Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,67%) lidera las caídas en Europa con el petróleo por encima los 100 dólares
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que las negociaciones de paz se reanuden este viernes.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:46 El sector manufacturero y de servicios en EE. UU. Unidos acelera en abril
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:31 Última hora: repunte inesperado en las peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
- 10:10 Analizamos el comportamiento de las acciones de Bankinter
- 09:09 Así abre el Ibex 35
- 09:01 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:33 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:36 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,78%. Con el descenso, el selectivo español baja hasta los 17.885,05 puntos y se posiciona como el índice más bajista del Viejo Continente.
- El índice español se aleja de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.
- Bankinter ganó 291 millones de euros en el primer trimestre del año, un 7,6% más. Sus acciones han protagonizado una de las mayores caídas del Ibex 35 al ceder un 2,57%.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada divididas. El Dax alemán ha cedido un 0,31%; y el FTSE 100 británico, un 0,12%. Mientras, el Cac 40 francés y el FTSE Mib italiano sí han conseguido ver el verde y han logrado repuntar un 0,87% y un 0,28% respectivamente.
- La jornada sigue con tendencia mixta en Wall Street. El Dow Jones cede un 0,1% mientras el S&P 500 y el Nasdaq Composite se libran de las pérdidas.
- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, suma un 1,58%, hasta los 103,54 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 1,59%, hasta los 94,44 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 2,18%, hasta los 44,5 euros/megavatio hora.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que las negociaciones de paz se reanuden este viernes: "¡Es posible!", señaló ayer Trump a pesar de la tensión en el estrecho de Ormuz.
- Donald Trump ha ordenado a su Armada "disparar y hundir" los bancros iraníes que pongan minas en Ormuz y asegura que el estrecho "está sellado herméticamente hasta que Irán llegue a un acuerdo".
- Irán atacó el miércoles tres buques de mercancías como represalia al bloqueo que también ejerce Washington.
- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afirmado este miércoles que su país no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto contra sus puertos y buques.
- Teherán ha advertido que el "incumplimiento de los compromisos, el bloqueo y las amenazas de Estados Unidos son los principales obstáculos para unas negociaciones genuinas", en medio de la incertidumbre sobre si se celebrará pronto una segunda ronda de conversaciones.
- El euro se mantiene practicamente plano y consolida su nivel en los 1,17 billetes verdes.
- El oro no puede consolidar precios por encima de los 4.750 dólares y ahora arriesga los 4.700.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, pelea por no perder los 78.000 dólares.
-
AllianceBernstein lanza su negocio de ETFs activos en Europa
AllianceBernstein, firma global de inversión con 867.000 millones de dólares en activos bajo gestión, lanza su negocio de ETFs activos en Europa, lo que supone una expansión de la plataforma global de ETFs de la compañía.
Con este lanzamiento, se incorporan tres ETFs UCITS de renta fija domiciliados en Luxemburgo: el AB Global Corporate Bond UCITS ETF, el AB USD Corporate Bond UCITS ETF y el AB EUR Corporate Bond UCITS ETF.
Los tres ETFs cotizarán en la Bolsa de Londres, Borsa Italiana, Börse Xetra y SIX Swiss Exchange. El lanzamiento de los ETFs europeos de AB representa el primer paso para construir una gama regional más amplia con el tiempo, con planes de ampliar la oferta de productos y los recursos locales de ETFs.
AllianceBernstein gestiona actualmente más de 17.000 millones de dólares en 27 ETFs a nivel mundial, repartidos entre Estados Unidos, Asia y Australia.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la jornada
Sesión de caídas para el Ibex 35, que se movió entre un máximo intradía en los 17.929 puntos y un mínimo de la sesión en 17.716. El color rojo fue dominante, en una sesión con dos fases bien diferenciadas, una primera de apenas las dos primeras horas de negociación y una segunda de recuperación, aunque insuficiente para devolver al índice al verde.
A pesar de ello, vimos alzas importantes en algunos valores de la tabla. En el lado negativo, destacó Bankinter tras la presentación de sus cuentas.
Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable del Viejo Continente cierre sus puertas, el índice español se deja un 0,60% en los 17.899 puntos.
Los tres valores más alcistas son, a esta hora: Solaria (+5,04%), Telefónica (+2,99%) y ACS (+1,31%).
Las mayores caídas son para: Indra (-3,78%), Bankinter (-2,39%) y Amadeus (-2,21%).
-
IBM y Salesforce pierden más del 8% en el índice Dow Jones
Caterpillar encabeza los avances en el promedio industrial con un repunte del 3,45%, seguida por Verizon y Coca-Cola que suman un 2,27% y 1,94% respectivamente.
En el extremo opuesto, IBM sufre una caída superior al 8% tras presentar sus resultados, arrastrando también a Salesforce con pérdidas similares. American Express completa el grupo de cola con un descenso del 2,80%.
-
Warner Bros aprueba su histórica venta a Paramount por 81.000 millones
Los accionistas de Warner Bros. Discovery han dado luz verde a la oferta de adquisición de Paramount Skydance por un valor patrimonial de 81.000 millones de dólares. La operación, que alcanza los 111.000 millones incluyendo deuda, recibió un respaldo mayoritario en la junta celebrada hoy.
El acuerdo permitirá unir bajo un mismo techo activos como HBO Max, CNN y los estudios Warner con la infraestructura de Paramount.
-
Se frena la recuperación ante la barrera de los 17.900 puntos
La remontada del selectivo español pierde fuerza ligeramente por debajo de los 17.900 enteros con una caída del 0,70%. Solaria destaca en la jornada con un repunte superior al 4,70%, seguida por Telefónica que avanza un 2,59%.
En contraste, Indra y Bankinter mantienen el tono negativo y siguen ocupando las últimas posiciones de la tabla.
-
El euro consolida ante la presencia de dos importantes medias móviles
La moneda única busca apoyo en sus medias móviles de medio y largo plazo tras sufrir presión bajista desde los 1,1820 dólares.
En estos momentos el cruce cotiza plano y logra recuperar la zona de los 1,17 dólares en una clara fase de consolidación técnica. La moneda única está probando este nivel de soporte para determinar si tiene la fuerza suficiente para frenar la corrección reciente.
-
Última hora: Trump ordena "disparar a matar" a cualquier barco que coloque minas en Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la orden este jueves de "disparar a matar" a cualquier barco que coloque minas en el estrecho de Ormuz.
-
Apple confía su futuro a la solvencia técnica de John Ternus
El sucesor de Tim Cook deberá liderar al fabricante del iPhone y el iPad a través de la transformación que atraviesa la industria en la era de la inteligencia artificial.
-
El Ibex 35 apunta a los 17.900 puntos
El índice español recupera posiciones y reduce su caída al 0,72% mientras trata de anular el hueco negativo de la apertura. Tras marcar mínimos diarios en los 17.716 puntos, la presión alcista impulsa al selectivo hacia la zona de los 17.900 enteros.
Aunque la sesión se mantiene en rojo, las ventas no han ido a más y el mercado se aleja de mínimos intradía.
-
La actividad empresarial de EE. UU. supera las expectativas en abril
El PMI compuesto de S&P Global alcanzó los 52,0 puntos en abril, situándose significativamente por encima de los 50,3 previstos por los analistas. Este dato confirma una expansión acelerada del sector privado estadounidense al consolidarse por encima del umbral de los 50 puntos.
La fortaleza combinada de los servicios y las manufacturas refuerza la resiliencia de la economía norteamericana frente a los tipos de interés.
-
El sector manufacturero y de servicios en EE. UU. Unidos acelera en abril
La actividad económica estadounidense supera las expectativas con un PMI manufacturero que escala hasta los 54,0 puntos frente a los 52,5 previstos. El sector servicios también muestra fortaleza al situarse en 51,3 puntos, mejorando tanto la previsión como el dato del mes anterior.
Estas cifras indican una expansión sólida de la economía privada que podría generar nuevas presiones inflacionarias.
-
Orange factura en el primer trimestre un 1,9% más
Los datos se han visto impulsados por el crecimiento tanto de los servicios minoristas (2,9%) como de los servicios mayoristas (6,1%).
Además, por zonas geográficas, el desempeño del grupo se debió principalmente al crecimiento de dos dígitos en África y Oriente Medio (12,7%), así como al crecimiento en Francia (2,3%) y en los segmentos de Europa (2,2%).
El EBITDAaL alcanzó los 2.601 millones de euros, con un aumento del 6,6%. El eCAPEX fue de 1.542 millones de euros, lo que representa el 15,3% de los ingresos, en línea con el objetivo para 2026.
-
Renault ingresa un 7,3% en el primer trimestre, hasta los 12.530 millones
El grupo automovilístico francés Renault ha elevado sus ingresos un 7,3% en los primeros tres meses de 2026.
-
Así abre Wall Street
-
El Ibex 35 recorta pérdidas antes de la apertura americana
El selectivo español recupera los 17.863 puntos y reduce su caída al 0,79% mientras espera el inicio de sesión en Wall Street.
A pesar de la mejoría, Indra sigue sufriendo un fuerte castigo del 3,45% junto a Santander y Bankinter que ceden más del 2%. En el lado positivo, Solaria y Telefónica lideran los avances con subidas superiores al 2,20% en un intento por estabilizar el índice.
-
La guerra en Irán dispara los precios del tránsito por el Canal de Panamá a niveles récord
Los compradores asiáticos que buscan crudo occidental elevan las ofertas cinco veces por encima de los niveles previos al conflicto.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
NVIDIA: 202,47 dólares (-0,01%)
Microsoft: 424,45 dólares (-1,96%)
Amazon.com: 255,75 dólares (+0,15%)
JPMorgan: 313,01 dólares (0,00%)
IBM: 232,43 dólares (-7,71%)
Apple: 274,49 dólares (+0,48%)
Merck&Co: 112,96 dólares (+0,06%)
Salesforce Inc: 179,44 dólares (-5,46%)
Honeywell: 208,50 dólares (-5,21%)
Sherwin-Williams: 337,02 dólares (+0,56%)
-
El precio de las materias primas en Canadá se dispara en marzo
El índice de precios de materias primas en Canadá registró un fuerte aumento del 12,0%, superando con creces la previsión del 9,3% y el dato anterior del 0,6%. Por su parte, el índice de precios de viviendas nuevas mostró un leve incremento mensual del 0,3% durante el mismo periodo.
Estas cifras reflejan una presión inflacionaria notable en los costes de producción para la economía canadiense.
-
Última hora: repunte inesperado en las peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. alcanzaron las 214.000 solicitudes, superando las 211.000 esperadas y las 208.000 de la semana anterior. Este incremento sugiere un ligero enfriamiento del mercado laboral que los inversores analizan con atención.
El dato genera volatilidad inmediata en los mercados ante posibles implicaciones en la política monetaria de la Reserva Federal.