Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,67%) lidera las caídas en Europa con el petróleo por encima los 100 dólares

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,78%. Con el descenso, el selectivo español baja hasta los 17.885,05 puntos y se posiciona como el índice más bajista del Viejo Continente.

- El índice español se aleja de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.

- Bankinter ganó 291 millones de euros en el primer trimestre del año, un 7,6% más. Sus acciones han protagonizado una de las mayores caídas del Ibex 35 al ceder un 2,57%.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada divididas. El Dax alemán ha cedido un 0,31%; y el FTSE 100 británico, un 0,12%. Mientras, el Cac 40 francés y el FTSE Mib italiano sí han conseguido ver el verde y han logrado repuntar un 0,87% y un 0,28% respectivamente.

- La jornada sigue con tendencia mixta en Wall Street. El Dow Jones cede un 0,1% mientras el S&P 500 y el Nasdaq Composite se libran de las pérdidas.

- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, suma un 1,58%, hasta los 103,54 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 1,59%, hasta los 94,44 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 2,18%, hasta los 44,5 euros/megavatio hora.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que las negociaciones de paz se reanuden este viernes: "¡Es posible!", señaló ayer Trump a pesar de la tensión en el estrecho de Ormuz.

- Donald Trump ha ordenado a su Armada "disparar y hundir" los bancros iraníes que pongan minas en Ormuz y asegura que el estrecho "está sellado herméticamente hasta que Irán llegue a un acuerdo".

- Irán atacó el miércoles tres buques de mercancías como represalia al bloqueo que también ejerce Washington.

- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afirmado este miércoles que su país no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto contra sus puertos y buques.

- Teherán ha advertido que el "incumplimiento de los compromisos, el bloqueo y las amenazas de Estados Unidos son los principales obstáculos para unas negociaciones genuinas", en medio de la incertidumbre sobre si se celebrará pronto una segunda ronda de conversaciones.

- El euro se mantiene practicamente plano y consolida su nivel en los 1,17 billetes verdes.

- El oro no puede consolidar precios por encima de los 4.750 dólares y ahora arriesga los 4.700.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, pelea por no perder los 78.000 dólares.