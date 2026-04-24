Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras ceder un 4,29% en una semana con pleno de caídas
Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego. A pesar de ello, el petróleo Brent supera los 107 dólares.
LAS CLAVES
- 17:47 Así cierra el Ibex 35
- 15:39 Así abre Wall Street
- 14:33 Las ventas minoristas subyacentes de Canadá superan ligeramente las expectativas
- 10:05 Analizamos el comportamiento de las acciones de Rovi
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:35 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 07:52 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:32 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 1,09% y termina la semana en los 17.691,3 puntos.
- El selectivo español firma un pleno de caídas en una semana en la que se ha dejado un 4,29%. Se trata de la primera pérdida semanal tras cuatro alzas y es la más abultada desde la registrada tras el inicio de la guerra en Irán.
- El índice español se aleja así de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.
- Las principales bolsas europeas cierran la sesión en rojo. El Dax alemán ha cedido un 0,2%; el Cac 40 francés, un 0,84%; el FTSE 100 británico, un 0,74%, y el FTSE Mib italiano, un 0,49%. Es decir, como en la jornada del jueves, el Ibex 35 ha liderado los descensos en el Viejo Continente.
- La sesión sigue con signo mixto en Wall Street. El Dow Jones baja un 0,37%; mientras que el S&P 500 suma un 0,46% y el Nasdaq Composite, un 1,5%.
- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, reduce las ganancias: repunta un 0,68%, hasta los 105,78 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense se pasa a las pérdidas al dejarse un 1,06%, hasta los 94,85 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF resta un 0,41%, hasta los 44,31 euros/megavatio hora.
- La evolución de los precios energéticos es exactamente la contraria a la de las bolsas. Con un repunte superior al 16%, esta es la mayor subida semanal del crudo Brent desde que se disparó un 27% tras estallar el conflicto en Oriente Próximo.
- Las negociaciones de paz entre Irán y EEUU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital pakistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores.
- Anoche el presidente de EEUU, Donald Trump, se negó a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán y señaló que la lentitud de las negociaciones se debe a que "no saben con quién tratar" en el liderazgo iraní.
- Trump volvió a insistir en que no siente ninguna presión para poner fin a la guerra, a pesar de que había puesto un plazo inicial de entre cuatro y seis semanas. Dicho plazo ya se ha superado.
- Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.
- El euro se mantiene prácticamente plano, pero por debajo de los 1,17 billetes verdes.
- El oro pierde los 4.700 dólares y busca el soporte de los 4.644 para intentar darse la vuelta.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, recoge beneficios y pierde los 78.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
El color rojo ha sido el protagonista de la jornada de hoy viernes en el paqué madrileño con un Ibex 35 que no ha logrado encontrar suelo firme a pesar de los intentos de rebote. La sesión fue bastante tranquilla y el selectivo acumula, en estos instantes una caída del 1,01%, situándose en los 17.706,4 puntos.
A media sesión, el índice sufrió un pico de volatilidad condicionada por el contexto geopolítico entre EE. UU. e Irán. A pesar del intento de rebote, los alcistas no fueron capaces de revertir el signo negativo. Los mínimos de la jornada previa en 17.716 puntos fueron la clave.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 1,08% en los 17.690 puntos. El saldo semanal es negativo con un descenso algo superior al 4%.
El podio de ganadores está compuesto por: Amadeus (+0,42%), Grifols (+0,11%) e Inmobiliaria Colonial (+0,06%).
Las mayores caídas son para: Indra (-7,45%), Laboratorios Rovi (-4,83%) y Solaria (-4,54%).
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El selectivo español se estabiliza
El selectivo español encara la recta final de la semana con una caída del 1,06 por ciento ahora mismo que lo arrastra hasta los 17.698 enteros.
A pesar de los intentos por estabilizarse durante la tarde, el signo negativo parece inevitable para un cierre semanal marcado por la volatilidad.
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Procter & Gamble lidera las subidas en el índice Dow Jones
Procter & Gamble encabeza las subidas en el índice industrial con un repunte del 3,79%, seguido por Boeing, que avanza un 0,65%, y Amazon, que suma un 1,89%.
En el extremo opuesto, la presión vendedora castiga a Merck, que retrocede un 1,75%, seguida de Honeywell con una caída del 1,60% y Chevron, que se deja un 1,48%.
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Bessent propone ampliar las líneas swap para blindar la hegemonía del dólar
El secretario del Tesoro de EE. UU. ha calificado como rutinarias las conversaciones para extender las líneas swap con aliados de Asia y el Golfo. Esta iniciativa busca crear nuevos centros de financiación permanentes para garantizar la liquidez global y evitar ventas forzosas de activos estadounidenses en periodos de crisis.
Según Bessent, reforzar estas conexiones es vital para mantener el estatus del dólar como principal moneda de reserva a largo plazo.
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El Ibex 35 recupera los 17.700 puntos en un intento de frenar las pérdidas
El selectivo español logra recuperar la cota de los 17.700 puntos tras un nuevo repunte de los compradores, aunque el sesgo de la jornada sigue siendo negativo.
Para eliminar la presión bajista, el índice necesita consolidar este nivel y atacar con fuerza los máximos previos, demostrando que tiene soporte real. La clave ahora mismo es si conseguirá mantenerse de forma sostenida por encima de los mínimos de ayer.
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La confianza del consumidor en EE.UU. mejora las previsiones
El índice de confianza de la Universidad de Michigan se situó en 49,8 puntos, superando los 47,6 que esperaba el mercado aunque todavía por debajo del dato previo.
De igual forma, las expectativas de los consumidores alcanzaron los 48,1 puntos, mejorando también las estimaciones de los analistas para este mes.
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Las expectativas de inflación en EE.UU. suben con fuerza en abril
La Universidad de Michigan revela que las expectativas de inflación a un año han escalado al 4,7%, superando las previsiones y el dato anterior.
Por su parte, la previsión a cinco años se sitúa en el 3,5%, lo que refleja una mayor preocupación de los consumidores por la persistencia de los precios a largo plazo.
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El Parlamento de Irán desmiente la dimisión de su presidente Qalibaf
Mohammad Bagher Qalibaf se mantiene plenamente activo en su cargo tras los rumores que apuntaban a su supuesta renuncia. El jefe de comunicación del Parlamento calificó estas informaciones de falsas y aseguró que solo buscan confundir a la opinión pública.
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Intel (+24,99%) se dispara
Las acciones de Intel se disparan este viernes hasta los 82,92 dólares subiendo, en estos instantes, un 24,57%.
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Así abre Wall Street
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El selectivo español espera la apertura americana en rojo
El índice español, que había experimentado un importante repunte de volatilidad y ha escalado posiciones al conocerse la ampliación de la tregua de EE. UU. a Irán, se ha venido abajo rápidamente tras alcanzar los 17.800 puntos.
En estos instantes, y tras un nuevo ajuste intradiario, se sitúa por debajo de los 17.700; el signo negativo sigue imperando con una caída del 1,06%.
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Los futuros de Wall Street siguen cotizando mixtos
El tecnológico Nasdaq 100 destaca con una subida del 1,16%, alcanzando los 27.100 puntos y liderando el optimismo en Nueva York.
Mientras tanto, los industriales del Dow Jones no consiguen entrar en terreno positivo, reflejando una clara rotación de activos hacia el sector tecnológico.
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La volatilidad vuelve a aumentar y el Ibex 35 pierde los 17.700 puntos
El índice español sufre un nuevo revés y anula gran parte del impulso alcista registrado en las últimas dos horas. La caída se amplía ya hasta el 1,13%, dejando al selectivo por debajo de la cota psicológica de los 17.700 puntos en un entorno de alta volatilidad.
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Jefferies mantiene la compra en Redeia tras su reunión "más positiva" con la compañía
Los analistas de Jefferies han mantenido una reunión con el director financiero de Redeia y la conclusión del encuentro ha sido "más positiva".
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Las ventas minoristas subyacentes de Canadá superan ligeramente las expectativas
El dato real se situó en el 0,8%, superando el 0,5% previsto por los analistas, aunque por debajo del 1,0% registrado en el mes anterior.
Este indicador es clave porque excluye los componentes más volátiles, como los automóviles, ofreciendo una visión más limpia del consumo interno real.
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El Ibex 35 reduce la volatilidad y se asienta sobre los 17.750 puntos
El selectivo español se estabiliza en el entorno de los 17.750 puntos tras una reducción de la volatilidad en la última media hora.
Aunque el índice todavía acumula una caída del 0,75%, este movimiento le permite situarse de nuevo por encima de los mínimos registrados en la sesión previa.
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Bitcoin mantiene la calma y consolida los 78.000 dólares
La principal criptomoneda del mercado encadena su segunda sesión de consolidación con movimientos mínimos, señal de que los inversores están tomando aliento.
En estos instantes, Bitcoin cotiza plano en los 78.292 dólares, manteniendo la vista fija en la resistencia psicológica de los 80.000 dólares.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Intel: 85,11 dólares (+27,46%)
AMD: 340,07 dólares (+11,38%)
Micron: 495,13 dólares (+2,78%)
NVIDIA: 200,75 dólares (+0,56%)
Tesla: 376,46 dólares (+0,73%)
Amazon.com: 259,69 dólares (+1,81%)
Microsoft: 420,48 dólares (+1,14%)
Broadcom: 426,04 dólares (+1,45%)
Oracle: 180,20 dólares (+2,22%)
Palantir: 142,96 dólares (+0,98%)
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Acciona estudia la venta de Bestinver por 600 millones de euros
La compañía presidida por José Manuel Entrecanales explora la salida de su gestora de activos para obtener liquidez y reducir deuda.
La operación valoraría a Bestinver en unos 600 millones de euros, despertando el interés de fondos de inversión y banca privada.