firma es consolidarse como un referente global, apoyándose especialmente en su capacidad productiva externa y en su reciente incursión en el mercado estadounidense, lo que marcará el fin de su actual fase de transición. La segunda palanca de crecimiento será el área farmacéutica.

Al analizar el comportamiento técnico de los títulos de Rovi, observamos un valor muy alcista tanto para el corto y medio como para el largo plazo.

Esta tendencia se inició en abril de 2025 cerca de la zona de los 44,75 € por acción y nos deja incluso una doble directriz. La primera catapultó el precio hasta los 66 euros, seguida de una fase correctiva; sin embargo, a partir de diciembre de 2025 podemos trazar una nueva directriz alcista con una mayor pendiente que la principal.

Este es un síntoma de que Laboratorios Rovi ha mejorado su aspecto técnico y todavía encuentra una mayor fuerza alcista, completando apoyos sobre la directriz que acompaña al precio. Es de esperar que, una vez finalice la fase de ajuste actual, el valor pueda rebotar sin problemas.

Atendiendo a sus indicadores técnicos, el precio de los títulos de Rovi se sitúa por encima de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), lo que arroja una lectura alcista en todos sus marcos temporales.

Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi Eduardo Bolinches TradingView

En cuanto al volumen de negociación, se observa un incremento durante la última fase de consolidación de niveles ocurrida en el primer trimestre de este ejercicio, lo que permitió a los alcistas rearmarse desde la zona de los 76,50 euros.

A pesar de que los niveles de sobrecompra se han mantenido extremadamente altos durante las últimas semanas, esto no impidió que el valor atacara la zona de los 86,70 euros, donde marcó sus máximos del año en formato intradiario.

Así pues, la fase correctiva actual tras alcanzar dichos máximos puede interpretarse como un ajuste y una purga normal debido a la sobrecompra acumulada. No obstante, deberemos vigilar que el valor no pierda soportes clave para que su deterioro no vaya a más y pueda iniciar un rebote técnico desde zonas de apoyo importantes.

Teniendo en cuenta la segunda directriz alcista, que se extiende desde los 59,70 euros hasta los máximos anuales, vemos que Rovi se encuentra cerca de un soporte contundente en los 81 euros donde confluyen tres niveles técnicos clave: la media móvil de corto plazo, la directriz alcista mencionada y un soporte horizontal que también coincide en esa zona.

Con este escenario, consideramos que los 81 euros son un nivel crítico; por debajo de ellos se aceleraría el proceso correctivo, aunque lo más probable es que desde aquí se inicie un rebote hacia la resistencia intermedia de los 85 euros.

Por tanto, cualquier acercamiento a los 81 euros podría interpretarse como una oportunidad, ya que el valor se encuentra en una zona que debería permitir algún tipo de reacción técnica.

Este hecho nos permitiría introducir una orden de compra que, dada la volatilidad del mercado, no debería superar el tercio de lo que normalmente destinamos a un valor de estas características. Es recomendable establecer una orden de protección que no vaya más allá del 3% desde el nivel de entrada.

El primero de los objetivos estaría situado en la zona de los 85 euros, que es el primer nivel de resistencia al que se enfrentará Rovi si se produce el esperado rebote. Con el ajuste actual, podríamos interpretar que el valor está formando una figura de throwback o retroceso para posiblemente iniciar un impulso alcista de corto plazo.

En cualquier caso, si ya tenemos títulos de Rovi en cartera, no deberíamos permitir que la caída fuera más allá de la zona de los 80 euros en base cierres.