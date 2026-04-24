El Departamento de Justicia de EEUU archiva la investigación contra Jerome Powell, presidente de la Fed

La votación para el nuevo presidente de la Fed será ajustada, ya que uno de los senadores republicanos había condicionado su apoyo al cierre de la investigación contra Powell.

El cierre de la investigación facilita el relevo de Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo, y allana el camino para la posible nominación de Kevin Warsh, propuesta por Donald Trump.

La investigación pasa ahora al Inspector General de la Reserva Federal, quien deberá emitir un informe exhaustivo sobre los gastos en el menor tiempo posible.

El Departamento de Justicia de EEUU ha archivado la investigación criminal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por los sobrecostes en la reforma de la sede del banco central.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos da por concluida la investigación criminal que afrontaba Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Así lo ha anunciado la fiscal para el Distrito de Columbia (Washington DC) Jeanine Pirro este viernes. Powell estaba investigado por los sobrecostes de la reforma de la sede del banco central de EEUU.

Pirro ha sostenido que será el Inspector General de la Reserva Federal, Michael Horowitz, quien investigue los hechos, dejando por tanto la responsabilidad en el propio instituto emisor y acabando con la causa del Departamento de Justicia.

Además, la fiscal general ha dicho que espera un informe exhaustivo sobre los gastos en el menor tiempo posible y que confía en que el resultado "ayudará a resolver, de una vez por todas, las preguntas que llevaron a la oficina a emitir citaciones judiciales".

Aun así, la fiscal de distrito ha afirmado que no dudará en reanudar la investigación penal si "los hechos lo justifican".

El final de la investigación facilita el relevo de Powell como presidente de la Fed. Su mandato al frente del banco central termina el 15 de mayo y aunque Donald Trump ya ha elegido a su candidato para sustituirle, Kevin Warsh, aún tiene que tener el aval del Senado.

Las cuentas para que la votación salga favorable al candidato propuesto por el republicano están muy ajustadas. De hecho, uno de los senadores republicanos, Thom Tillis, ya avanzó que bloquearía la nominación de Warsh hasta que el Departamento de Justicia cerrara la investigación penal contra Powell.

El relevo de Powell

El voto de Tillis, como el de cada uno de los senadores, es decisivo porque el Comité Bancario del Senado estadounidense está conformado por 13 republicanos y 11 demócratas.

Warsh tendrá que pasar primero por este organismo antes de enfrentarse a la votación del conjunto de la cámara, aunque aún se desconoce la fecha de ambas votaciones.

La relación entre Powell y Trump ha estado marcada por sus enfrentamientos sobre el rumbo de los tipos de interés, con el inquilino de la Casa Blanca instando a la Reserva Federal a bajar la tasas de referencia ante la negativa de Powell a seguir los mandatos del presidente norteamericano.

Tras el inicio de la investigación, el jefe de la Fed aseguró que el proceso judicial se enmarcaba en "las amenazas y la presión constante" de la Administración Trump.