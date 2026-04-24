Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras ceder un 4,29% en una semana con pleno de caídas

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 1,09% y termina la semana en los 17.691,3 puntos.

- El selectivo español firma un pleno de caídas en una semana en la que se ha dejado un 4,29%. Se trata de la primera pérdida semanal tras cuatro alzas y es la más abultada desde la registrada tras el inicio de la guerra en Irán.

- El índice español se aleja así de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.

- Las principales bolsas europeas cierran la sesión en rojo. El Dax alemán ha cedido un 0,2%; el Cac 40 francés, un 0,84%; el FTSE 100 británico, un 0,74%, y el FTSE Mib italiano, un 0,49%. Es decir, como en la jornada del jueves, el Ibex 35 ha liderado los descensos en el Viejo Continente.

- La sesión sigue con signo mixto en Wall Street. El Dow Jones baja un 0,37%; mientras que el S&P 500 suma un 0,46% y el Nasdaq Composite, un 1,5%.

- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, reduce las ganancias: repunta un 0,68%, hasta los 105,78 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense se pasa a las pérdidas al dejarse un 1,06%, hasta los 94,85 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF resta un 0,41%, hasta los 44,31 euros/megavatio hora.

- La evolución de los precios energéticos es exactamente la contraria a la de las bolsas. Con un repunte superior al 16%, esta es la mayor subida semanal del crudo Brent desde que se disparó un 27% tras estallar el conflicto en Oriente Próximo.

- Las negociaciones de paz entre Irán y EEUU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital pakistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores.

- Anoche el presidente de EEUU, Donald Trump, se negó a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán y señaló que la lentitud de las negociaciones se debe a que "no saben con quién tratar" en el liderazgo iraní.

- Trump volvió a insistir en que no siente ninguna presión para poner fin a la guerra, a pesar de que había puesto un plazo inicial de entre cuatro y seis semanas. Dicho plazo ya se ha superado.

- Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

- El euro se mantiene prácticamente plano, pero por debajo de los 1,17 billetes verdes.

- El oro pierde los 4.700 dólares y busca el soporte de los 4.644 para intentar darse la vuelta.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, recoge beneficios y pierde los 78.000 dólares.